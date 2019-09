Pravda o EU posledních let: Václav Klaus st. vytáhl fakta. Mluvil i o ČT

Hostem moderátora Xavera v XTV byl bývalý prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. „Máme se jako občané obávat odchodu Velké Británie z Evropské unie, co myslíte?“ mířila první otázka Xavera na exprezidenta.

„Tak zaprvé, odchod Velké Británie z Evropské unie není věcí, které by se občané České republiky měli obávat. Já myslím, že to je úplně jedno pro nás, jestli tam Velká Británie je, to je naprostý omyl části lidí, kteří trošičku ještě důvěřují ve starou dobrou Anglii a myslí, že Anglie tam je od toho, aby hájila nějaké hodnoty, které jsou nám, malé středoevropské zemi, bližší. Myslím, že to v posledním půlstoletí už nikdy nebylo a Velká Británie pro nás nebyla žádným vylepšujícím prvkem Evropské unie. Myslím, že ona tam hrála stejnou hru jako kdokoliv jiný. Myslím, že lidi u nás mate to, že jsou nějaká britská média, která vystupují jiným způsobem, ale britský úřednický sbor, lidé, které Velká Británie posílá jednat do Bruselu a podobně, to je prostě stejná skupinka lidi jako Francouzi, Němci, Holanďani, Dánové. Naprosto jednosměrně stejná a pro nás nikdy žádnou výhrou nebyla, to říkám vědomě,“ shrnul situaci profesor Klaus.

„Počkejte, pane prezidente, já jsem se dočetl, že až o 20 % méně peněz přijde do Evropské unie. To je přeci obrovská částka, to už se nás dotkne, z čeho budeme financovat cyklostezky a lavičky?“ tázal se Xaver.

„No, to já myslím, že je velké nebezpečí. Doufám, že rozum zvítězí, a jestli relativně, ne absolutně, jestli ubyde peněz pro nejrůznější hlouposti, jako jsou lavičky a cyklostezky, tak tak to bude jen dobře, takže pokud by se podařilo ubrat té zhouby, kterou evropské dotace jsou, tak to byla obrovská výhoda a přínos odchodu Velké Británie z EU,“ odpověděl exprezident na Xaverovo ironické varování.

„Já jsem včera večer o vás četl jakýsi článek na internetu a tam bylo psáno, že vidíte za roh, a tak já se chci optat, jestli už za rohem, když tam vidíte, pane prezidente, je něco jako přinejmenším reforma, nedej bože, rozpad Evropské unie?“ ptal se moderátor.

„Já nechci znít pesimisticky, defétisticky. Já jsem akorát před dokončením takové malé knížky k 30. výročí pádu komunismu a četlo to několik lidí z mého nejbližšího okolí a říkali: ‚To je strašně pesimistický a defétistický,‘ a já jim říkal: ‚Neštvěte mě, já v defenzivě jsem, proti tomu, co se na mě valí, abych byl nuceným optimistou, tak to nemám důvod,‘ takže já si myslím, že za rohem, jestli mohu použít váš hezký příměr, já žádný náznak výrazné viditelné, zajímavé, myslím zajímavé, tak velké, aby to stálo za zmínku, takové změny já, bohužel, nevidím. My jsme publikovali nedávno v našem newsletteru takový pěkný text Tomáše Břicháčka, našeho právníka, špičkového politologa, a on udělal věc, on je takový pečlivě pracující, jeho baví, nechápu, jak někoho může bavit, prozkoumávat ta evropská všechna možná usnesení, závěry a tak, myslím, že to je sebemrskačství neuvěřitelného typu. On si dal práci s tím, že citoval, co všechno naslibovali v EU v momentu referenda o Brexitu a co se všechno změnilo v tohle, tohle a tohle. No a kdekdo byl natěšený, myslel si, že to aspoň tou Evropskou unií zatřese; no, on teď po více než třech letech udělal takové hodnocení a dal to do takové tabulky. Počet agend, které by předali z EU zpátky státům, nula. Počet agend, kde by se rozhodlo, že se vracíme od většinového hlasování k jednomyslnému hlasování, nula. Takto má deset kritérií, která se mi zdají velmi rozumná, a je tam procento, ke kolika změnám došlo. V tom druhém sloupci ve všech případech nula,“ vysvětlil svoji pozici k reformě EU Václav Klaus.

„Četl jsem v knize Ondřeje Hejmy, pane prezidente, váš výrok, že Evropská unie je projekt, v kterém je nastrkáno tolik peněz, že z toho nelze jít zpátky. Je to tak, řekl jste to? Je to pravda?“

„Nevím,“ začal s odpovědí prezident a řekl, že nechce Ondřeji Hejmovi podsouvat nic špatného, ale že on by nic takového neřekl. Spíš, že mnoho politiků nainvestovalo spoustu svých myšlenek, tezí do Evropské unie, že prý teď by se museli zbláznit, kdyby měli přiznat chybu a ten projekt jako špatný. „Takhle jsem to možná říkal, ale o penězích… mně zas o peníze tolik nejde,“ opravil vyjádření ekonom.

Xaver mu řekl, že sice nejde o jeho peníze, ale o naše peníze. Na což ho poopravil prezident Klaus, že jde o peníze daňových poplatníků. „O ně určitě jde, ale to se musíme i my sami začít chovat jinak uvnitř té Evropské unie,“ doplnil prezident Klaus. Prý se ho nikdo neptal na konferencích po světě, co se děje v ČR, že tu máme trestně stíhaného premiéra. Prý to ve světě tolik nikoho nezajímá. Na otázku, zda je Andrej Babiš nebezpečím pro ČR, odpověděl Klaus, že nemá potřebu Babiše nijak vychvalovat, že Babiš postavil svoji politickou kariéru na dehonestaci, atakování a diskreditaci Václava Klause, avšak když se na to podívá realisticky, tak Babiš nevypadá jako největší zlo a problém. Prý se Andrej Babiš dívá racionálněji než ostatní politici na Evropskou unii a na masovou migraci. „Čili já zejména v té jeho zahraniční politice žádné fatální prohřešky nevidím,“ řekl prezident.

Další otázka Xavera však mířila mezi blízké: „Pane prezidente, do jaké míry v této chvíli věříte, že by se hnutí Trikolóra mohlo dostat do Poslanecké sněmovny?“

„Já věřím, že se do té Poslanecké sněmovny dostat může,“ kdy následně řekl, že na průzkumy se spoléhat nedá. Dále zmínil, že Česká televize například nezařadila do vysílání zprávu o tom, že Trikolóra zveřejnila svůj program. „Samozřejmě tam bylo, že v Kalifornii v lodi, výletní, shořelo tolik, a tyto věci tam byly ještě do večera či do dnešního rána, tahle ta zpráva tam není, takže jestli budou všechna média hrát proti Trikolóře tuto hru, tak to bude špatné,“ předvídal Václav Klaus.

U otázky ohledně ideologií mohla odpověď Václava Klause někoho překvapit:

„Pár posledních desetiletí bují na západě kolektivistické, nebezpečné ideologie, které jsme trošku podceňovali, protože ten komunismus paradoxně, a teď mě někdo chytí za slovo, komunismus nás před nimi bránil tím, že on zakazoval vstup jakýmkoliv ideologiím, tak on zakazoval vstup i těmto ideologiím, takže ony se sem nedostávaly, my jsme na ně nebyli připraveni. Takže to, co vešlo z té Frankfurtské školy. Ten neomarxismus té Frankfurtské školy, to, co vzešlo z těch studentských bouří roku 1968 v Evropě nebo na amerických univerzitách. To, co se zrodilo, to zelené hnutí, které já myslím, že má datací spoustu, ale já datuji se zrodem toho Římského klubu a s tím jejich atakem na vůbec ekonomiku a ekonomický růst a takhle bych mohl pokračovat. No a tam se zrodilo to posílení feminismu, posílení genderismu, multikulturalismu a tak dále,“ vysvětlil Klaus. A zakončil odpověď tím, že jim říká pokrokářské ideje, že lepší slovo zatím nemá.

