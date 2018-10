Premiér Babiš do Senátu volit nebude, při volbách bude v zahraničí

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nebude hlasovat ve druhém kole senátních voleb, které se konají dnes a v sobotu. V době, kdy budou otevřené volební místnosti, bude předseda vlády v zahraničí. ČTK to řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Před týdnem byl Babiš jedním z prvních ve své volební místnosti, kdo odevzdal hlas v prvním kole v senátních a komunálních volbách.

Babiš hlasuje v Průhonicích v benešovském obvodu, kde postoupili do druhého kola senátních voleb říčanští politici Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS). Hraba získal 20,93 procenta hlasů, Kozák 17,29 procenta. Kandidát ANO Jiří Švadlena skončil na třetím místě s 14,2 procenta hlasů.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ANO má ve druhém kole senátních voleb celkem deset kandidátů, avšak z prvního místa postoupil do rozhodujícího jen Miroslav Adámek v Šumperku. Babiš minulý týden po odevzdání hlasu řekl, že Senát je o osobnostech a řada osobností za ANO nechce kandidovat, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy.

Psali jsme: Vláda: Premiér Babiš se setkal s velvyslanci států EU Babišova vláda může mít problémy. Zaznělo, co může nastat po senátních volbách Babiš dostal na síti dotaz na obnovení Československa. Slíbil, že se lidé skutečně dozvědí, co se tu po roce 1989 stalo Babiš promluvil o situaci v EU: dostáváme se do kritické fáze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab