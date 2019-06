Pražští zastupitelé projednají privatizace, družstevní bydlení či klima

Na programu je také zřízení organizace, která převezme od Prahy 1 Nemocnici Na Františku, či závěrečný účet loňského hospodaření.

Otázka pokračování privatizací bytů vzbudila rozpor mezi koaličními stranami, kompromisní návrh počítá s tím, že město odprodá 445 bytů v šesti domech nájemníkům, se kterými již začalo o prodeji jednat. Dalších 804 bytů, u kterých byla privatizace schválena, ale zatím se neučinily žádné konkrétní kroky, zůstane městu.

Zastupitelé budou schvalovat také záměr výhodně pronajímat bytovým družstvům městské pozemky k rezidenční výstavbě. Takto postavené byty by měly být až o třetinu levnější, než je tržní úroveň, a zlepšit tak dostupnost bydlení pro střední vrstvy. Hlasovat se bude rovněž o závazku, že magistrát sníží do roku 2030 emise CO2 na svém území o 45 procent a do roku 2050 bude město bezuhlíkové.

Na programu je dále zřízení městské příspěvkové organizace, na kterou by měl od příštího roku přejít provoz Nemocnice Na Františku. Zastupitelé projednají i závěrečný účet, podle kterého město loni hospodařilo s přebytkem 6,7 miliardy korun.

Kromě toho budou zastupitelé hlasovat mimo jiné o rozdělení peněz z hazardu mezi městské části, o zakázkách na vybudování terminálu na Smíchově a na P+R parkoviště na Černém Mostě, o sloučení Správy pražských hřbitovů a Pohřební služby hlavního města nebo o spojení gastronomických učilišť v Písnici a Hloubětíně. Na programu jsou také petice proti výstavbě v Praze 15 a na Třebešíně.

Psali jsme: Noční můra! Udženija svědčí o Pirátech a spol.: Podvod. To může skončit u soudu. Nezažila jsem Lhal primátor Hřib? A bojová porada Čižinského s Minářem před Letnou, máme FOTO Poplatek z ubytování zřejmě dopadne i na služby typu Airbnb Hřib se sbíječkou zahájil na Pankráci geologický průzkum pro stavbu metra D

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp