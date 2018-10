Pražský senátorský „duel“. Hilšer chce vyvracet mýty o bruselském diktátu, Michálek pokračovat v boji s korupcí

Hosty pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu byli senátor za Piráty Libor Michálek a neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, který by Michálka na jeho postu rád nahradil. Jejich slovní duel moderoval Jan Pokorný. Ve skutečnosti o duel vlastně nešlo, pánové si ve studiu spíše notovali. Hilšer prohlásil, že by v Senátu rád lidem předložil objektivní obraz EU a vyvrátil mýty o „bruselském diktátu“.

Hned v úvodu chtěl moderátor Jan Pokorný slyšet, proč by lidé měli volit právě Michálka, nebo naopak pana Hilšera.

„Já jsem byl vyhodnocen různými organizacemi jako nejaktivnější senátor. V oblasti boje proti korupci jsme asi v polovině této cesty, takže bych v ní rád pokračoval,“ odpověděl Michálek. Když dostal slovo Hilšer, konstatoval, že boj proti korupci je i jeho velkým tématem, ale navíc by se věnoval ještě dvěma dalším tématům – problémům ve zdravotnictví a modernizaci českého školství.

Moderátor Jan Pokorný se poté Hilšera zeptal, zda pro něj bylo velkým překvapením, že další prezidentský kandidát Jiří Drahoš ve svém obvodě na Praze 4 vyhrál hned v prvním kole. „Já si myslím, že to nebylo překvapení. On neměl v tom obvodu výraznější konkurenci a lidé ho znali z prezidentské kampaně, kde se představil, takže lidé věděli, co od něj mohou čekat. Takže překvapení to nebylo,“ uvedl Hilšer.

O chvíli později Michálek prozradil, že by v Senátu rád založil pirátský klub, který se možná zrodí. Hilšer uvažuje o spolupráci v klubu s lidovci nebo o práci v klubu uskupení Senátor 21.

Mgr. Libor Michálek, MPA BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hilšer se s Michálkem shodli na tom, že novým předsedou Senátu by mohl být bývalý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Dnes je šéfem horní komory Milan Štěch z ČSSD, ale sociální demokracie po těchto volbách ztratí v horní komoře většinu, a Štěch tak pravděpodobně o svůj post přijde.

„Pro mě je to pan senátor Václav Hampl, který je velkou osobností, která by se z touto pozicí důstojně vypořádala,“ podotkl Michálek. Hilšer dal Michálkovi za pravdu.

EU a Babiš

Ve druhé polovině rozhovoru došlo na EU a také na premiéra Andreje Babiše. Kvůli předsedovi vlády se hosté přece jen dostali do sporu.

Pokud se Hilšer stane senátorem, rád by se věnoval také předkládání pravdivého obrazu Evropské unie veřejnosti. „Na lokální úrovni chybějí lidé, kteří by oslabovali ty mýty o bruselském diktátu,“ uvedl Hilšer.

A pak přišel spor. Neúspěšnému prezidentskému kandidátovi se zdálo, že je Libor Michálek příliš vstřícný k předsedovi vlády Andreji Babišovi. Michálek kontroval, že mu nejde o Babiše, ale o to, jaké zákony vláda předkládá. Pokud jsou podle jeho názoru ku prospěchu občanům, nemá problém je podpořit.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Senát podpořil 70 procent návrhů, které přišly z Poslanecké sněmovny. Já se snažím o věcný přístup,“ uvedl Michálek. To však neznamená, že by byl Babišovi bezmezně nakloněn.

Hilšer byl vůči Babišovi většinou kritičtější. „Já bych čekal od pana Michálka daleko zásadnější postoj v tomto, protože pan Babiš je člověk, který má určitý ekonomický monopol, mediální monopol a mocenský monopol, což nelze přehlížet, ani kdyby Babiš předkládal sebelepší návrhy,“ prohlásil Hilšer.

Michálek však okamžitě připomněl, že vládní koalice nebude mít v Senátu většinu, a to ani ve chvíli, kdy do této koalice započítáme KSČM.

Primátor Prahy? Politici koalice by se prý mohli na postu střídat

Jan Pokorný poté přehodil výhybku ke komunálním volbám v Praze. Hilšer si pochvaloval, že uspěli Piráti. Věří, že možná koalice Pirátů, TOP 09, STAN a Praha sobě může být nadějí pro hlavní město. Primátorem za tuto koalici by mohl podle Hilšera být Jan Čižinský za Praha sobě, který na Praze 7 dokázal, že umí být opravdu dobrým starostou.

Michálek nabídl jiné řešení. „Vždycky jsou mechanismy, kdy se dá ta funkce udělat rotačním způsobem. Dva roky může být primátorem jeden člověk, další dva roky potom druhý,“ podotkl senátor s tím, že by nepovažoval za dobré, kdyby se tato rodící se koalice nakonec neustavila jen proto, že ztroskotá na personálních sporech. Princip střídání by mohl tyto spory vyřešit.

Psali jsme: Petr Hampl bez obalu o SPD, který prý jediná může něco změnit. Ale je třeba toto Výsměch z debaty na Primě: Anti-Zemani Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem Profesora Dungla podpořili do 2. kola senátních voleb všichni hlavní kandidáti Praha a Česko? To jsou dva světy. Nedopadne to dobře, poslouchal Moravec ve své věži

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp