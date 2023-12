Přesunula skládku, životní úspěch! Slovák Blaha bavil publikum historkami o Čaputové

V Roudnici nad Labem opět proběhl Litoměřický odborný seminář. Hosty byla řada českých levicových osobností jako Josef Skála, Jana Turoňová nebo Petr Drulák. Ale také jedna slovenská, místopředseda Národní rady Luboš Blaha, který zaujal, ale i bavil publikum. Jednak se zaměřil na to, že levicová politika musí být pro lidi, nikoliv pro intelektuály, pokud má uspět. Přišel také rýpanec do Čaputové, že její životní úspěch byl přesun skládky z bodu A do bodu B a za to byla z USA oceněna. Ale došlo i na Ukrajinu.

Vyzdvihl Kateřinu Konečnou za to, že když na Slovensku probíhal „Majdan“, jak Blaha nazývá události okolo vraždy Jána Kuciaka, tak se za ně postavila, mnohem více než europoslanci ze slovenských liberálních stran.

Úspěch na Slovensku přirovnal ke Gándhího posloupnosti, tedy že jsou soupeři režimů nejdříve ignorováni, pak zesměšňováni, pak pronásledováni, až jsou nakonec vítězní. Což se dle Blahy stalo, navzdory „liberálnímu teroru“.

Dodal, že i ostatní levicové strany mohou povstat z popela, jako fénix. „Je potřeba mít víru, naději a je potřeba bojovat. Není potřeba být příliš akademický, to řeknu rovnou. Sám jsem sice levicový intelektuál, ale je potřeba vnímat potřeby lidí dole, než intelektuálů v knihovnách. To je základní pravidlo politiky. My musíme být mezi lidmi, mezi pracujícími lidmi, seniory, o tom je levicová politika. Nemůže být příliš intelektuální, jinak vám potom lidi nerozumějí. Já jsem napsal asi deset knih, ale nechodím s nimi po Slovensku, nerozdávám je v hospodách, protože by to asi nemělo smysl. Musíte s těmi lidmi mluvit lidskou řečí,“ varoval před přílišnou složitostí.

„Někdy možná trošku expresivně, někdy možná i trošku bláznivě,“ doplnil a vzpomenul, jak si do kanceláře zavěsil obrázek Che Guevarry. Místo obrázku Zuzany Čaputové. Jeho slova nicméně sedí i na další incident, kdy o prezidentce skandoval „americká k*rva“. Poděkoval všem opozičním poslancům za to, že mu přes odvolávání za obrázek Che Guevarry udělali takovou reklamu. „Soudruzi z KDH, děkuju pěkně,“ vysmál se „marketingovým mágům“, kteří ho proslavili.

Jednalo se prý také o důležitý symbol pro obyčejné lidi, když odnesl ze své kanceláře vlajku Evropské unie a přinesl tu slovenskou. „To nebylo gesto, že nenávidíme EU. To bylo gesto, že Slovensko musí být na prvním místě,“ zmínil a dodal, že to je častá mýlka, že ten, kdo je v Bruselu, musí bojovat za Brusel.

Ale došlo i na česká a slovenská média, která Blaha nazval intelektuálním planktonem a demonstroval to na hysterii, kterou spustil jeho výrok, že válka přichází ze Západu a mír z Východu. Poslanec podotkl, že neřekl nic, co by nebyla pravda, protože první i druhou světovou válku začaly státy na západ od nás. I napoleonské války přišly ze západu. A dodal, že osvobození Česka i Slovenska Rudou armádou je fakt. V českých médiích si pak prý přečetl, že říkal, že všechno zlé přichází ze Západu. Ačkoliv nic takového netvrdil. „Ale zřejmě v českých médiích vědí více než my,“ rýpl si.

Vzpomenul, jak Robert Fico označil Ukrajinu za nejzkorumpovanější zemi Evropy. A rovněž prohlásil, že ukrajinská protiofenziva nikam nevede, pouze plýtvá lidskými životy. „Potom za ním přišli evropští lídři a říkali mu: Pane Fico, to bylo tak politicky nekorektní. My samozřejmě víme, že protiofenziva nikam nevede, ale to nemůžete říkat nahlas. My samozřejmě víme, že Ukrajina je zkorumpovaná. Ale to nemůžete říct nahlas,“ uvedl. A pokračoval: „No my Slováci to nahlas říkat budeme.“ Podle Blahy je právě to důvod, proč jsou tak pomlouvaní „sorosovskými neziskovkami“ a médii.

Prohlásil, že Slováky se nikdy nepodaří přesvědčit, aby nenáviděli Rusko. „Jen připomenu, co páchali banderovci na východním Slovensku, to si dobře pamatujeme. Dobře si pamatujeme, co páchali nacisté z haličských ukrajinských divizí. Vyvražďovali lidi na slovenském území,“ řekl s tím, že když je někdo chce přesvědčit, že Ukrajina je absolutní dobro a Rusko absolutní zlo, tak to nesedí a je to lež. Vzpomenul na události z roku 2014, tedy upálení Rusů v domě odborů v Oděse, povstání v Doněcku a jiné. A také na to, jak jsou nacisté na Ukrajině uctíváni. Pokud má být mír, Ukrajina nesmí být v NATO a dle Blahy bude slovenská vláda jakoukoliv takovou snahu vetovat.

Poslanec se vyjádřil, že českou politickou scénu komentovat nehodlá. Tak se soustředil na tu slovenskou. O Matovičovi prohlásil, že je „magor“, který je v celé střední Evropě synonymem pro šaška. A Čaputová? Blaha vzpomenul na její „zásluhy“, tedy jak sepsala dvě brožurky za „Sorosovy peníze“, tj. ze sponzoringu Open Society. A v „sorosovské neziskovce“ bojovala za to, aby skládka byla přemístěna z bodu A do bodu B. „Za to dostala dokonce cenu z Ameriky. Protože v bodě A to smrdělo, v bodě B to už nesmrdí. Takovým způsobem zachránila planetu naše paní Čaputová,“ popisoval Blaha, k nemalému pobavení vedle sedícího Petra Druláka.

S cenou byla zřejmě spojena i odměna 180 tisíc dolarů, což Blaha prezidentce nezazlívá, jen se táže, zda nesleduje americké zájmy. „Soud mi samozřejmě zakázal říkat o paní Čaputové, že je americká agentka, takže jsem to neřekl, jasné?“ řekl a sál i ostatní hosté se smáli a tleskali. Ale Čaputová je prý symbol toho, jak se neziskovky rozlézají po společnosti a získávají moc. Proto chválil rozhodnutí ministryně kultury zrušit fond na boj proti dezinformacím, protože to znamená odstřihnutí neziskovek od financí. Kromě toho také hodlá slovenská vláda podporovat alternativní média na úkor těch mainstreamových.

