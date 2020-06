Prááásk ho. Moravec poprvé k návrhu zrušení jeho pořadu. „Je nej a nej. Cože, méně, ne a ne a ne!"

Poslankyně Barbora Kořanová vyrazila do útoku proti radnímu ČT Zdeňku Šarapatkovi. Volá po jeho odchodu z funkce a spory s ním považuje za osobní. Pustila se také do moderátora Václava Moravce. Jeho Otázky by se prý měly změnit, protože v současné podobě jsou podle Kořanové za zenitem. A přišla reakce...

reklama

Anketa Měly by skončit Otázky Václava Moravce? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2898 lidí

Barbora Kořanová v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlovala, proč volá po odchodu Zdeňka Šarapatky z Rady ČT. Ten podle poslankyně nejedná podle zákona, protože nedbá o vyváženost ve veřejnoprávní televizi a místo toho veřejně vyjadřuje politické názory, což by podle členky zákonodárného sboru dělat neměl. A neměl by prý ani útočit na ni samotnou.

„Je to osobní, protože útočí na mě a čte to moje dcera a moje rodina a to se mi nelíbí. Útočí neustále i na pana premiéra a na pana prezidenta. Nevím, jak to na volebním výboru dopadne, ale prostě mě překvapuje to, že on to dělá konzistentně celou dobu. Upozorňuje na to, jak politicky smýšlí, a vyjadřuje se sprostě. Chápu, že opozice má strach, že vznikne nějaký precedent odvolávání a budou se odvolávat všichni,“ řekla.

Vedle toho kritizovala pořad 168 hodin a Reportéry ČT. Prohlásila, že týmy Nory Fridrichové a Marka Wollnera točí reportáže špatně. Má na mysli především kauzu Lidice, kde zazněla informace, že se jedna z lidických žen zachovala za druhé světové války jako udavačka a upozornila na Židovku.

„Ano, vadí mi ale spíš forma toho pořadu, ne ty pořady samotné. Věřím tomu, že paní Fridrichová je schopná novinářka, ale vadí mi například v Reportérech ČT kauza Lidice, která mi přijde neuvěřitelná. To ale není o práci pana (Marka) Wollnera nebo Nory Fridrichové. Je to o způsobu, jakým reportáže točí. Na volebním výboru budeme právě v září kauzu Lidice a její reportování ze strany ČT řešit. Mně u pana Šarapatky ale vadí spíš názory směrem k mé osobě – jako že jsem poslaná z Hradu – než to, jakých pořadů se zastává. Nechci se vyjádřit k reportážím o panu premiérovi, ale občas mi práce těchto novinářů přijde tendenční. Kvůli tomu má Česká televize čím dál tím víc odpůrců, protože ti lidi mi píšou,“ prozradila Kořanová.

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na slova o zenitu reagoval na Facebooku přímo kritizovaný Václav Moravec. „Je mi ctí být za zenitem s nejsledovanějším a nejcitovanejším diskusním pořadem v zemi,“ napsal. Poznámku o tom, že stále točí stejné hosty nechal bez komentáře, ale zato vše přetočil do modu boje proti normalizaci: „Povšimněme si prosím, že méně sledované či nesledované pořady a jejich předzenitost normalizátorkám a normalizátorům nevadí,“ upozornil čtenáře.

I Nora Fridrichová se brzy ohradila. Nebo možná spíš Kořanové poděkovala. „Poslankyně ANO si myslí, že točíme reportáže špatně. To je mnohem lepší zpráva, než kdyby si myslela, že točíme dobře,“ napsala na sociální síti.

Nehodlal mlčet ani Marek Wollner, který si v rozhovoru pro rozhlas všiml, že kritizovala svého sněmovního kolegu z hnutí ANO předsedu Volebního výboru Stanislava Berkovce, který stvořil seznam vhodných a méně vhodných a nevhodných uchazečů o křeslo v Radě ČT. Pokud se např. u uchazeče dalo předpokládat, že neodsuzuje aktivity spolku Milion chvilek pro demokracii, nebyl to pro Berkeovce ideální kandidát.

„Po tom nešťastném e-mailu říkám, že bych hlasovala pro jeho odvolání. Nevěřím ale tomu, že si takové seznamy nedělají i ostatní strany. Kolegové z našeho klubu o e-mail požádali a on jim vyhověl,“ konstatovala Kořanová.

V rozhovoru pro Deník N dodala, že sama bude hlasovat pro jeho odvolání, pokud ve Sněmovně přijde na přetřes Berkovcův možný odchod.

Mgr. Stanislav Berkovec BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zastala se také nové radní ČT Hany Lipovské a konstatovala, že ekonomka několikrát vysvětlovala svůj výrok o veřejnoprávní České televizi, v jejíž existenci nevidí smysl. Ekonom Vladimír Pikora to vyložil tak, že média mohou fungovat na svobodném trhu a z tohoto pohledu veřejnoprávní televizi nepotřebujeme.

„Ta věta je vytržená z kontextu. Paní Lipovská během té příšerné honičky, která na ni byla spuštěna, několikrát v rozhovorech vysvětlovala, jak to bylo myšleno. Předpokládám, že to nebyl úplně šťastný výrok, nicméně ji pořád považuji za ekonomku, nesouhlasím s tím, že tito lidé jsou pro zrušení veřejnoprávních médií. Ta slova byla určitě nešťastná, já s nimi nesouhlasím, ale i když se podíváte na včerejší jednání, její dotazy jsou relevantní, hodně mluví o své vizi, co by v radě chtěla dělat, a já si myslím, že to je v pořádku. Radu volí Sněmovna, ona ten mandát dostala, mají tam být zastoupeny různé názorové proudy, takže pokládám za relevantní, že tam jsou i kritici ČT,“ poznamenala poslankyně.

Internetový komik Luděk Staněk ironicky prohlásil rozhovor za „ryzí zlato“. Poslankyně podle něj neskočila na žádný novinářem připravený špek, jen prostě předvedla, jaká doopravdy je.

Psali jsme: Zrušte Moravcovy Otázky, vyzvala poslankyně. A odhalila, co musí zažívat kvůli sprosťárnám radního Šarapatky „Poprava“ Šarapatky? Aktér „spacákové revoluce“ se vyjádřil. A mnohé je jasnější Prodejná děvečko estébáka. Pavel Novotný a Dominik Hašek si podali poslankyni, která sáhla na Kalouska Tohle si platíme? Takový bulvár? Poslankyně vypěnila kvůli Fridrichové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.