Prasečí potěšení, kolaboranti, zloději. Text ke stému výročí, který komunisty nepotěší

„Před sto lety u nás soudruzi založili spolek, který po válce z prosperující země vytvořil sovětskou kolonii a rozkradl celou zemi. Navíc jim to bylo k ničemu, protože to, co ukradli, jen zrajtovali a dělali to hlavně ze zlé vůle a z prasečího potěšení,“ napsala v úvodu svého komentáře pro Lidovky.cz Machalická.

Upozorňuje, že po válce z Československa putovaly strategické suroviny do Sovětského svazu. „Hlavně uran, který po sovětském vzoru dobývali v koncentrácích političtí vězni. Dá se vůbec to nezměrné zlo, které tu vládlo čtyřicet let a zdeformovalo myšlení lidí víc, než jsme ochotni si připustit, pochopit? A mají dějiny KSČ, která se zakládala od 14. do 16. května 1921, nějaké světlé body?“ pokládá řečnické otázky Machalická.

Jediným světlým bodem je podle ní statečný boj proti nacistům, který ale komunisté po válce stejně zdiskreditovali, když se tvářili, že západní odboj neexistoval, a ještě jeho hrdiny zavírali do kriminálů. Navíc rudý teror nebyl podle Machalické oproti tomu nacistickému zase o tolik jiný. „To, že komunisté bojovali proti nacistům, také způsobilo zmatek, pořád dost lidí nechápe, že hnědý teror a rudý teror se až tolik neliší, jeden si vetkl do znaku rasovou nenávist, zatímco druhý třídní. Prostředky a metody měli a uplatňovali vždy stejné. Vždycky, když dojde na to, jak se komunisté dostávali k moci, vzpomenu si na Brechtův Zadržitelný vzestup Artura Uie. Líčí vzestup malé bandy gangsterů, která ovládne město díky strachu, chamtivosti a lhostejnosti. Brecht to sice napsal jako podobenství o nacistech, ale padne to i komunistům,“ srovnává obě ideologie Machalická.

Na současných komunistech ji štve, že se od původní KSČ a jejích prohřešků nikdy nedistancovali. „Dnešní KSČM je nástupnická strana KSČ a nikdy se od své minulosti nedistancovala, chová se pořád stejně a hlásá stejnou demagogii. Ukázkovou bolševickou rétoriku předvedl při zmíněném výročí místopředseda strany Stanislav Grospič, kariérista, který měl žaludek na to, aby do strany vlezl ještě v roce 1987 (mimochodem proslavil se výrokem, že většina úmrtí v srpnu 1968 byly dopravní nehody, pochopitelně – jak jinak třeba hodnotit takové převálcování tankem),“ nechápe vyjádření některých současných komunistů Machalická.

Poukazuje i na Grospičovo vyjádření, podle nějž komunisté sto let bojují za sociální spravedlnost a za tu dobu výrazně posunuli českou společnost, díky čemuž máme osmihodinový pracovní den. „Kam společnost posunuli, to jsme všichni dobře viděli, škoda že nepokračoval dál tak, jak jsme to léta slýchali: Díky komunistům jsme přešli od kadibudek ke splachovacím záchodům a přestali prát na valše a pořídili si pračky, zatímco na Západě takové štěstí neměli. Osobně bych raději pracovala šestnáct hodin denně, jen abych jejich skvělý experiment za sociální spravedlnost nemusela zažít na vlastní kůži,“ uzavírá Machalická.

