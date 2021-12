Pravda o Kubkovi. Toto si myslí politici. Výrok o seniorech spustil lavinu

ANKETA Hloupost. Nesmyslný výkřik. Děsivá představa, co ještě navrhne. Udělal by nejlépe, kdyby se k očkování vůbec nevyjadřoval. Prezident ČLK Milan Kubek se u politiků s přílišným pochopením ohledně svých slov o možném krácení důchodů pro neočkované seniory nesetkal. Obešli jsme prakticky celé spektrum a všude jsme slyšeli podobné věci.

Nápad prezidenta ČLK spojit zvyšování důchodů s očkováním vyvolal nesouhlasné reakce politiků, ať stojí nalevo, napravo nebo uprostřed. „Mám pocit, že je to nejhorší nápad k propagaci očkování. Pan doktor Kubek by udělal nejlépe, kdyby se k očkování vůbec nevyjadřoval,“ domníval se Patrik Nacher (ANO). „Nechápu, jak tohle může někdo myslet vážně a vůbec to vyslovit. Ani nevím, jak to slušně okomentovat. Tohle je ten čistý populismus,“ uvedla bývalá poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová. „Návrh je nesmyslný a zahrává si s nebezpečnou myšlenkou navázání výše důchodu na sociální kredit a poslušnost vůči režimu,“ povšiml si předseda Svobodných Libor Vondráček. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1533 lidí

Prezident ČLK Milan Kubek navštívil Xavera Veselého v XTV. Jediná schůdná cesta z epidemie je podle něj očkování, ale důsledné očkování, což znamená, že se proočkují prakticky všichni dospělí lidé. „Přičemž bude nutné to očkování v určitých periodách opakovat. Protože se potvrdilo, že jak imunita získaná proděláním nemoci, tak i po očkování bohužel klesá rychleji, než bychom si přáli,“ konstatoval. Také uvedl, že komora přijala v listopadu stanovisko, že očkovat by se měli všichni nad 18 let, kteří nemají kontraindikace. „Všechno ostatní vnímáme jako politický kompromis,“ řekl. Upozornil, že při schválení povinného očkování by také muselo být stanoveno, dokdy musí být provedeno. Xaver Veselý připomenul, že by se také musela zavést sankce. „Samozřejmě. Nebo i tu pozitivní motivaci k tomu. Například když se tady zvedaly důchody, proč se nenavázalo to zvednutí důchodů na to, že se ten senior nechá naočkovat, jako bonus?“ ptal se lékař, který míní, že čím déle budou politici váhat, tím déle problém bude trvat.

Jak na tento nápad vázat zvyšování důchodů s očkováním zareagovaly politické osobnosti, které ParlamentníListy.cz v anketě oslovily? „Je to naprosto nevhodné. Stejnou logikou bychom mohli dávat bonus těm, kteří nekouří nebo pravidelně cvičí. Myslím, že důchod by měl souviset s celoživotním usilováním, nikoliv s nějakými aktuálními akcemi,“ řekl ombudsman Stanislav Křeček. „Absolutní nesmysl, to je nápad jak z jiného historického období,“ myslel si Jiří Vítek, předseda strany Patrioti ČR a místostarosta Prahy 8. „Jasně. Jednoznačně souhlasím,“ naopak se domníval poslanec ANO, místopředseda hospodářského výboru Sněmovny Martin Kolovratník.

„Kubek poslední dobou prokázal svoji názorovou prostituci. K tomu se začal tvářit jako Všeználek – to právě ve vztahu ke zvyšování důchodů. Podobných vykuků se teď vyrojilo poměrně dost. Měl by svoji funkci opustit a začít se věnovat něčemu, kde se nebude muset ztrapňovat přetvářkou, aby zapadl do stáda. Reprezentuje názorovou skupinu, která se možná hodí části médií a politiků. Nicméně kope hluboký příkop, kterým štěpí společnost,“ konstatoval Stanislav Mackovík, bývalý poslanec za KSČM a exředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, původní profesí letecký záchranář. „Do podmínek zvyšování důchodů mu nic není. Raději by se měl věnovat zavedení standardu léčby u pacientů v počátečním stadiu nemoci covid-19, kteří momentálně dostávají leda elektronickou neschopenku a doporučení, že při zhoršení stavu si mají zavolat záchranku. Mnozí doma čekají bez jakékoliv léčby, která se nasadí až po jejich případné hospitalizaci v nemocnici. To je pozdě,“ upřesnil.

„Je to hloupost, se kterou nelze souhlasit. Zejména proto, že rozdělovat společnost generačně jde proti principu soudržnosti,“ napsal bývalý dlouholetý poslanec ČSSD Antonín Seďa. „Nechápu, jak tohle může někdo myslet vážně a vůbec to vyslovit. Ani nevím, jak to slušně okomentovat. Tohle je ten čistý populismus. Bohužel zákonné podmínky a návaznosti u zvyšování důchodů panu Kubkovi nic neříkají. Děsí mě představa, co může ještě navrhnout,“ děsila se donedávna poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová, kde byla i ve výboru pro sociální politiku, zastupitelka města Most.

„S tímto nepřímým, ale podle mne neetickým tlakem na občany nesouhlasím. Neměli bychom vzdát pozitivní motivaci k očkování a nahradit ji vynucováním jen proto, že odcházející vláda Andreje Babiše v tomto selhala,“ uvedl pirátský exposlanec Jan Pošvář. „Vyloučeno,“ krátce a výstižně uvedla senátorka a dětská lékařka Jitka Chalánková. „Občané se teď zbavili ČSSD ve Sněmovně, takže teď musí podobné socialistické nesmysly navrhovat ten, komu dopomohli do pozice prezidenta ČLK. Dokud tu máme současný systém sociálního a zdravotního ‚pojištění‘, který není pojištěním, ale speciální daní, výše důchodu by měla být zvyšována automaticky v návaznosti na inflaci, výkon ekonomiky či množství peněz, které lidé tímto způsobem státu odvedli,“ vysvětlil Libor Vondráček, předseda Svobodných. „Návrh je nesmyslný a zahrává si s nebezpečnou myšlenkou navázání výše důchodu na sociální kredit a poslušnost vůči režimu. Pokud chce Kubek docílit většího proočkování, měl by přestat o vakcíně lhát a měl by usilovat o dostupnost kvalitnější vakcíny, třeba té proteinové,“ dodal.

V současném právním chaosu je možné cokoliv. Proč nezajít dále? Proč neočkovaným neodebrat volební právo? Proč jim nezačít odebírat děti? Proč jim nezakázat podnikat?

„Je to nesmyslný výkřik. Prezident ČLK tímto štěpí ještě více společnost a pak si stěžuje, že na něj lidi útočí. Dnes je známo, že vakcíny nezabraňují vzniku a šíření onemocnění covidem-19, podle studie zveřejněné v prestižním časopisu Lancet vakcinovaní jedinci mají podobnou virovou nálož jako nevakcinovaní, tedy mohou stejně účinně přenášet infekci,“ vysvětlila poslankyně SPD a zdravotní sestra Karla Maříková. „Zavedení povinnosti očkování není proto vhodné, a ještě k tomu navazovat to na důchod by bylo diskriminační. Věřím, že pokud povinné očkování pro vybrané profese a lidi starší 60 let nezruší vláda, tak ho zruší Ústavní soud, a tím nejen pan prezident ČLK přestane mít tyto vyděračské a diskriminační nápady,“ doplnila. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 9941 lidí

„Za mě to není motivace k očkování, ale spíš demotivace a nepřijatelný tlak na občany. Nejsem si zcela jist, zda by to obstálo u Ústavního soudu,“ domníval se poslanec ANO Marek Novák. „To mi nepřijde jako dobrý nápad,“ myslel si bývalý poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke. „Vzhledem k tomu, že prosazuji dobrovolné očkování, tento ‚nápad‘, stejně jako mnohé další nátlakové nápady razantně odmítám,“ uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR. „Je to holý nesmysl,“ povšimla si Lenka Kohoutová, zdravotnice, charitativní pracovnice a politička z ODS.

„Mám pocit, že to je podle mého nejhorší nápad k propagaci očkování. Pan doktor Kubek by udělal nejlépe, kdyby se k očkování vůbec nevyjadřoval. Kdyby tak učinil, možná by se dalo naočkovat víc lidí. Kdykoliv on to propaguje, reakce lidí v mém okolí včetně doktorů vzbudí úplně přesný opak. Stylem, kterým to říká, agresi, kterou u toho má. Aroganci a vyhrožování. A k tomu je ten kontrast, jak všude na internetu běží jeho deset let staré video, kde byl největší bojovník proti povinnému očkování. Je to fakt směšné. Naplňuje se tím vtip o tom, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je půl roku až rok. Když se před rokem mluvilo o tom, že jednou bude očkování povinné, tak se tvrdilo, myslím, že i včetně Kubka, že ne, že je to fake news. A teď očkování vázat na důchody lidí, kteří celý život pracovali, považuji za úplně neuvěřitelné,“ nechtěl uvěřit pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„Pan prezident Kubek se ve svém smýšlení nijak nevymyká té části veřejnosti, která se na internetu, v diskusích pod zpravodajskými články či na sociálních sítích vyslovuje pro nejrůznější formy represí či donucení vůči neposlušným občanům, kteří se stále odmítají nechat naočkovat. Smutné je pouze to, že pan Kubek je ve významné funkci a jeho slova mají politickou váhu. V současném právním chaosu, kdy představitelé státu zcela nepokrytě porušují zákony této země pod záminkou boje s epidemií, se může stát cokoliv, dokonce i podmínění zvýšení důchodu naočkováním. Ale proč nezajít dále? Proč neočkovaným neodebrat volební právo? Proč jim nezačít odebírat děti? Proč jim nezakázat podnikat? Pokud se skutečně blížíme nějaké formě totalitního státu, chcete-li demokratury, a epidemie je k tomu záminkou, jakýkoliv šílený nápad pana Kubka, bude-li dostatečně podpořen médii, může být bez problémů prosazen,“ obává se Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

