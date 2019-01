Praha 11 bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem

Nejvyšší částku radnice zaplatí za chod městské části, a to 446 milionů korun, na investice vynaloží zhruba 201 milionů. Největší výdaje plánuje radnice do školství - 141,4 milionu korun. Většina z toho je určena na základní školy, například 103,2 milionu na dostavbu pavilonu Základní školy Květnového vítězství, na což dostala městská část půjčku od hlavního města, a 19,6 milionu investuje do přístavby sportovní haly ZŠ Campanus.

Rozpočet působí podle Ladislava Kosa (Hnutí pro Prahu 11) nedůvěryhodně, označil ho za "slepený". V rozpočtu jsou podle Kosa priority stran dosluhující koalice. "Ostatní skupiny byly omezeny na svých právech," dodal. Kos kritizoval také to, že návrh nebyl dostatečně projednán, protože kvůli nezvolení rady zatím neexistuje ani finanční výbor. Další opoziční zastupitelé z Hnutí pro Prahu 11 kritizovali například nárůst výdajů na školství a snížení pro územní rozvoj.

Diskuse o rozpočtu se velmi často stáčela k tomu, kdo způsobil, že dosud nebyla zvolena nová rada městské části. "Tahle rada by měla pouze topit a svítit, a ne vytvářet rozpočet," řekl Kos k tomu, že jej předložila dosluhující rada. Neschválení rozpočtu by však podle Ondřeje Prokopa (ANO) znamenalo, že by nebylo možné přidělit dotace kultuře nebo sportu, kde jsou na nich závislí.

Loňské volby v městské části vyhrálo Hnutí pro Prahu 11 s 13 mandáty, na druhém místě skončili Piráti, kteří obsadili devět křesel. Sedm mandátů má ANO, šest mandátů koalice TOP 09 a STAN, pět křesel ODS, tři uskupení Jižní Město - náš domov a zbývající dva mandáty SPD.

Rozpočet na loňský rok schválili zastupitelé Jižního Města 18. ledna 2018, počítal s příjmy 393,9 milionu korun a výdaji 496,4 milionu. Rozpočet byl poté upraven, a to v příjmech na 842,4 milionu korun a ve výdajích na 1,2 miliardy korun.

Městská část vstoupila do roku 2019 stejně jako většina velkých městských části Prahy v režimu rozpočtového provizoria. Bez schváleného rozpočtu je dosud například Praha 5, Praha 9 či Praha 15.

Na Jižním Městě žije 77.600 obyvatel. Městská část zahrnuje katastrální území Chodova a Hájů.