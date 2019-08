Premiér Babiš odeslal na Hrad návrh jmenovat Zaorálka ministrem kultury

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministrem kultury. Se Zaorálkem se předtím krátce setkal na Úřadu vlády a hovořili spolu o resortu kultury. Premiér to po 17:00 řekl Radiožurnálu v rozhovoru chvíli po setkání se Zaorálkem. Hrad už dnes oznámil, že prezident Zaorálka jmenuje ministrem kultury v úterý.

Na dotaz Radiožurnálu, zda už návrh odeslal, Babiš odpověděl: „Ano. Nechal jsem ho (Zaorálka) podepsat životopis, jak přišel, a hned jsme to poslali na Hrad. Měli jsme termín do půl páté, tak to jsme stihli." Zaorálkovi nastínil své představy o resortu kultury, přičemž premiéra zajímají hlavně investice, Národní galerie, Nová scéna a Invalidovna. Bavili se také o platech v kultuře, které chtějí oba navýšit.

O obsazení postu ředitele Národní galerie Praha se nebavili. Bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD) odvolal Jiřího Fajta v dubnu a na konci července vypsal výběrové řízení. Babiš dnes řekl, že je potřeba vybrat ředitele co nejdřív. „Uvidíme, jak se k tomu postaví nový ministr," dodal.

Spor o vedení ministerstva kultury trvá víc než čtvrt roku. V polovině května podal demisi Staněk, Zeman ji ale nepřijal. Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování novoměstského starosty Michala Šmardy (ČSSD). Prezident po řadě jednání nakonec odvolal bývalého ministra ke konci července. Minulý týden oznámil, že nehodlá jmenovat Šmardu, protože ho nepovažuje za kompetentního. Babiš se poté k Zemanově kritice místopředsedy ČSSD připojil. Tento týden Šmarda oznámil, že se nominace vzdává a ČSSD místo něho nominovala Zaorálka. Opoziční politici opakovaně tvrdili, že prezident porušuje ústavu.

„Nedošlo k žádnému porušení ústavy. Pan prezident nikdy de facto toho kandidáta neodmítl, ale vyzval ho," řekl dnes Babiš. Tříměsíční spory označil za nedorozumění. „Nechci se k tomu vracet, budeme to mít za sebou," řekl. Babiš podle svých slov ke Šmardovi necítí zášť, ale vadil mu jeho nestandardní a zvláštní způsob komunikace. „Ta jeho rétorika je taková, že by vládu rozvracel. Stačí nám dvojka Schillerová-Maláčová. Šmarda by nepřispěl k lepší atmosféře ve vládě," řekl Babiš Radiožurnálu.

Psali jsme: Babiš: Neříkejte, že byla porušena Ústava. Nebyla Staněk považuje nominaci Zaorálka na kulturu za dobrou volbu Nešťastný Zaorálek: Jen co přišel, připomenuli mu ,,hřích minulosti" Trhají nás na kusy! naříká Šmarda nad ČSSD. Kdo za to může?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab