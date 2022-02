Práááásk. Výbuch zostřil napětí. Rusko se chystá, tuší český novinář

reklama

Automobil patřící podle ruských novinářů policejnímu veliteli donbaského regionu Denisi Siněnkovovi po výbuchu zachvátil požár. Z místa nebyly hlášeny žádné oběti či zranění.



Centrem Doněcku výbuch otřásl po předchozích výstražných sirénách, kterými separatisté upozorňují obyvatele na zahájení evakuace. Vůdce mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin oznámení, že tamní úřady začaly s hromadnou evakuací civilních obyvatel do Ruska, pronesl v pátek odpoledne a krátce na to se již začaly sjíždět první autobusy.

No reports of casualties after car explodes near government building in self-proclaimed Donetsk People's Republic - Interfax pic.twitter.com/KREHL4agBh — BNO News (@BNONews) February 18, 2022

Ukrajinský prezident Volodydymyr Zelenskyj podle tvrzení vůdce separatistů chystá okupovaná území Ukrajiny dostat zpět pod kontrolu. Ukrajina však jakékoli tvrzení o tom, že by měla v plánu získat zpět svá okupovaná území na východě za pomoci vojenské operace či získat Ruskem okupovaný poloostrov Krym násilím, odmítá.

Také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba tvrzení separatistů o nadcházející ofenzivě ukrajinské armády odmítá. „Kategoricky odmítáme ruské dezinformační zprávy o údajných útočných operacích Ukrajiny nebo o sabotážích v chemických výrobních zařízeních. Ukrajina žádné takové akce na Donbasu neprovádí ani neplánuje. Jsme plně odhodláni pouze k diplomatickému řešení konfliktů,“ oznámil šéf ukrajinské diplomacie prostřednictvím svého twitterového účtu.

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

Právě tvrzení o údajných sabotážích ze strany Ukrajiny či nynější výbuch automobilu oživuje spekulace, že Rusko hledá záminku, kterou by mohlo ospravedlnit vojenskou operaci na území Ukrajiny. Před takovýmito scénáři již dříve s odkazem na své zpravodajce varovaly Spojené státy.

Ještě před čtvrtečním vyhrocením situace na Ukrajině separatisté prostřednictvím ruské tiskové agentury TASS tvrdily, že byly nalezeny desítky masových hrobů civilních obětí „ukrajinské agrese“. Tvrzení tehdy šířil vůdce mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin.



Že by nynější výbuch automobilu policejního velitele donbaského regionu Denise Siněnkovova mohl být přichystanou záminkou k válce, nastínil například novinář Luke Johnson. „Ten výbuch nevypadá až tak zle, ale zjevně to vypadá, že se vytváří řetězec událostí pro casus belli,“ naznačil s tím, že to sice není událost, která by přímo měla k válce vést, ale připravují si k ní dost možná půdu.

This made-for-tv plot is dumb, but it’s being reported on Russian tv and checks the boxes for a casus belli, doesn’t mean it’s leading to all-out war but nowhere good. — Luke Johnson (@johnson) February 18, 2022

Také novinář Seznam Zpráv Filip Horký míní, že by mohlo jít o záminku pro Rusko. „Ke steskům: Netřeba se snažit vyznat v jednotlivých střípcích: Masové hroby, info o ostřelování, obviňování z terorismu; násilí na ruské menšině; evakuace civilistů; útoky na autobusy; výbuchy atd. To vše má jen vybudovat dojem, že je nezbytné, aby tam Rusko udělalo pořádek,“ naznačil.

Ke steskům: Netřeba se snažit vyznat v jednotlivých střípcích:



Masové hroby, info o ostřelování, obviňování z terorismu; násilí na ruské menšině; evakuace civilistů; útoky na autobusy; výbuchy atd.



To vše má jen vybudovat dojem, že je nezbytné, aby tam ???? udělalo pořádek. — Filip Horký (@FilipHorky) February 18, 2022

