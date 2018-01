Předposranost! To, že Václav Moravec odmítl moderovat show Zemana a Drahoše, spustilo peklo

Moravec nabídku moderovat prezidentskou debatu odmítl proto, že dle svých slov nechce být Zemanovým hromosvodem. Na sociálních sítích se tak rozjely diskuze.

„Jeden se bojí debatovat, druhý se bojí moderovat,“ rýpl si do Drahoše a Moravce hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Následně se rozjela diskuze, která pro Moravce příliš lichotivě nevyznívá.

Novinářka a někdejší moderátorka České televize Pavlína Kvapilová pak na svém profilu sdílela vysvětlení Václava Moravce. „Lišily se vzájemné představy vedení ČT a mé o formátu, stopáži a podobně. Dobré pro ČT a její diváky je, že se po mém nedělním sdělení generálnímu řediteli o nemoderování podařilo odblokovat odmítavý postoj kancléře Mynáře k účasti prezidenta Zemana v závěrečné debatě ČT, který prezentoval o víkendu,“ sdělil Médiáři Moravec.

„Nelíbí se mi tenhle způsob jednání. Nevidím do pozadí toho, co se děje a proč... Ale pakliže má někdo námitky proti nezávislosti médií, ... a sám si přitom klade podmínky (‚odblokovat‘), které pak nejsou srovnatelné s těmi, které mají ostatní, je to trochu podivné. Znamená to tedy, že se pokoušet média ovlivňovat způsobem vlastním je v pořádku (vybírat si, kdo nepovede debatu), a pokud to nejde, je to špatně?“ poznamenala pak v diskuzi Kristýna Maková.

Čtenáři serveru Echo24.cz pak litují, že Moravec se proti Zemanovi nepostaví. Jeden názor za mnohé vyjádřila v diskuzi na sociální síti Samia Sami.

„Rozhodnutí, že debatu Drahoše se Zemanem nebude moderovat Václav Moravec, považuju za předposranost a vstřícné gesto k prezidentovi. Nechtěji moderování debaty třeba v rámci objektivity nabídnout Soukupovi?“ zkritizoval Moravce kritik Zemana a právník Václav Ágh.

autor: vef