Premiéři V4 dnes budou v Praze jednat o evropském summitu

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na 21. června nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům tehdy řekl, že nebyla na jednání Evropské rady většina pro žádného kandidáta. Nedělní mimořádné zasedání se koná jen dva dny před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu.

Babiš tento týden na zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci řekl, že je důležité, že většinovou podporu do čela Evropské komise nezískal žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek jednotlivých stran do nedávných voleb do Evropského parlamentu. Za lidovce - nejsilnější frakci v EP - se o post uchází Němec Manfred Weber, za socialisty Nizozemec Frans Timmermans a za liberály Dánka Margrethe Vestagerová. Někteří spitzenkandidáti podle Babiše nemají rádi teritorium V4.

Psali jsme: Ministerstvo vnitra představilo své priority pro české předsednictví V4 Vláda: ČR přebírá předsednictví V4 od Slovenska Hasičský záchranný sbor: Generální ředitelé civilní ochrany V4 jednali v Tatrách Jsem krásný, rozesmál Zeman prezidentku Čaputovou. Prý si rozuměli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab