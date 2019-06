Překrucování? Klaus ml. se ostře pustil do Žáčka z ODS kvůli banderovcům

Na pranýř se za své vystoupení v Poslanecké sněmovně dostal občanský demokrat Pavel Žáček. Již na půdě Sněmovny se do něj pustili komunistický kolega Leo Luzar a nezařazený poslanec Václav Klaus mladší. Ten pak pokračoval i na svém facebookovém profilu.

„Někteří poslanci (zde Žáček, ODS) při svém tažení proti Rusku – již neváhají ani bagatelizovat a překrucovat bestiální zločiny druhé světové války (oběti zejména Poláci, Židé, ale i Volyňští Češi 1941-1944), vraždění civilistů, dětí... Jen proto, že se jim to politicky hodí,“ rýpl si Klaus mladší.

Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 18% Neokrádá 82% hlasovalo: 12978 lidí

„Zpochybňuje poslanec Žáček třeba i polský Ústav národní paměti (Instytut Pamieci Narodowej): '... není pochyb o tom, že zločiny spáchané OUN-B a UPA (banderovci) byly protipolskou etnickou čistkou charakteru genocidy.' ?? Neuvěřitelné. Ptám se proto, omluví se předseda strany Petr Fiala za výroky poslance Žáčka, nebo jde o oficiální výklad moderních dějin ODS?“ poznamenal dále Klaus mladší.

A co konkrétně ve Sněmovně zaznělo? „Člověk si připadá, že zde zaznívají argumenty, které patří do Dumy a ne do českého parlamentu. V souvislosti s tím, o čem se bavíme. Myslím si, že ta sovětská propaganda, respektive komunistická propaganda, před rokem 1989, jak ve vztahu k Ukrajině, tak ke vztahu k Rusům, tak ve vztahu k Sovětskému svazu, tady má velmi silné zastánce,“ uvedl Žáček.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Poslouchal jsem vás, vy tvrdíte, že vraždění banderovců v letech 1941 až 1944 je prosovětská propaganda, že to není skutečnost, to jste řekl před tváří stovek tisíců obětí...“ vyzval následně Žáčka k zopakování slov Klaus mladší.

„Pane kolego, styďte se. Ospravedlňovat banderovce za to, co způsobili nejenom českému národu tím, že momentálně bojujete proti Rusku, tak se styďte,“ burácel pak Luzar.

Psali jsme: Veselý (ČSSD): V návrhu nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny Země V4 chtějí posílit spolupráci s Koreou i mimo oblast obchodu Čižinský (KDU-ČSL): V zákoně není žádná inflační doložka Kytýr (ANO): Skutečně se domníváme, že zastupitelstva nedokážou rozhodnout?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef