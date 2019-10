Pražská klimastávka před prodlouženým víkendem: Dorazilo 50 věrných, křičeli „zastavme smrad z Počerad“

Dalšího, již šestého studentského protestu proti změně klimatu, organizovaného skupinou Fridays for Future, se zúčastnilo v Praze na Malostranském náměstí kolem 50 demonstrujících. Dle serveru Aktuálně byla hlavním cílem protestu uhelná elektrárna v Počeradech. „Zastavme smrad z Počerad,“ skandovali při cestě Prahou. A připojili se k nim i další studenti napříč republikou.

Server Aktuálně přišel se zprávou, že přibližně padesát studentů u příležitosti další studentské stávky za klima demonstrovalo proti uhelné elektrárně Počerady. „Kritizovali, že firma ČEZ nechce elektrárnu uzavřít, ale chystá její prodej společnosti Se.ven Energy, která bude elektrárnu dál provozovat,“ napsalo Aktuálně. Těchto padesát studentů mělo demonstrovat dopoledne na Malostranském náměstí a později jít na průvod Prahou za vykřikování hesel „Zastavme smrad z Počerad“, kde se k nim mělo přidat několik dalších studentů.

Stávka pod hlavičkou Fridays for Future se měla konat již pošesté a protest se neměl konat pouze v Praze, ale i v dalších českých městech. Těchto akcí se zúčastnili údajně mladší lidé, studenti středních škol, avšak dle Aktuálně přišlo i několik starších lidí či rodiny s dětmi. Část z nich měla transparenty s nápisy: „Chci dýchat čistý vzduch“.

Dále se v článku píše, že dle neziskové organizace Arnika je tato elektrárna v posledních letech největším producentem skleníkových plynů v České republice. „Programový ředitel ekologického Hnutí Duha Jiří Koželuh na pátečním protestu řekl, že prodejem Počerad stát jako většinový vlastník ČEZ postupuje na úkor zdraví občanů,“ uvedli. Protest se však měl konat také před zákaznickým centrem firmy ČEZ v Ústí nad Labem. „V průběhu stávky za klima vznesli studenti jeden z prvních konkrétních požadavků: neprodlené uzavření uhelné elektrárny Počerady,“ sdělil za organizátory akce Marek Jankovský.

„Povinností vedení firmy je dodržovat platné zákony a v rámci nich maximálně pečovat o svěřený majetek. Ani vedení firmy nemůže svévolně zavřít elektrárnu bez zákonných důvodů,“ sdělil v reakci na protest mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

„Elektrárna Počerady splňuje v současné době všechny emisní limity a již několik let se připravuje na nové emisní limity platné od roku 2021. Pokud se tedy uvádí, že elektrárna Počerady vypouští nejvíce emisí, je to z tohoto prostého důvodu – je největší. A ne proto, že by nedodržovala emisní limity,“ doplnil.

O protestu informovala i facebooková stránka Greenpeace. Napsali: „Dnes se uskutečnila další studentská stávka za klima. Hlavním požadavkem studentů bylo tentokrát uzavření elektrárny Počerady.

‚Chcete po nás konkrétní požadavky a jejich absencí omlouváte svoji nečinnost. S jedním tedy přicházíme – uzavřete elektrárnu Počerady. Konkrétní požadavek máme a očekáváme reakci. Politici, zejména vláda, by měli zcela jasně dát najevo, zda je prodej elektrárny Počerady ve veřejném zájmu – tedy v zájmu nás, našeho zdraví a budoucnosti dalších generací,‘ řekla studentka Kristina Dvořáková.

Uživatelé v diskuzi upozorňovali na to, že by spíše měli být ve škole. Henten Tamten napsal:

„Milí studenti, rád bych vám jen řekl a připomněl, že ke studiu jste se hlásili, abyste se něčemu naučili... V případě, že chodíte po demonstracích, místo abyste dřepěli na přednáškách, nejste tedy studenti, avšak pouze dementi... Běžte se teda normálně učit a přestaňte už otravovat běžný život normálním lidem...“

Dále jim do komentářů napsala Dagmar Galčanová: „Uklidili jste si ten bordel po sobě? Zítra by to nešlo stávkovat. Dneska máte dřepět ve škole!!!!!“

O stávce informovala i stránka Fridays for Future, která za akcí stála. Ta referovala o stávce v Ústí nad Labem. „Stávka za klima v Ústí nad Labem. Požadavek je jasný: neprodávejte elektrárnu Počerady a uzavřete ji,“ napsali.

Uživatelé v diskuzi zmínili, zda se bude svítit svíčkami, nebo, že bude lepší vybudovat jadernou elektrárnu, ta má totiž být bez emisí, a má se tedy jednat o ekologickou elektrárnu.

