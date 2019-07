Prezident ministrovu demisi přijmout nemusí. Přečtěte si Ústavu, nabádá právník Hasenkopf

Anketa Měla by ČSSD opustil vládu? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 339 lidí

Ústava ČR říká, že když si premiér přeje odvolat ministra ze své vlády, sdělí prezidentovi svůj záměr a ten dotyčného člena vlády odvolá. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za vládu nese premiér, zatímco prezident podle Ústavy nenese odpovědnost vůbec za nic, hlava státu by měla předsedovi vlády vyhovět. Ústavní právník Jan Kysela opakovaně zdůraznil, že tak prezident musí učinit bez zbytečného odkladu a pokud nekoná, je zralý na kompetenční žalobu. Protože pokud se předseda vlády jasně neohradí, stane se v podstatě jen správcem vlády, o jejímž složení bude rozhodovat Zeman.

Bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf však nabídl na celý spor trochu jiný pohled. Na blogu serveru Aktuálně.cz napsal, že náš politický systém je sice čistou parlamentní demokracií, ale už kvůli sporům prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause byl náš ústavní systém obohacen o některé prvky, s nimiž se pracuje dodnes.

„Premiérovi nelze do vlády nikoho vnutit (proto členy vlády navrhuje a bez jeho návrhu to prostě nejde). Prezidenta nelze nutit někoho do vlády jmenovat (proto je jmenuje on a ne přímo premiér),“ vyjádřil se stručně Hasenkopf.

Nesmíme prý navíc zapomínat, že zavedení přímé volby hlavy státu post prezidenta posílilo, protože prezident republiky se dnes stejně jako Poslanecká sněmovna může opřít o vůli národa.

Ve věci odvolávání ministra kultury Antonína Staňka se prý lze opřít i o článek 73 Ústavy. V tomto článku totiž stojí, že vláda smí podat demisi kdykoliv, ale pokud tak učiní ve chvíli, kdy ztratí důvěru Sněmovny, nebo ji vůbec nezíská, demisi podat musí a v těchto případech prezident demisi vlády přijmout musí. V ostatních případech ji podle Hasenkopfa přijmout může, ale také nemusí.

A pokud jde o odvolávání členů vlády, prezident na návrh premiéra odvolat musí. Ale podle Hasenkopfa je tu prostor pro jednání. Kdyby tu takovýto prostor být neměl, v Ústavě by to prý bylo uvedeno.

„Pokud by si ústavodárce naopak přál, aby složení vlády bylo čistě záležitostí premiéra, pak by Ústava svěřila jmenování a odvolávání členů vlády přímo předsedovi vlády a prezidentovi by ponechala pouze jmenování (a odvolávání) premiéra,“ zdůraznil Hasenkopf.

