Prezident měl udělat víc. Ivo Strejček k tragédii Šimůnkové

Sebevražda Lenky Šimůnkové, maminky zavražděné studentky při tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2023, která ukončila svůj život skokem do Macochy, znovu otevřela hluboké otázky o tom, jak česká společnost zpracovává trauma, bolest i spravedlnost. Bývalý europoslanec Ivo Strejček, blízký spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause, se k celé události vyjádřil s neobvyklou otevřeností a apeloval na to, abychom se jako společnost neuzavírali před nepříjemnou pravdou.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) označil smrt Lenky Šimůnkové za další oběť tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho slova měla symbolicky vyjádřit, že následky prosincového masakru sahají daleko za den útoku samotného. Lidé z blízkého okolí paní Šimůnkové ale upozorňují především na její dlouhodobé zoufalství. Tíživý pocit, že se nikdy nedozvěděla odpovědi na své otázky, že nikdo nepřevzal odpovědnost za to, co se na fakultě odehrálo.

Šílená prohlášení ministra Rakušana, raději měl mlčet

Podle Iva Strejčka takové prohlášení nemá ve veřejném prostoru co dělat – zvláště ne z úst člena vlády, který nese odpovědnost za stav bezpečnostních složek. „Považuji za naprosto skandální vyjádření ministra vnitra Rakušana, že jde o další z tragických obětí. To je naprosto šílené prohlášení. Je to nedůstojné, intelektuálně nedůstojná věta, kterou by místopředseda vlády snad neměl pronášet. I když u Rakušana jsme zvyklí na ledacos,“ uvedl v rozhovoru pro XTV.

„Myslím si, že když pan ministr Rakušan nechtěl říct nic jiného, tak aspoň měl v tomhle případě mlčet,“ míní Strejček.

Ve svém vyjádření připustil, že nemá přístup k interním informacím, a vychází pouze z toho, co se objevilo v médiích. Přesto vnímá příběh Lenky Šimůnkové jako obraz zoufalství, kterému se dalo – při větší otevřenosti institucí – možná zabránit. „Mám dojem, že paní Šimůnková se dostala daleko za hranu lidské schopnosti tu tragédii nějak pojmout, nějak ji zpracovat. Ale mám z toho dojem, že kdyby se jí bývalo dostalo nějaké solidnější odpovědi, tak snad by to takhle strašně neskončilo,“ míní Strejček.

Policie mohla postupovat jednoznačněji, lépe vysvětlovat

Následně zpochybnil postoj policie i ministra vnitra, kteří podle něj dodnes neprojevili dostatečnou sebereflexi. „Mně nepřísluší hodnotit rozhodnutí tak fatální, jako je vzít si život, ale myslím si, že jako občan této země si mohu vytvořit názor a ten mohu snad i říkat a obhajovat. Mám dojem, a působí to na mě tak, že policie mohla postupovat jednoznačněji, zřetelněji, lépe to vysvětlit. Lidé si kladou logické otázky, které jim policie nezodpověděla, a to jsou lidé, kteří tam neztratili blízkého člena rodiny,“ doplnil Ivo Strejček.

„Pořád žiju v představě, že policie říká, že udělali úplně všechno, všechno správně, že nebylo žádného pochybení. A z tohoto tragického činu vyvozuju, že si to pravděpodobně někteří pozůstalí prostě nemysleli a nemyslí. To by měla zodpovědět policie. A měl by to zodpovědět Rakušan. K tomu by měl něco říct,“ pokračoval.

Připustil, že by z politického hlediska chápal, kdyby ministr vnitra držel ochrannou ruku nad bezpečnostními složkami, ale v této tragédii podle něj chybí základní lidský rozměr: „Uměl bych pochopit, kdyby ministr vnitra držel ochrannou ruku nad svými ovečkami, nad svou policií. Uměl bych to pochopit politicky, ale tohle je přece lidsky a společensky neudržitelná pozice. Tam je přece potřeba se k tomu vyjádřit jinak. Přistoupit k této tragédii jinak před veřejností. Veřejnost si jistě svou katarzí prošla, ale evidentně ta katarze není u konce,“ míní Ivo Strejček.

Prezident i média měli sehrát větší roli

Do celé situace se měl podle Strejčka aktivně vložit i prezident republiky Petr Pavel. Nešlo podle něj o to reagovat okamžitě po tragédii, ale o to v pravý čas zareagovat na přetrvávající frustraci pozůstalých. „Prezident Petr Pavel měl udělat víc. Jestliže viděl, že se v tom policie plácá tak, že ty výsledky jsou neuspokojivé, nemusel to dělat od první hodiny. Mohl to udělat za dva, za tři měsíce, vstoupit do toho znovu, když viděl, že se objevují vážné otázky, kladené lidmi typu paní Šimůnkové,“ zdůraznil.

Kromě politických autorit v čele s prezidentem Petrem Pavlem by podle Iva Strejčka měly nést díl odpovědnosti i veřejnoprávní média. Zejména Česká televize podle něj nevyužila svůj vliv k tomu, aby otevřela veřejnou debatu o selhání státu, které bylo možná příčinou další tragédie. „Myslím si, že i média typu Česká televize, když už si ji platíme, měla také udělat víc. To si myslím, že měla – v průběhu celého procesu.“

„Přece museli vědět, že jsou minimálně rodiče nebo příbuzní těch obětí, kteří si kladou otázky, které jim někdo moc přesvědčivě neodpovídá. Kdo jiný má položit ty otázky? Musím k tomu tu policii prostě nějak dohnat. Musím je k tomu přimět,“ uvedl, že mediální tlak by podle něj mohl přimět i váhající politiky k činům – a třeba právě prezidenta Pavla k větší aktivitě.

Strejček zároveň uvedl, že policie nutně neselhala ve všem, ale že nedostatek otevřené komunikace a uzavřenost vůči veřejnosti zanechaly hluboké stopy. „Nechci vytvářet atmosféru, že policie v tomto případě pokazila, na co sáhla – to nevím. Jsem obětí médií, tak jako ostatní. Ale jestli někdo zakončí svůj život tragicky tím, že po sobě nechá sdělení, že klíčové otázky nebyly zodpovězeny, tak je prostě něco fatálně špatně. Něco se tam stalo,“ doplnil.

V závěru svého vyjádření k tomuto tématu Ivo Strejček přemítal nad tím, proč se v případě střelby na Filozofické fakultě a následné sebevraždy paní Šimůnkové neobjevila žádná osobní či institucionální odpovědnost – například v podobě rezignace policejního vedení nebo ministra vnitra. Podle něj hrála roli obava, že by jakýkoli krok tohoto typu byl veřejností vnímán jako přiznání viny. „Myslím si, že oni to udělat nemohli. Kdyby to někdo z nich udělal, tak by si lidé řekli, že když rezignovali, tak tam udělali něco špatně. Takže společně musíme všichni držet pohromadě. Myslím, že tam vládla i tato atmosféra. Ale někoho to stát hlavu mělo, to bych si představoval,“ dodal.

Trump je produktem Ameriky, která ztratila svůj průmyslový základ

Rozhovor se stočil ke krokům Donalda Trumpa, který opět hýbe světovým děním. Zatímco mnozí, kdo jej dříve hájili, dnes spíše mlčí nebo ho kritizují, jiní tvrdí, že jeho kroky mají svou logiku. Strejček v tomto kontextu upozornil, že Trump je produkt současné Ameriky: „Za prvé – Donald Trump je Donald Trump. Jiný nebude. Já jsem tenhle styl očekával. Donald Trump je produktem současné Ameriky. Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale zvolili ho Američané, protože v jejich očích pravděpodobně ztělesňoval někoho, kdo se může ujmout jejich obav a starostí, kterých se před ním desetiletí nikdo neujímal,“ uvedl.

Mezi tyto obavy podle něj patří především zánik průmyslové síly Spojených států. Země, která bývala průmyslovou velmocí, podle něj ztratila svou výrobní páteř, zatímco dolar funguje jako globální rezervní měna. „Trump přišel a chce s tím něco dělat, třese s tím systémem. Moc nástrojů nemá – měnovou politiku v rukou nemá, ve smyslu americké centrální banky, ta je naprosto nezávislá. To, co mu zbývá jako jeden z možných nástrojů, jsou cla, je to promyšlený krok. Trump chce stáhnout zdroje, které z Ameriky odplývají zpět do Ameriky,“ uvedl s tím, že Trump se tak podle něj chystá zavádět reciproční obchodní opatření, kterými má bránit americkou ekonomiku.

Evropa by se měla přestat bát Trumpa – a začít řešit sama sebe

Donald Trump je podle Ivo Strejčka mužem, který počítá s odezvou trhů, ale příliš ji neřeší. V jeho pohledu má Trump jasný směr, od kterého se nenechá odradit vnějšími reakcemi – ani doma, ani ze zahraničí. „Myslím si, že Trumpovi je to jedno. Jde si svým promyšleným koridorem. Ví, co dělá. Ví, kam chce Ameriku dostat. A je mu celkem úplně jedno, jak na to zbytek světa reaguje. Akciové trhy se uklidní. To nebude žádný dlouhodobý problém,“ podotkl Strejček.

Zatímco trhy se podle něj stabilizují, v Evropské unii narůstá nervozita, která je podle Strejčka způsobena spíše vnitřní neschopností řešit strukturální problémy, než Trumpovými opatřeními. „My se asi neuklidníme v Evropské unii. My z toho budeme hodně nervózní. A myslím, že bychom se více měli starat sami o sebe, než o Trumpova cla. To, co jsme si udělali prostřednictvím Evropské unie z tohoto prostoru, který je fakticky dnes skanzenem z celého světa..., kdyby šlo jen o Trumpova cla, tak jsme úplně pohádková krajina. My ale musíme něco udělat sami se sebou,“ upozornil důrazně Ivo Strejček.

Green Deal vnímá jako hlavní příčina evropského chudnutí. „Musíme rychle uprchnout od něčeho, co se jmenuje Green Deal. Zrušit to. Bez debaty. Je to fundamentálně špatné,“ konstatoval Strejček, který zároveň ostře kritizuje současné vedení Evropské komise: „S Ursulou von der Leyenovou v čele se nikam nepohneme. Pokud od Green Dealu neodstoupíme, strašně to odskáčeme. Staneme se chudší a chudší a ještě chudší,“ uvedl a dodal, že současná evropská politika vyhání z kontinentu ty nejlepší – schopné, pracující, tvořivé lidi.

A protože nepovažuje evropské instituce za prostor, kde by bylo možné očekávat jakoukoli pozitivní změnu, musí přijít od voličů v jednotlivých členských státech. „Vůbec se nezajímáme o debatu v EU institucích. Ty nepřesvědčí vůbec nic. Od nich nemůžeme čekat žádnou pozitivní změnu – nic. Odstoupení od Green Dealu musí vynutit voliči. Občané prostřednictvím voleb,“ vyjádřil obavu o budoucnost samotné demokracie v Evropě. „Můžeme se dostat do situace – a já už se tomu ani moc neposmívám – že nám ty volby nějak porumunsku zhňácají, abychom si moc nezavolili. Ale jediná změna může přijít od občanů, od voličů. A to ještě řeknu – od občanů a voličů velkých členských zemí,“ dodal Ivo Strejček.

