Právník žádá: Stanovte Zemanovi jasné hranice. Klidně i žalobou

Ústavní právník Jan Kysela má za to, že je třeba prezidentovi Miloši Zemanovi stanovit jasné hranice. Do patřičných mezí a k plnění jeho ústavních povinností by mohl Zemana donutit verdikt ke kompetenční žalobě. A pokud by nevyhověl ani kompetenční žalobě, mohl by nastat čas na sesazení Miloše Zemana z postu hlavy státu.

Jan Kysela v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že by Miloš Zeman měl čelit kompetenční žalobě, aby bylo jasné, že má odvolat ministra kultury, pokud o to prezidenta požádá předseda vlády, který za vládu nese odpovědnost. Miloš Zeman z výkonu své funkce nenese odpovědnost vůbec za nic, je ústavně neodpovědný. Je-li tedy požádán, aby odvolal ministra vlády, měl by tak podle Kysely učinit bez zbytečného odkladu.

Zda tak v nejbližších dnech učiní, by si podle ústavního právníka měli všímat i senátoři, kteří sepsali na Zemana žalobu pro hrubé porušení Ústavy. Kdyby premiér Andrej Babiš (ANO) podal na Zemana kompetenční žalobu, soud by prezidentovi uložil, aby urychleně konal, a on by tak přesto nečinil, dopustil by se hrubého porušení Ústavy. A za to už by mohl být sesazen z funkce.

„Výsledkem řízení o ústavní žalobě je zánik funkce prezidenta republiky, pokud Ústavní soud dospěje k závěru, že prezident porušil hrubým způsobem Ústavu nebo že se dopustil ústavního deliktu velezrady,“ uzavřel Kysela.

