Praha 5: Seminář "Síla myšlenek" v Komunitním centru Prádelna

Tak jak se v životě mění naše zkušenosti, mnohdy se mění i naše myšlení. Myšlení nám pomáhá porozumět podstatě našich problémů a dívat se na možnosti, které se nám nabízejí. Na druhou stranu nám myšlení může všechno komplikovat a zastavit nás. Prozkoumejte úžasné možnosti toho, které se otevírají, když začnete ovlivňovat to, co si myslíte. Jak myšlení ovlivňuje, kým jsme? Jaké máme tendence o sobě uvažovat a co to znamená pro to, jak se pak chováme.

Co jsou nejčastější přešlapy v uvažování o sobě. Odhalte chyby v myšlení. Proč naše odhodlání často záhy ztroskotají? Co lze udělat, abychom se vyhnuli zklamání a naopak dosáhli svého cíle. Odpoutejte se od omezujících myšlenek.Naše okolí nás denně ovlivňuje a spolu s tím i názory ostatních na nás. Poznejte, co vám může pomoci se posunout dál od toho, co vás drží na místě.

Obecně přijatelná definice stáří neexistuje

Munír Hassairi pracuje již několik let jako psycholog a osobní kouč, má několikaleté zkušenosti v oblasti pomáhání lidem, koučingu, mentoringu a v terapii. Specializuje se na oblasti životní změny, deprese, krize identity, řešení partnerských vztahů, získání motivace nebo plného využití potenciálů a dosažení úspěchu. Sám o sobě říká: „Mé celoživotní vzdělání v psychologii, terapii, koučování bylo něco, co jsem vždy potřeboval následovat, fascinovalo mě to a díky tomu jsem se mohl setkat s bohatými pohledy na lidskou psychiku a motivaci. Ale největší školou stále mi je život a klienti, s kterými mohou sdílet svoji víru v to, že není nic hodnotnějšího než prostě být sám sebou. A to naplno.“

„Naše komunitní centrum podporuje zejména aktivní život coby primární důležitost zdravého životního stylu seniorů. Obecně přijatelná definice stáří neexistuje, je ohraničováno a určováno především kalendářním věkem, a to když se člověk dožije 65 let, ale i tak je považován za starého dle toho, jak starým se cítí být on sám. Dobré zdraví, sociální kontakty a přiměřené finanční zdroje považují senioři za nejdůležitější hodnoty. Naučit se chápat své myšlení a ovlivňovat jej, odhalit své nevyužité schopnosti apod. představuje velký přínos právě i pro seniory. Tento seminář tudíž zcela zapadá do koncepce komunitního centra, neboť začít rozvíjet svůj skutečný potenciál není pozdě v každém věku,“ říká v souvislosti s touto akcí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který intenzivně a dlouhodobě podporuje mj. seniory coby vitální skupinu s obrovskou sociální potencí.

