Prasklo to. Každý na to kašle. Konec covidu: Češka v Británii jasně

„Ta situace je po šestnácti měsících téměř neudržitelná,“ oznámila Češka žijící ve Velké Británii, když popisovala, proč britský premiér Boris Johnson vyhlásil na 19. červenec konec koronavirových restrikcí. Kdyby to neudělal, lidé by prý stejně přestali nařízení dodržovat. Rozvolnění je prý ve Velké Británii vnímáno jako risk, je to ale risk, který stojí za to podstoupit.

Majitelka konzultantské firmy žijící v Londýně Tereza Anteneová v rozhovoru pro DVTV prozradila, že lidé žijící v ostrovním království už mají covidových restrikcí plné zuby a jsou ochotni zariskovat a vsadit na kartu očkování. Čísla naznačují, že by tato sázka mohla vyjít. Ve Velké Británii sice rostou počty nově nakažených, ale vakcíny povětšinou brání těžšímu průběhu nemoci. Lidé nemusí do nemocnice zamířit tak často jako před očkováním.

„Ta situace je po šestnácti měsících téměř neudržitelná. ... Takže vláda přistoupila k tomu rozvolnění zcela logicky,“ poznamenala Anteneová s odkazem na 19. červenec, jenž se má stát dnem svobody. Jedním dechem dodala, že by lidé přestali dodržovat opatření, i kdyby to vláda nenařídila. Ani dnes už řada lidí nenosí roušky a schází se v hospodách. „Ona kdyby to vláda nenařídila, tak už si lidé pojedou život dál po svém,“ uvedla konzultantka.

Britští politici v plánovaném rozvolňování riskují, protože se může stát, že přijde další podzimní vlna a nemocnice znovu zaplní lidi s covidem, jenže současně nelze zapomínat ani na onkologicky nemocné Brity a na další pacienty, kteří mají řadu zdravotních problémů, ale kvůli covidu je nemohli řešit.

Poté se dovolávala osobní odpovědnosti každého člověka.

„To je o té odpovědnosti každého z nás, protože my ten virus stále neznáme. Je to o tom, naučit se s tím virem žít. A ten virus se učí žít s námi. To budou samozřejmě provázat i úmrtí, což je obrovská tragédie,“ poznamenala Anteneová.

Poté zopakovala, že britští politici sice riskují, ale podle jejího názoru jde o risk, který stojí za to podstoupit.

„Všechno to rozvolňování, ke kterému Velká Británie přistupuje, s sebou nese obrovská rizika. Je to ruleta. Na druhé straně je to poměrně kontrolovaná ruleta. ... Ale to očkování nás proti viru neochrání. Je to všechno o tom přístupu jednoho každého z nás."

