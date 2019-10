Přelomový projev francouzského prezidenta, který média opomenula. Jde o Rusko a budoucnost Evropy, zkušený novinář se podivuje

Jan Vítek, dlouholetý novinář a spisovatel pobývající ve švýcarské Ženevě, sepsal komentář, ve kterém se věnuje přelomové reflexi francouzského prezidenta Emmanuela Macrona týkající se Evropy a Ruska. Podivuje se i nad tím, proč se Macronovým slovům věnovaným Rusku v tisku nevěnovala větší pozornost.

Vítka zaujala především následující pasáž Macronova projevu:

„A od pádu berlínské zdi, jsme vystavěli naše vztahy na základě nedůvěry k Rusku prostřednictvím celé řady nedorozumění. Jestliže chci přehodnotit tyto vztahy, nedělám to ze žádné naivity. Ale jsou tu k tomu zřejmé důvody. My jsme součástí Evropy; Rusko rovněž. Jestliže se nám nepodaří dosáhnout do určité doby něčeho užitečného (zlepšit vztahy) s Ruskem, zůstaneme ve stavu hlubokého neproduktivního napětí. Budeme nadále vězet v konfliktech v celé Evropě. Evropa bude nadále dějiště strategické bitvy mezi Spojenými státy a Ruskem… Evropa ale už nemůže dál ponechat ochranu své bezpečnosti jen Spojeným státům. Dnes je na nás, abychom vzali na sebe odpovědnost a zaručili bezpečnost a tudíž evropskou svrchovanost.

Myslím, že zatlačovat Rusko od Evropy je velká strategická chyba, protože je zatlačujeme do izolace, která zvyšuje napětí, nebo do spojenectví s jinými velmocemi jako je Čína, což by nebylo v našem zájmu.

Věřím, že musíme vybudovat novou architekturu spočívající na důvěře a bezpečnosti v Evropě, protože evropský kontinent nikdy nebude stabilní, nikdy nebude bezpečný, jestliže nezlepšíme naše vztahy s Ruskem. To není v zájmu některých našich přátel, v tom budiž jasno. Někteří z nich budou naléhat na zavedení nových sankcí proti Rusku, protože je to v jejich zájmu. Ale zcela určitě ne v našem“

Vítek by dle svých slov očekával, že se této pasáži budou věnovat francouzské noviny a zejména inkriminované pasáži o tom, že „Evropa nemá budoucnost bez Ruska“. Dokonce by prý čekal i palcové titulky.

„Omyl. Drtivá většina francouzského tisku uveřejnila pod sterilním titulkem vymiškovanou zprávu, že jako každý rok president promluvil k diplomatům. Jen Le Figago ji trochu opepřil když napsal, že president „zacloumal“ s diplomaty," napsal v komentáři Vítek. Na druhé straně se podle Vítka ovšem neozval ani žádný protest či kritický hlas ve stylu: „President podkuřuje Kremlu" nebo „Macron hází atlantické spojenectví přes palubu".

Jan Vítek (1928) Mezi lety 1952 a 1960 působil jako novinář, redaktor a reportér v časopisech Obrana lidu, mezi lety 1961 až 1965 v titulu Československý voják. Od roku 1971 žije v exilu ve švýcarské Ženevě, kde řídil globální časopis o světové ekonomice a sociální politice ILO Information.Po roce 1989 publikoval články v časopisu Ekonom a Hospodářských novinách. Autor a spoluautor próz a publikací v češtině a angličtině (Past, The Pebble in the torrent). V současné době je komentátorem zpravodajství internetového serveru TV Prima a jedním z autorů portálu Neviditelnypes.cz.

autor: jok