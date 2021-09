Překvapení: Povodně jsou méně ničivé než dřív, zjistilo se

reklama

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1867 lidí The Wall Street Journal poznamenává, že by se s blížící se listopadovou celosvětovou konferencí o klimatu v Glasgow měla zveřejňovat důležitá fakta o změně klimatu, která se ne vždy dostanou do převažujícího mediálního zpravodajství.



Jednou z takových oblastí je i informování o riziku, které hrozí kvůli povodním. Zatímco kvůli hrozbám od ekologických aktivistů jako organizování útoků a ničení veřejného i soukromého majetku muselo být do německého Mnichova povoláno 4 500 policistů a nad městem kroužily helikoptéry a organizace Greenpeace obsadila nádrže před místem automobilové výstavy IAA Mobility s požadavky, aby Německo přestalo automobily vystavovat či je dokonce zcela používat s odvoláním také na nedávné záplavy, článek Bjorna Lomborga upozorňuje, že ve skutečnosti na mnohých místech už záplavy nejsou takovým nebezpečím, jako tomu bylo před rozmachem automobilismu a technologií.

A nejde o marginální čísla. Na datech ze Spojených států Lomborg ukazuje, že přestože fotografie opuštěných aut v rozvodněných ulicích východního pobřeží USA vypadají hrůzostrašně, relativní daň, kterou si tamní povodně vybírají – v podobě majetku a životů – se v průběhu času snižuje. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Podíl nákladů na povodně na hrubém domácím produktu se od roku 1903 v USA snížil téměř desetkrát na 0,05 % HDP, zatímco roční riziko úmrtí při povodních kleslo téměř třikrát.



Nejde přitom jen o Spojené státy, platí to i se zahrnutím rozvojových zemí. Celosvětové údaje jsou skromnější, ale výzkum povodní ukazuje, že náklady v poměru k HDP a úmrtí v poměru k počtu obyvatel se od roku 1980 do roku 2010 snížily na celé zeměkouli.



I přesto však chce Spojené království na klimatické konferenci OSN v Glasgow razantně tlačit na ostatní státy, aby ve prospěch klimatu položily nemalé oběti. Koordinátor britské diplomacie v otázkách klimatu a vyslanec Spojeného království na listopadové klimatické konferenci John Murton se pro server E15.cz v tomto roce vyjádřil, že si jeho země klade za cíl vyzvat všechny státy, aby si „nastavily vlastní dlouhodobé strategie na dosažení uhlíkové neutrality“. Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

Země by podle něj měly platit i těm státům, které prohlásí, že „pociťují následky klimatických změn“ a také „chudé a zranitelné státy“.



Připomíná, že „vyspělé státy se v rámci Pařížské dohody zavázaly vytvořit do roku 2020 finanční mechanismus, pomocí něhož poskytnou nejméně sto miliard dolarů ročně na ochranu klimatu v rozvojových zemích“. K dohodě se připojila i Česká republika a premiér Andrej Babiš (ANO) jí vyjádřil plnou podporu i na summitu OSN v New Yorku, takže dotování chudších států čeká i české občany.



A to není vše. Podle britského diplomata bude nutné, aby šlo na klima více peněz i od lidí pohybujících se ve finančnictví. Platit prý bude „každý, kdo ve světě rozhoduje o financích“. Od toho si Murton slibuje k oněm stům miliardám dolarů z veřejných financí získat navíc biliony dolarů i z privátního sektoru.

Psali jsme: Klaus v obrovské ráži: Politiku ČT vedou aktivisté v čele s Moravcem. A za Babišem juniorem stojí... Pirát Peksa: Je tu klimatická změna, máme to od odborníků černé na bílém. Co o nás budou psát v učebnicích dějepisu? Zelení fanatici. Krávy. Peklo. Jan Kraus velmi jasně Chcete zrušit spalovací motory, ptali se předsedů stran. Fiala odmítá, Hamáček vidí příležitost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.