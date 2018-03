Prezident Zeman udeřil: Ti chudáčci demonstrovali za Kalouskovu televizi. A režisér, který vyzval lidi, aby mě nevolili, to je blbec!

Ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov se Jaromír Soukup ptal prezidenta Miloše Zemana nejen na to, jak v současné chvíli hodnotí Babišova jednání o sestavování vlády, ale i na to, co říká na včerejší demonstrace, na které přišly svobodu slova a médií podpořit tisíce lidí. Ti tak vyjádřili nesouhlas s výroky prezidenta, který ve svém inauguračním projevu útočil na novináře a Českou televizi.

Prezident Miloš Zeman už v minulém díle pořadu Týden z prezidentem v TV Barrandov hovořil o tom, že ohledně sestavování vlády začíná být trochu nervózní a chybějí mu všechny informace o průběhu vyjednávání o vládě, příští týden by se to ale prý mělo již změnit. „Příští týden se sejdu s premiérem Andrejem Babišem a o vyjednávání o sestavování vlády mě bude informovat. Více nesdělím, některá vyjádření o jednání by neměla být zveřejněna, někteří novináři by je mohli pak narušit,“ uvedl.

Vyjádření premiéra Babiše o tom, že chce jednat s ODS, prý Zemana pobavilo. „Jeho nabídka mě pobavila, ODS ho poslala k šípku. Stále si myslím, že nejrozumnější řešení je spolupráce v jakékoliv formě hnutí ANO, ČSSD a komunistů, případně i SPD,“ míní prezident. Dále zmínil, že Babiš by si přál ideálně menšinovou vládu složenou pouze ze členů hnutí ANO, tomu prý Zeman rozumí. „Záleží na tom, jak se k tomu postaví SPD a KSČM, a také je důležitý postoj ČSSD,“ uvedl s tím, že do konce června by už mělo být jasno.

Soukup se poté na Zemana obrátil s otázkou, zda se Babiš náhodou nezačíná bát reakcí veřejnosti, médií a politických konkurentů, jelikož náznaky, jak by mohla vláda ve své finální podobě vypadat, jsou zmatečné. „Několikrát jsem Babiše upozorňoval, že se politik nemá bát demonstrací, já jich také přežil řadu,“ řekl a doplnil, že očekávat demonstrace proti výsledku demokratických voleb, které by měly schopnost na volbách něco změnit, je velmi naivní. „Lidé mohou samozřejmě demonstrovat například proti zákazu kouření, ale pokud demonstrují proti výsledku voleb, tak to nejsou demokraté,“ zdůraznil.

Následovalo horké téma – včerejší demonstrace za svobodu slova a médií, na které dorazily čtyři tisíce lidí přímo na Václavské náměstí, ale i na jiná místa po České republice. „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl důrazně prezident, který to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl.

„Demonstrantům musíme jasně říct, že nikdo ČT neohrožuje, nikdy jsem neútočil na svobodu slova. Kritizujeme pouze to, že byla a dosud je ve vleku jedné ministrany vedené stále ještě Miroslavem Kalouskem,“ řekl s tím, že lidé demonstrovali proti větám, které snad ani neznají, nebo ze zlé vůle.

Pokud však jde o letošního Českého lva a českou uměleckou frontu, tady prý musí být Zeman daleko drsnější. „To, že tam jistý režisér vyzve diváky, aby mě nevolili, zhruba měsíc po volbách, tak to je blbec,“ vrátil Zeman úder režisérovi Marku Najbrtovi, který byl zmiňovaným vyzyvatelem. Ve čtvrtek odpoledne vyšli do ulic stávkovat také studenti zhruba ze tří stovek středních i vysokých škol. Stávkovali za dodržování ústavních zvyklostí.

Zeman se pak přihlásil o slovo, že by se rád vyjádřil ještě k tomu, že jej velmi urazilo, že Institut Václava Klause uvedl, že neměl Bakalu kritizovat v inauguračním projevu. „Bakala je celostátní problém. Institut Václava Klause reagoval na Bakalu, tak nevím, jestli je spojen se Zdeňkem Bakalou,“ rýpl si prezident a dodal, že věta, kterou institut napsal, a to, že o tom má mluvit v Ostravě a ne v Praze, ho hluboce urazila.

Zeman vzpomněl také na to, že někdo dokonce navrhoval zrušit licenci TV Barrandov za to, že útočí na ČT. „Svoboda slova ale zahrnuje svobodu kritizovat novináře, není to žádná kasta s výsadním právem,“ rozohnil se prezident a zmínil, že dnes byl zveřejněn výzkum, kde 83 procent lidí odpovědělo, že jsou pro zrušení koncesionářských poplatků. „ČT z nás vymáhá 135 korun měsíčně a za to nabízí drek,“ nebral si servítky Zeman, který prý děkuje bohu za to, že může přepnout na jiné stanice, které koncesionářské poplatky nevyžadují.

„Budoucnost je na pět let naše,“ řekl Zeman v projevu na zahájení inauguračního koncertu, který probíhal současně se středečními demonstracemi za svobodu slova a médií. Zeman upřesnil, že tím chtěl říct, že má jasnou vizi „aktivního občanství“. „To má prezident propagovat, je potřeba, aby se scelila mezera mezi ovládajícím a ovládanými, zaměstnancem a zaměstnavateli, politiky a občany,“ uvedl s tím, že se těší na to, až bude jezdit do krajů a bude moci s lidmi probírat jejich i své názory.

Otázce Jaromíra Soukupa, jestli mu náhodou v návštěvách krajů nebude konkurovat Andrej Babiš, se zasmál. „Babišovi jsem říkal, že my dva jsme jediní, kdo dokáže naplnit sál. Byl skromný a řekl, že ja dokážu naplnit i náměstí,“ uzavřel Zeman s tím, že v letních měsících dokážou náměstí zaplnit jistě oba dva.

