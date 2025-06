Organizované skupiny ve vládě. Babiš promluvil do kamer

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pořadu „Kuloáry napřímo“ na TV Nova ostře zaútočil na vládu Petra Fialy. Kauzu kolem údajného praní peněz z drogových transakcí označil za „největší skandál v historii Česka“ a členy kabinetu za „organizovanou skupinu mafiánů z Moravy“. Podle něj měl stát zabavit 12 miliard, ale namísto toho je „vypral zločincům“.

„Prosím vás, nemluvte o bitcoinech. Ne každý občan České republiky rozumí, co to je. Lidé rozumí penězům, kterými platí drahé energie, nájmy a všechno, co jim zdražila Fialova vláda.“

Když Divišová zmínila, že bitcoiny jsou v kauze klíčové, Babiš kontroval, že stát pochybil. „Stát mohl zadržet drogové mafii 12 miliard. V Německu to udělali. Místo toho Blažek tomu zločinci dvě miliardy vypral a miliardu přijali jako dar. To je absurdní.“

Divišová citovala Babišův výrok pro Deník, v němž označil Fialu, Blažka a Stanjuru za „tři mafiány z Moravy“ a premiéra za „hlavu hydry“.

„Ano. Fiala figuruje v kauze Kampelička, kde se praly peníze. Média psala, že tam vyprali peníze i pro Fialův Pravý břeh. A teď tahle vláda? Je složená z dvou organizovaných zločinných skupin: ODS a STAN. Každá vláda ODS skončila korupčním skandálem – Klaus, Topolánek, Nečas. Teď je na řadě Fiala. Je to mega průšvih, FBI to řeší, ostuda v zahraničí. Fiala je v tom nejen namočený, on to kryje.“

Na dotaz, zda Fiala mohl o transakci nevědět, se Andrej Babiš rozesmál. „To si děláte legraci? Fiala tvrdí, že se to dozvěděl mezi řečí na chodbě. Ministr financí Stanjura musel vědět vše,“ řekl Babiš a vysvětlil z vlastní zkušenosti ministra financí, že Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových disponuje bitcoinovou peněženkou a všechny pohyby na ní konzultuje s ministrem financí. „Je vyloučeno, aby úřad neinformoval ministra financí.“

Babiš odmítl, že by Blažek byl „obětním beránkem“. Podle něj jde o koordinovanou taktiku. „Je to jedna klika. Fiala i Stanjura musí skončit. Pokud neskončí, budou zneužívat svého postavení,“ řekl a ukázal na podle něj netransparentní financování obrany nebo zneužívání peněz daňových poplatníků na vlastní kampaň koalice Spolu.

„Tahle vláda? Legalizovala peníze z drog, zbraní a dětské pornografie. Vyprala drogovému dealerovi dvě miliardy, jednu si nechala, to je naprostý nonsens,“ zhodnotil Babiš.

„Proč odstoupil Blažek? Asi počítal, že volby prohrají, a udělal si ‚ránu na odchod‘. Brno je peklo – semeniště zločinu,“ zkonstatoval Babiš s poukazem na to, že z Brna pochází jak Fiala, tak i Blažek.

A vyloučil, že by v ANO propukla tak hluboká kauza. „U nás v ANO jen při náznaku nějaké kauzy lidé hned skončí. A já, já jsme nezkorumpovatelný a oni to vědí,“ řekl.

Pozastavil se i nad darovací smlouvou. „V té smlouvě je přitom napsáno, že ‚peníze nejsou z trestné činnosti‘. To jako myslí vážně?“ rozčiloval se Andrej Babiš při citování z darovací smlouvy bitcoinů. A označil kauzu za Palermo.

Babiš potvrdil, že ANO připravuje návrh na vyslovení nedůvěry vládě. „Tentokrát je šance větší. I koaliční partneři ODS musí vidět, že tohle poškozuje Česko. STAN i KDU-ČSL chtějí vědět, jak to bylo. Pokud neodstoupí, nadělají další škody. Voliči je ale odvolají u voleb – už teď nemají peníze na dětské skupiny, vojáky ani učitele, jen na Ukrajinu a vlastní kapsy,“ vypočítával lídr nejsilnější opoziční strany.

Na otázku, zda jedná s opozicí o podpoře, zakroutil hlavou. „My nepotřebujeme jednat. Každý poslanec si musí sám odpovědět, jestli podpoří vládu, která vyprala peníze mafii,“ je přesvědčený Babiš.

Jedná s Piráty, kteří jsou také v opozici? „Oni jsou jedna parta. Hřib přece řekl, že po volbách zase půjde se STANem a Spolu. Oni mají pořád jen téma antibabiš,“ řekl Babiš.

Chystá hnutí ANO nějaké koaliční partnery pro vládu? „My chceme jasný mandát, ne kompromisy. Nechte nás po volbě vládnou, protože už máme zkušenosti.

Vyjádřil se i o Filipu Turkovi z nové strany Motoristé sobě, který nedávno oznámil svou kandidaturu ve Středočeském kraji. „Má politický talent, dobře mluví, plní program, vzali jsme ho do frakce v EP, ale ještě nemá zkušenosti,“ zhodnotil Turka Babiš.