Prezident Zeman přednesl projev, za který se dočkal ovací ve stoje. Nakopl v něm čelnou představitelku EU a pranýřoval nepřátele Izraele

Hned v úvodu Miloš Zeman zavzpomínal na zasedání výboru AIPAC, které se konalo před třemi roky. „Parafrázováním Johna Kennedyho, který pronesl „Ich bin ein Berlines“ (jsem Berlíňan), řekl „I am Jude“ (Jsem žid),“ připomněl s úsměvem prezident.

Ve svém projevu připomněl i přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Pozdravujte prezidenta Trumpa. Zkopíroval můj návrh, a to se čtyřletým zpožděním,“ narážel žertovně prezident na skutečnost, že před pár roky při návštěvě Izraele hovořil o přesunu české ambasády na to samé místo, načež sklidil velký potlesk.

„Pro přesun ambasády bude potřeba postupovat krok za krokem. První krok byl realizován, když jsme před týdnem otevřeli honorární konzulát. Během mé návštěvy letos v listopadu plánujeme otevřít Český dům v Jeruzalémě, a to bude druhý krok,“ řekl prezident. V listopadu by v Jeruzalémě měl v rámci své zahraniční cesty také otevřít centrum agentury CzechInvest.

Zeman se pustil i do kritiky Federiky Mogherini, šéfky evropské diplomacie, kvůli jejímu návrhu, aby Evropská unie odsoudila rozhodnutí Spojených států přesunout ambasádu do Jeruzaléma. Že Česko bylo mezi státy, které tento návrh vetovaly, velmi ocenil.

Dále kritizoval i snahy o to, dosáhnout za každou cenu usmíření mezi Palestinci a Izraelem, přirovnal to k politice appeasementu ve 30. letech 20. století, kdy mezinárodní společenství ustupovalo požadavkům nacistického vůdce Adolfa Hitlera. „Obdivuji Izrael jako zemi odvážných lidí. Ne všichni lidé jsou ale odvážní, někteří jsou jednoduše zbabělci,“ uvedl.

Myšlenku, že v Palestině existuje hnutí za osvobození, prý odmítá. „Jaké hnutí za osvobození? Dobré nebe! Hamás je teroristická organizace. Hizballáh je teroristická organizace,“ řekl. Hamás vládne v palestinském pásmu Gazy, Hizballáh působí v Libanonu.

„Mám určité jisté pochyby, jestli je Fatah demokratickou organizací,“ kritizoval i umírněné palestinské hnutí Fatah, které vládne na Západním břehu Jordánu. „Tak příští rok v Jeruzalémě,“ řekl na závěr svého proslovu prezident. Za svůj projev pak sklidil potlesk vestoje.

V krátké době je to druhá akce ve prospěch Izraele, která se na Hradě koná. Na konci dubna se ve Španělském sále uskutečnila oslava 70. výročí vzniku Izraele, na které Zeman vyzval k přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Za podporu Zemanovi při oslavě poděkovali zástupci židovského státu, uvedla ČTK. Dopisem později Zemanovi děkoval i izraelský prezident Reuven Rivlin, který zároveň svůj český protějšek pozval, aby letos do Izraele přicestoval. Šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák v pondělí řekl, že cesta by se měla uskutečnit pravděpodobně v listopadu.

