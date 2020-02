Práskači, srabi! Úder Pirátům: Žalovali do USA a toto se ozvalo

V návaznosti na plánovaný prodej mediální skupiny Central European Media Enterprises (CME) do rukou společnosti PPF Petra Kellnera požádal pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec Jan Lipavský americké senátory, kongresmany a akcionáře CME o prošetření rizik souvisejících s prodejem. Do skupiny CME patří vlivné soukromé televizní stanice v ČR (např. TV Nova) a v dalších zemích střední a východní Evropy. Na jejich čin pak přišla reakce...

„Taková akvizice, díky které by Petr Kellner získal tyto televizní stanice, by zvýšila možná rizika opětovného zásahu a šíření čínské propagandy na území ČR a dalších států našeho regionu, které jsou členy NATO a EU,“ obává se pirátský senátor Wagenknecht.

Koncem minulého roku česká média upozornila na snahu o manipulaci akademické sféry a veřejného prostoru ze strany subjektů financovaných společností Home Credit vlastněnou Petrem Kellnerem. Cílem manipulace mělo být ovlivnění veřejného mínění ve prospěch Číny. V této souvislosti a v návaznosti na plánovanou akvizici mediální skupiny CME, do které patří jedny z nejvlivnějších soukromých televizních stanic v České republice, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku (NOVA, BTV, a další) oslovil pirátský senátor Wagenknecht a poslanec Lipavský příslušné senátory a kongresmany amerického Kongresu. Požádali je o jejich stanovisko k věci a k projednání možných významných rizik.

„Je to dělání pročínského kozla mediálním zahradníkem. Pokud by Kellnerova PPF skutečně televizní stanice využívala k šíření pročínské propagandy, mělo by to dalekosáhlé důsledky, především pro svobodu slova a nezávislost médií v regionu,“ řekl Lipavský.

Uvedená rizika mohou podle názoru senátora Wagenknechta vyvolávat vnitřní rozpory a ohrožovat či omezovat demokracii celého regionu střední a východní Evropy. Soukromá americká společnost rozhodne, zda vlastnictví mediální skupiny přejde do společnosti s úzkými vazbami na Čínu a její kapitál. Proto se senátor mimo politiků obrátil také na akcionáře mediální skupiny CME. Na konec února tohoto roku je plánovaná valná hromada CME, na které by mělo padnout rozhodnutí o prodeji. „V žádném případě nechci zasahovat do obchodních vztahů společnosti CME, ale chci je požádat o důkladné zvážení celé transakce v souvislosti se zmíněnými významnými riziky. Věřím, že v demokratické společnosti by ekonomické zájmy neměly převažovat nad principy ochrany demokracie,“ dodává Wagenknecht.

„Opravdu tohle imponuje voličům Pirátů? Když jsme byli mladí a perspektivní my, považovalo se udávání, hlášení, práskání za morální poklesek a selhání. Něco, co dělali jen estébáci, uliční důvěrníci, horliví komunisti... a srabi. Teď někoho udat a nahlásit, když si něco jen MYSLÍM... kdyby náhodou... je pro mě nepřijatelné,“ poznamenal k tomu na svém facebookovém profilu člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

