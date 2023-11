Převrat! Akorát že vůbec. Vypuštěno VIDEO, jak to bylo s „útokem na Kapitol“. A dějí se věci

reklama

Republikáni ze Sněmovny reprezentantů teprve nyní začali zveřejňovat většinu bezpečnostních záznamů z tohoto útoku, v pátek tak oznámil předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Na webových stránkách výboru pro správu Sněmovny reprezentantů bylo od pátku zveřejněno přes 90 hodin záznamů. Zveřejněno by mělo být zhruba 95 procent ze 44 000hodinové pásky s výjimkou segmentů, které obsahují citlivé bezpečnostní informace. „Pravda a transparentnost jsou rozhodující. Dnes začneme okamžitě zveřejňovat video na veřejné webové stránce a budeme co nejrychleji přidávat na web téměř všechny záběry, více než 40 000 hodin,“ uvedl Johnson. Zbylé záznamy by měly být zveřejněny v pondělí.

„Toto rozhodnutí poskytne milionům Američanů, obžalovaným, organizacím veřejného zájmu a médiím možnost vidět na vlastní oči, co se ten den stalo, než aby se museli spoléhat na výklad malé skupiny vládních úředníků,“ řekl Johnson ve svém oznámení.

Nově zveřejněné záznamy však vyvolávají debatu nad tím, zda náhodou nebyly nepokoje záměrně podněcovány. Podle videí se zdá, že policie střílela gumové projektily a granáty se slzným plynem do davu demonstrantů ještě před tím, než se kdokoliv z nich pokusil do budovy Kongresu vtrhnout, a mnohá americká média se tak shodují na tom, že doposud zveřejněné záběry vykreslovaly falešný obraz toho, co se 6. ledna skutečně odehrálo.

Jeden ze záběrů ukazuje, že policisté do budovy zvou pokojně se shromažďující demonstranty na chodbách. Demonstrující si proto nemuseli být vědomi toho, že jejich chování je nezákonné, když je do budovy eskortovali samotní policisté.

??Newly released footage of Matthew Perna (seen in red sweatshirt) shows Matthew walking calmly in the Capitol shooting video.



Mnozí proto požadují okamžité propuštění lidí, kteří byli kvůli útoku odsouzeni a posláni do vězení.

V odpověď na zveřejněné záběry vznesl republikánský senátor Mike Lee otázku, proč záznamy byly zveřejněny teprve teď – skoro po třech letech od útoku – a zpochybnil tak integritu v současnosti již rozpuštěného výboru a role republikánských členů Liz Cheney a Adama Kizingera v něm. Výbor obvinil ze selektivního sdílení informací. „Proč se Liz Cheney a Adam Kizinger nikdy nezmínili o žádné z těchto nahrávek? Možná je nikdy nehledali. Možná ani nikdy nezpochybnili svůj vlastní příběh. Možná byli příliš zaneprázdněni selektivním únikem textových zpráv republikánů, které chtěli porazit,“ napsal na sociální síť X.

Výbor Sněmovny reprezentantů pro útok z 6. ledna byl rozpuštěn v lednu 2023 poté, co v prosinci minulého roku zveřejnil svůj závěrečný report. Složen byl ze sedmi demokratů a dvou republikánů.

Senátor Lee proto nyní volá po vyšetřování výboru.

Nadnesl též otázku, kolik dalších videozáznamů mohlo být výborem nebo tehdejší předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou být zničeno. „Vzhledem k důkazům, které zjevně potlačili, kolik stopáže (a kolik dalších záznamů) si myslíte, že Nancy Pelosiová a výbor J6 záměrně ztratili nebo zničili?“

Bývalý prezident a současný kandidát na prezidenta ve volbách 2024 Donald Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social Miku Johnsonovi pogratuloval ke kuráži ke zveřejnění záznamů. „Blahopřeji předsedovi Sněmovny reprezentantů Miku Johnsonovi za to, že měl odvahu a statečnost vydat všechny záznamy z J6, které explicitně odhalí, co se 6. ledna skutečně stalo!“ napsal Trump.

