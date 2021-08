Přeoperovaná žena se rozhodla promluvit: Aktivisté si z nás udělal jeni byznys

reklama

Úvodem se Adlerová, jež v minulosti prošla tranzicí, rozhovořila o tom, jak vnímá nejrůznější spolky, jež mluví za „ni“. „Tohle je pro mě problém, protože vlastně já patřím mezi lidi, kteří si chtěli vyřešit jakýsi svůj nesoulad mezi tím, jak to má člověk v hlavě a tím, v jakém těle se člověk narodí. A to jsem udělal normálně v klidu, udělal jsem to jako klasickou medicínskou cestou. A nepovažuji tyto aktivisty, jako je Transparent, za prostě nějakého právoplatného mluvčího. Prostě říkám: Mluvte sami za sebe, úplně v pohodě, vaše názory, jako jsou rodící muži nebo ženy s penisem, máte na to nárok, ale mluvte prosím vás sami za sebe,“ podotkla Adlerová.

„Z trans se stala móda, je toho plno v médiích, novináři hledají nejrůznější, nejkontroverznější... protože to zvyšuje čtenost, tak ta veřejnost už je totálně zmatená. Dokonce si myslím, že ti aktivisti docela ohrozili nějakou osvětu, kterou tady předtím dělali lékaři, nebo dokumentaristi, a všechno prostě probíhalo v klidu. Je potřeba si uvědomit, že tady lidí, kterých se tohle týká, tak těch je zhruba v populaci asi dvě desetiny promile, naprosto zanedbatelná minorita, která absolutně nemá potřebu chodit s tím na veřejnost. Prostě chce si vyřešit ten svůj problém a žít prostě normální život,“ dodala Adlerová.

A proč podle ní dvě desetiny promile zaplňují prostor v médiích? „To je strašně složitá otázka, taky nad tím přemýšlím. Těch vysvětlení může být několik, například, že si novináři myslí, že je to téma, o kterém by se mělo psát. Potom je to určitě tím právě přehnaným aktivismem a jinak, já nevím, těžko říct... Věřím, že se to za chvíli zklidní,“ uvádí Adlerová, že o speciální prostor a mediální práva nestojí.

„To chtějí právě ti aktivisti, kteří to nemají tak, že si tou změnou chtějí projít a prostě potom si žít ten svůj život, ale oni si z toho udělají živnost, takže v podstatě mají organizace, které hájí takovéhle nejrůznější extrémní názory. A protože je to módní téma, tak je po tom poptávka, takže chodí po těch médiích a tam prostě matou v podstatě veřejnost,“ dodala. „Oni se snaží hovořit jménem lidí, kteří o to vůbec nestojí a které nezastupují,“ podotkla.

Pohovořila i o tom, co jí vedlo k tranzici. „Přišla jsem na to někdy v dětství, v nějaké třetí třídě, kdy jsem si to najednou prostě uvědomila. Oblékla jsem si máminy šaty a od té doby to začalo. A pak to prostě šlo celý život. Myslela jsem si, že se to děje jenom mně, že nikdo jiný takový úlet nemá a že to jako časem přejde. Takže pak jsem jako volila nejrůznější strategie, abych pomohla tomu, že to přejde. Takže jsem dělala různé silové sporty, byla jsem mistrem republiky ve veslování, dělal jsem horolezectví, skialpinismus. No a prostě jsem se snažila být ten chlapák,“ uvedla Adlerová.

„Čas šel dál... Moje máma zemřela na rakovinu a já jsem si uvědomila, že člověk je smrtelný. A že bych asi nechtěla vlastně zemřít jako ten chlápek a že bych si nechtěla to tajemství, jak jsem si myslela v té pubertě nebo v tom dětství, nechat do hrobu. Začala jsem to řešit s doktorkou Fifkovou... Člověk přesně neví, do čeho půjde. Jsou případy, že člověk přijde holt o práci nebo něco takového, ale já jsem byla už v tom stavu, že to jako nešlo dál,“ sdělila Adlerová.

A odpověděla i na otázku, kolik je pohlaví. „Každý ví, že pohlaví jsou dvě. Měly by se rozlišovat dvě věci. Pohlaví je v angličtině sex, a pak je nějaká ta rodovost, což je gender. Všude zmiňovaný gender. Těch genderů, to je jenom společenská konstrukce, těch si můžeš nasekat nepočítané množství. Jako stala se z toho taková podivná mantra, kterou každý opakuje, a přitom v tom není vůbec žádný racionální základ. Pohlaví jsou dvě, a s těmi gendery si můžeš celkem blbnout, jak chceš,“ podotkla.

„Dokonce jsem sledovala nějaké video, kde byla konzervativní Slovenka, která šla na košický Pride a tam se těch lidí ptala, kolik existuje pohlaví, nebo myslíte si, že je víc pohlaví, nebo jenom dvě, a oni byli zmatení a nedokázali vůbec odpovědět. Tady se pravděpodobně dostala ideologie do těch hlav lidí, která prostě převážila to ratio. Mně nad tím taky stojí rozum,“ dodala, že ještě, abychom byli korektní, je třeba dodat, že se člověk může narodit jako intersexuál.

