Prezident Zeman o jednání s Pochem: Jeho nová stanoviska nemusí být úplně věrohodná. Těžko ho mohu jmenovat, když mi jej premiér ani nenavrhl

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 95% Není 5% hlasovalo: 12157 lidí

„Celá Evropa teď řeší migrační krizi. Bylo by dobře, kdyby ministrem zahraničí byl člověk, který zastává postoj České republiky. A nikoliv postoj prezidenta Macrona, který nám vyhrožuje sankcemi," sdělil Zeman úvodem k osobě Miroslava Pocheho, proti němuž se Zeman staví právě kvůli jeho názorům na migrační krizi, jež jsou podle Zemana odlišné s postojem Česka.

A i když Poche změnil svá některá stanoviska, Zeman to nevnímá jako možnou cestu na ministerstvo. „Ten problém spočívá v tom, že nová stanoviska pana Pocheho mohou být motivována právě snahou stát se ministrem zahraničí. Právě proto tato stanoviska nemusí být úplně věrohodná. Právě proto jsem probíral s panem Pochem jeho vyjádření ve čtyřech oblastech a citoval jsem mu jeho starší texty, protože si myslím, že v době, kdy ty texty psal, ještě netušil, že chce být ministrem zahraničí," sdělil. Na dotaz, že on sám tvrdí, že jen idiot nemění své názory, odvětil: „To ano, ale musí mít silnější motivaci, než je křeslo ministra zahraničí".

Prezident může jmenovat jen takového ministra, který mu byl navržen. „Pan Babiš mně pana Pocheho nenavrhl a dokonce to veřejně uvedl. Někde jsem četl, že mi pan Poche byl premiérem navržen, konstatuji, že to není pravda. Kolonka ministerstvo zahraničí nebyla vyplněna, ostatní kolonky byly vyplněny," zmínil dále Zeman.

A co spekulace, že by se Poche mohl stát prvním námětskem na resortu diplomacie a de facto jej řídit? „Prezident republiky by neměl v žádném případě mluvit ministrovi do toho, koho bude mít za své náměstky, poradce. Na této pozici by mě určitě Miroslav Poche nevadil," řekl.

Své pak Zeman řekl ke svému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, jenž je leckdy kritizován za své výroky na sociálních sítích. „Jiří Ovčáček jako každý občan má právo na své soukromé názory. A je potřeba rozlišovat, co je názor prezidenta republiky. A Jiřímu Ovčáčkovi jsem jasně řekl, že to musí odlišovat," podotkl pouze.

Řeč pak byla i o možné budoucí ministryni spravedlnosti Taťáně Malé. „Budu se jí ptát na její vizi, víte, že mě znepokojuje stav české justice. Zaprvé se jí budu ptát, co s tím chce dělat. Za druhé - tady je stále problém neřešeného zákona o státním zastupitelství. Pan Pelikán to nejdříve prosazoval, pak to stahoval. A třetí záležitost, kterou měl pan Pelikán rozpracovanou, jsou insolvence, exekuce..." podotkl Zeman. Podle jeho slov byla Malá jedním z trojice adeptů.

Když přišla řeč na odcházející ministryni obrany Karlu Šlechtovou, Zeman uvedl následující. „Jestliže bych přes veškeré sympatie ke Karle Šlechtové říkal kdo má být ministrem obrany, tak proč bych také neříkal, kdo má usednout v dalších resortech. A to by pak vypadalo, jako když sestavuji vládu a to není pravda," sdělil Zeman.

Ten nyní připouští případně i technickou možnost předčasných voleb. „A to jen v případě, kdy by byly vyčerpány všechny možnosti," dodal Zeman. „Přál bych si, aby nám vládla vláda s důvěrou," dodal se slovy, že vládu jmenuje buď v úterý nebo ve středu. „Nevidím důvod, proč to odkládat," zmínil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tématem rozhovoru byla také migrační krize a terorismus. Hovořilo se i o naší neúčasti na evropském minisummitu. „Všimněte si, že se k tomu rozhodli premiéři všech čtyř visegrádských zemí. A rozhodli se tak na základě toho, že podle jejich názoru byl tento summit svolán neoprávněně, proti jejich vůli. Doufám, že až bude summit řádně připraven, že na něj přijedou," sdělil Zeman. „Bylo by dobré, aby tam jeli jako rovnoprávní partneři a nikoliv jako někdo, koho zve zbytek Evropské unie na kobereček," dodal Zeman.

Zároveň dodal, že je rád, že německá kancléřka Angela Merkelová uznala jako chybu kvóty na přijímání uprchlíků. „Migranti jsou zatím tranzitní migranti, to znamená lidé, kteří přecházejí do Německa. A to, že se tsunami zaplať pánbůh neobjevilo, je díky tomu, že se podařilo zavřít balkánskou cestu. Kdyby se nedej bůh otevřela balkánská cesta, tak je máme u nás, jako je mělo Německo, Rakousko a další země," poznamenal Zeman.

„Vedle deportace je rozumný postoj flexibilní solidarity, což neznamená nic jiného, než že bychom těmto migrantům měli pomáhat v zemí jejich původu. Já jsem na Valném shromáždění OSN zdůrazňoval, že tito migranti se na pracovním trhu stejně u nás neuplatní. Migranti by mohli být platní ve svých zemích. Vracet migranty, to nesporně ano, do zemí původu - a drtivá většina afrických zemí je může přijmout okamžitě," zdůraznil dále Zeman.

„Uprchlík má požádat o azyl v první bezpečné zemi. Česká republika nemůže být první bezpečná země, pokud k nám nepřicestuje letadlem. Itálie je velmi postižená právě tou dosavadní vlnou migrace a myslím si, že jestliže Španělsko takto postiženo není a přijalo jednu takovou loď, tak ten problém tady zůstává. Já bych doporučoval ty lodě vracet k libyjskému pobřeží," řekl Zeman.

Hovořilo se také o výroku Angely Merkelové, kdy připomněla události po 2. světové válce. „Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění," sdělila Merkelová.

„Přemýšlel jsem, co k tomu paní Merkelovou vedlo. Proč otevírá staré rány, které už se zdály zahojeny. A sám pro sebe jsem si udělal vysvětlení, že se snažila odvést pozornost od výroku pana Seehofera, jenž řekl, že už s Merkelovou nedokáže spolupracovat," podotkl Zeman. „Znovu se otevřela rána. V tom je ta chyba, znovu se k tomu vracet," míní Zeman.

A vyjádřil se i k dotazům čtenářů, kdy se jedna z žen zeptala, proč nejsou potrestáni lidé, kteří tvrdí, že jde vykadit rakovinu. Na tyto léčitele upozornil dokument České televize. „Měl by to být trestný čin, který by měl být klasifikován jako poškozování zdraví toho druhého. Jestliže vás šarlatán takzvaně léčí, tak vy pak nejdete k normálnímu lékaři a to v době, kdy vaše nemoc je v zárodečném stadiu a dala by se vyléčit. Tehle šarlatán vás vlastně odsoudil k smrti," sdělil.

Prezident Zeman pak také uvedl, že státní vyznamenání dostane dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. A závěrečné téma patřilo brexitu. „Byl jsem ujištěn, že Češi, kteří studují ve Velké Británii, nebudou žádným způsobem postiženi," připomněl slova britského ministra zahraničí Borise Johnsona Zeman.

Psali jsme: Chalupa (ANO): Kde je solidarita k našim zkušenostem, k pocitům a obavám našich občanů? Premiér Babiš: Od Macrona jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět Petr Bílek: Byznys se závislostí Petr Hampl: Proč jsou středoevropské společnosti tak jiné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef