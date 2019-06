Právnička Samková si přečetla smlouvu mezi ČSSD a Altnerem. Pro advokátovy dědice nemá dobré zprávy

Nejvyšší soud rozhodl, že ČSSD prozatím nemusí platit dědicům Zdeňka Altnera 338 milionů korun. Altner v 90. letech 20. století zastupoval ČSSD ve sporu o Lidový dům a poté, co spor vyhrál, vedl se stranou spor o to, zda mu zaplatila všechnu odvedenou práci či nikoliv. Sociální demokraté Altnerovi zaplatili už přes 70 milionů korun, ale Altner a po něm i jeho dědicové tvrdili, že měli zaplatit mnohem víc.

K celé kauze pár řádek napsala také advokátka Klára Samková, která se k tomu cítila oprávněná už proto, že se 29 let živí praktikováním práva. Na sociální síti Facebook vysvětlila, jak to chodívá ve sporech dlužníků s věřiteli. Poznamenala, že když úroky z dluhu mnohonásobně převyšují původní dluh, dlužníci hledají cestu, jak se nenechat svými dluhy pohřbít, protože fakt, že úroky z dluhu jsou vyšší než původní dluh chápou jako nespravedlnost.

„Chtěla bych říci, že v průběhu své praxe jsem se setkala několikrát s obdobnou situací, nezatíženou politickým pozadím – totiž, že úroky z prodlení významně převýšily původní hodnotu plnění – a vždy to mělo stejný průběh i konec: fundamentalistické lpění na tom, aby dotyčný dlužník zaplatil vše do posledního haléře, bez ohledu na jeho faktickou likvidaci, vedlo k situaci, kdy oprávněný nedostal nakonec nic. Dlužník totiž provedl nestandardní operace na samém okraji (prosím: nikoliv za okrajem) práva a placení pohledávky se vyhnul. (Například útěkem do insolvence, převedením firmy na ‚bílého koně‘ apod.) Neříkám, že je to správné, jen upozorňuji, jak to funguje ve skutečnosti. Totiž, zcela s poučkou mistra Sun-c’, který říká, že pokud nepřítele zcela obklíčíme, musíme mu postavit zlatý most, po kterém může z bezvýchodné situace vycouvat. Jinak totiž se může vzmoct na bezprecedentní obhajobu, která povede k proražení nepřátelského obklíčení a k nečekaným ztrátám,“ upozornila advokátka na sociální síti Facebook.

Nejlepší cestou by podle ní bylo, kdyby Altnerovi dědici a sociální demokraté uzavřeli nějakou dohodu. Tuto šanci prý však už promarnili.

Psali jsme: ČSSD: Peníze, které v kauze Altner strana již vyplatila Nejvyšší soud dal v kauze Altner ČSSD za pravdu Rozhodnutí v kauze Altner znamená pro ČSSD konec hrozby exekuce Dlouholetý „pokladník“ ČSSD končí ve funkci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp