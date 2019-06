Pražský lídr Stuchlík opouští ANO i politiku. Babiš jej prý chápe

08.06.2019 21:43

Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe pražského zastupitele a někdejšího kandidáta ANO na primátora Petra Stuchlíka, který se rozhodl odejít z politiky. O jeho kroku spolu diskutovali a Babiš ho akceptoval. Řekl to dnes v Bratislavě novinářům. Zároveň zdůraznil, že Stuchlíka do čela kandidátky ANO pro komunální volby v Praze nevybral sám, ale bylo to skupinové rozhodnutí.