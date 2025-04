Pravda se v kampani nebude kontrolovat. Hrušínský se neudržel

V kampani před volbami v Česku nebude trestáno zveřejňování zjevně nepravdivých nebo hrubě urážlivých informací.

Poslanecká sněmovna totiž v pátek schválila, že sporné ustanovení o přestupku s pokutou až dva miliony korun se z vládního návrhu zákona o volebních kampaních vypouští.

Zákaz šíření nepravdivých a urážlivých informací zůstává pouze v obecné (deklaratorní) části zákona, ale posuzování zůstane na soudech.

Zrušení přestupku prosadili poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 spolu s opozicí – hnutími ANO a SPD. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Zveřejňování zjevně nepravdivých či hrubě urážlivých informací v kampaních tedy nově nebude přestupkem. Reakce Libora Šprysla na tuto skutečnost odráží obavy části veřejnosti, že vypuštění sankce může otevřít cestu k beztrestnému šíření lží a urážek během kampaní pro nadcházející republikové a regionální volby. Na svém facebooku k tomu stručně poznamenal: „No potěš.“

K rozhodnutí Poslanecké sněmovny se vyjádřila mj. poslankyně Hana Naiclerová z hnutí STAN. Ve svém komentáři uvedla: „Když politik ví, že za lži nic nehrozí, je to pozvánka k manipulaci. A přesně to bychom měli odmítnout. Já nechci hrát špinavou hru, volič si zaslouží pravdu,“ přidala svůj názor.

Naiclerová zároveň připomněla, že pro původní návrh ministerstva vnitra, který měl zavést sankci za zjevné lži a urážky v kampani, zvedli ruku pouze poslanci za STAN a za Piráty.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) spolu s Piráty vyjádřil nesouhlas se zrušením úpravy přestupkového řízení, a to kvůli vyššímu tlaku na férovost a poctivost volební kampaně. Podle ministra by úřad mohl udělit pokutu za šíření lží v kampani, aniž by to nutně znamenalo soudní zneplatnění voleb.

Obavy ze zrušení sankcí za šíření nepravdivých a urážlivých informací v kampaních vyjádřil také herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Obávám se, že tohle je přesně ten důvod, proč statisíce lidí zvažují, že nepůjdou na podzim k volbám,“ zmínil Hrušínský.

Komentátor Martin Schmarcz v té souvislosti zdůraznil, že odpovědí na dezinformace nemá být další zákonná represe, ale trpělivá obrana pravdy. „Lež nelze z voleb vykázat. Dle Listiny mají lidé právo i lhát. Pomluvy a urážky řeší jiné paragrafy. Ale hlavně, tohle by jen posílilo lháře a nenávistníky. Začali by brečet a řvát "CENZURA!" Na Lež a Nenávist platí jen Pravda a Láska. A když nevyhrají? Tak si je nezasloužíme...“ napsal na síti X.

Lež nelze z voleb vykázat. Dle Listiny mají lidé právo i lhát.

Pomluvy a urážky řeší jiné paragrafy.

Ale hlavně, tohle by jen posílilo lháře a nenávistníky. Začali by brečet a řvát "CENZURA!"

Na Lež a Nenávist platí jen Pravda a Láska. A když nevyhrají? Tak si je nezasloužíme... pic.twitter.com/OWJilrMReo — Martin Schmarcz (@mschmarcz) April 26, 2025

