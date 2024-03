Předseda Svobodných Vondráček jednoznačně: Naši vojáci by neměli jít bojovat na Ukrajinu

Do konfliktu na Ukrajině vstupujeme více, než je přiměřené, slova prezidenta Macrona o zapojení vojáků země EU jsou varující, čeští vojáci nemají bojovat tam, kde to nemá žádný význam pro naši zemi, uvedl v rozhovoru pro Aby bylo jasno předseda strany Svobodní pan Libor Vondráček. Věnoval se také eurovolbám, byl by raději, když bude v EP za SPD expředseda Petr Mach než Ivan David.

Ve své straně Vondráček působí také jako expert pro oblast zahraničí a jako takový prozradil, jak se dívá na skutečnost, že slovenský ministr zahraničí Blanár se o víkendu setkal se svým ruským protějškem Lavrovem. „Není nic proti ničemu, když se spolu scházejí zástupci různých států. A pokud se máme bavit o tom, že do budoucna by měl konflikt snad co nejdříve skončit, tak k tomu nepochybně povede diplomatická cesta,“ uvedl.

„Přesně ale nevíme, o čem Blanár s Lavrovem jednali. Proto, abych se já s někým scházel, tak bych musel ty důvody znát. V tomto smyslu nevnímám, že by bylo v pořádku, aby se jednalo o míru na Ukrajině bez Ukrajiny. Pokud máme dojít k výsledku diplomatickou cestou, je třeba, aby se všech těch jednání týkajících se ukončení války účastnili i zástupci Ukrajiny,“ pokračoval šéf Svobodných.

Setkal by se sám jako případný ministr zahraničí s Lavrovem? „Jak říkám, kdybych k tomu měl nějaký důvod, tak se o tom můžeme bavit. Nebráním se setkání s kýmkoliv, myslím, že to je úkol ministra zahraničí, aby se scházel s ostatními, musíme ale vědět proč,“ uvedl Vondráček.

Komentoval také úterní návštěvu francouzského prezidenta Macrona v České republice. Ten v uplynulých dnech navrhoval, aby na Ukrajinu šli bojovat vojáci zemí Evropské unie. Česká vláda se proti tomu ostře ohradila. Ani podle Vondráčka by vojáci EU neměli na Ukrajině bojovat. „Myslím, že vojáci by neměli jít bojovat na Ukrajinu, stejně jako si myslím, že naši vojáci neměli jít bojovat do Iráku a dalších zahraničních misí, kde to nedávalo žádný význam pro českou armádu, pro naši zemi,“ sdělil.

„To, o čem začal mluvit pan Macron, je velice varující,“ dodal s tím, že česká vláda se proti tomu sice ohradila, ale to se ve výsledku nezdá tak jednoznačné. „Slyšel jsem diskusi vládních a opozičních politiků, kde se zástupci vlády z Poslanecké sněmovny tvářili, že Ukrajině musíme pomáhat i vojensky a že je potřeba, abychom jakoukoli cestou zabránili tomu, aby Ukrajina prohrála. Nám se tady říká, že Ukrajina bojuje za naši svobodu, a tím se omlouvá to, že do toho konfliktu vstupujeme víc, než by bylo přiměřené vzhledem k tomu, že Ukrajina není náš alianční partner,“ zdůraznil Vondráček.

Hovořil také o transformaci české ekonomiky. Změny je podle něj potřeba dělat v době, kdy po nich lidé začnou toužit a kdy možná dopadneme ještě více na dno, než kde se dnes nacházíme. „V současnosti je Česká republika takovým nemocným mužem Evropské unie, problém má i Německo a ve chvíli, kdy bude Německo stagnovat stejně dlouho jako Česká republika, bude to mít ještě umocňující vliv na Českou republiku. Ty problémy, které jsou před námi, jsou možná dost velké,“ předpokládá Vondráček. Zmínil, že v transformaci ekonomiky, kterou připravuje ekonomka Šichtařová, se zmiňuje hlavně boj proti dotacím, boj proti SG ideologii a boj proti tomu, abychom v rámci Green Dealu dělali sociálně-inženýrské experimenty, kterými si likvidujeme vlastní průmysl.

Stranou nezůstaly ani volby do Evropského parlamentu. Co říká Vondráček na to, že zakladateli a někdejšímu předsedovi strany Svobodných Petru Machovi, ten letos vede do eurovoleb konkurenční SPD. „Musím říct, že jsem rád, že odchovanci strany Svobodných začínají obsazovat vysoké pozice v jiných stranách. Já budu určitě radši, když bude v europarlamentu sedět za SPD Petr Mach, než kdyby tam seděl nějaký bývalý sociální demokrat, ať už pan David nebo pan Foldyna,“ řekl, že Petr Mach si vybral cestu snáze vedoucí k tomu, aby bezpečně získal mandát.

