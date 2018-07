Premiér Babiš se na operní misi v Německu utvrdil: Příchodu migrantů se musíme bránit za každou cenu

Poté, co se Babiš jako premiér seznámil se situací v Německu, je prý o to odhodlanější bojovat proti přílivu migrantů do Evropy. Jejich příchodu se podle premiéra musíme bránit za každou cenu. Znovu ho o tom přesvědčilo to, co slyšel během své „operní mise“ v německém Bayreuthu. Během těchto neformálních rozhovorů mimo jiné slyšel, co se opravdu děje u našich západních sousedů.

„Na těchto neformálních akcích se člověk dozví věci, které se při oficiálním jednání nedozvíte. Třeba jak je to v Německu skutečně s migrací, jak tam fungují média... Po debatě s bavorským premiérem (Markusem Söderem) jsem ještě více přesvědčen, že se ilegální migraci musíme ubránit za každou cenu,“ zdůraznil český předseda vlády.

„Německá společnost je rozdělena. Veřejnoprávní média se snaží hrát proimigrantskou notu a ostatní, kteří takový přístup kritizují, jsou za to napadáni. Uvidíme, co řekne mlčící většina. Myslím si, že zásadně promluví do evropských voleb, a počítám s tím, že protimigrační hnutí mohou příští rok v květnu svým výsledkem velice překvapit. Stále více lidí v Evropě si totiž uvědomuje, že multikulturním modelem jsou ohroženy tradice a hodnoty našich předků. A to, co je v médiích, nemusí nutně vypovídat o tom, co si myslí lidé,“ pokračoval premiér.

Povídal si prý i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, ale politickým otázkám se prý vyhnuli.

Za zcela nepřijatelný považuje Babiš nový nápad Evropské komise platit z evropských peněz zemím za každého přijatého uprchlíka. Podle předsedy vlády tento nápad jen dokazuje, že Evropská komise je odtržena od reality.

„Když vidím, co se ve skutečnosti v Německu děje, a dozvěděl jsem se, jak to tam funguje, tak do takové situace se určitě dostat nechceme. Určitě nechci, aby tu za pár let, jako tomu bude v některých zemích EU, žilo víc přistěhovalců než původních obyvatel. V Česku máme svých problémů dost, nevypořádali jsme se s romskou otázkou, máme lidi, kteří mají malé příjmy. Musíme se starat o naše lidi, nemůžeme se postarat o všechny,“ nebral si servítky Babiš.

To prý však neznamená, že by si snad přál odchod Česka z EU. Odchod z EU považuje za nesmysl. Jen by si přál, aby se vrcholní politici EU opět začali chovat racionálně.

Vedle migrace se Babiš věnoval také situaci ve vládě. Zastal se svých ministrů, konkrétně šéfa resortu obrany za hnutí ANO Lubomíra Metnara. Zdá se mu, že média už pořádají „diplomkový hon“ na jeho ministry. Tento hon by podle Babiše měl skončit. Premiér v této souvislosti prozradil, jak tvořil vlastní diplomovou práci.

„Psal jsem diplomku o Všeobecné dohodě o clech a obchodě, o tzv. GATT, kde pracoval i můj táta. Ťukal jsem ji po večerech na psacím stroji s kopírákem a kouřil jsem přitom. Denně jsem dal dvacet červených marlborek,“ popsal své tehdejší návyky. Své studium poté uzavřel s červeným diplomem a titulem inženýra.

autor: mp