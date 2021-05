Přesvědčit seniory! Vědec na ČT rozstřelil strach, s covidem je amen

Biochemik Zdeněk Hostomský tvrdí, že v současné situaci je očkování dětí nad dvanáct let proti covidu-19 zbytečné. „Čistě teoreticky by to šlo, už k tomu probíhají klinické studie, ale podle mě ještě nenastal čas zaměřovat se na malé děti, protože ještě stále nemáme vyřešené očkování lidí, kteří jsou skutečně ohroženi,“ řekl Hostomský v České televizi s tím, že je lepší přesvědčit jednoho seniora než naočkovat tři dvacátníky.

Od června se otevře očkování pro všechny straší 16 let a také se čeká na rozhodnutí Evropské lékové agentury, zda očkovat děti už od 12 let. To je podle Hostomského sice možné, ale zbytečné. „Už probíhají klinické studie a ve Spojených státech to asi bude známo jako první. Z imunitního hlediska je pravda, že děti od 12 let již mají vyvinutý imunitní systém zhruba stejně jako lidé ve dvaceti letech, čili teoreticky by to šlo. Ale čistě z osobního hlediska podle mě ještě nenastal čas zaměřovat se na malé děti, protože ještě stále nemáme vyřešené očkování těch lidí, kteří jsou skutečně ohroženi. Ještě stále zbývá přes 20 % lidí nad 70 a 80 let,“ apeloval Hostomský. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 65% Nevím / Je mi to jedno 30% hlasovalo: 2334 lidí

„Je mnohem lepší jeden obrácený osmdesátník, kterého přesvědčíme, aby se nechal očkovat, než nechat očkovat třeba tři dvacetileté. To je pro zvládnutí té epidemie mnohem zásadnější. Já bych na ty děti určitě netlačil, protože ony ani nejsou velkým zdrojem té infekce, a opravdu bych se hlavně zaměřil na ty starší ročníky,“ opakoval biochemik.

Hostomský navíc upozorňuje, že malé děti mají brzlík, díky kterému se mohou přizpůsobovat novým věcem, což starší už nemají. „Těm dětem ta infekce moc nehrozí a navíc si přirozeně dokážou vytvořit protilátky. U dětí není nutné to uspěchat už i proto, že ty vakcíny, které teď používáme, jsou zatím v podmínečném režimu. Není to běžná vakcína, která je několik let odzkoušena,“ pokračoval Hostomský.

Vakcína je podle něj sice stále v podmínečném režimu, ale stížnosti na nedostatečné klinické testování a nedůvěra ve vědu je špatně. „Díky vědě máme ty vakcíny a budou léky a ty stížnosti, že se vše dělá bez pořádných výzkumů, jsou liché, všechno probíhá správně, sbírají se data, vyhodnocují a tak dále, jen to bude ještě trvat několik let,“ řekl biochemik.

Podle Hostomského se už dalších vln obávat nemusíme, protože velká část populace bude v průběhu léta již naočkovaná a navíc výrazná část lidí má již protilátky po prodělání nemoci. „Už skoro není nikdo, kdo by se měl ještě nakazit, takže ty další vlny už prostě nepřijdou. A nehrozí ani ty takzvané nové varianty, protože na ty stále platí ty vakcíny,“ předpověděl Hostomský a doporučuje všem nechat se očkovat. „Ačkoliv samozřejmě jsem pro to, aby to bylo na dobrovolné bázi, ale apeloval bych na všechny z rizikových kategorií, kteří se zatím očkovat nenechali. U těch dětí bych se do toho opravdu ještě nehrnul,“ zopakoval Hostomský.

