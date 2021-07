Přidejme se k Orbánovi! Bartoš hledí k Bruselu, jako Gottwald hleděl k Moskvě

EU trpí tzv. deficitem demokratické legitimity, tvrdí lídr TSS v Jihomoravském kraji David Hanák, jenž poskytl rozhovor ParlamentnímListům.cz. Hovořil také o tornádu, jež právě Jihomoravský kraj postihlo, ale i o LGBT. „Jde o to, odmítnout ideologii LBGT, tak jak to činí politické elity v Polsku a Maďarsku,“ zmínil Hanák.

Na zahájení předvolební kampaně TSS jste řekl, že „s EU je to jako s ohněm. Dobrý sluha, ale zlý pán“. Proč si myslíte, že je zlým pánem?

Protože EU trpí tzv. deficitem demokratické legitimity. Není zde žádný evropský národ, žádný společný jazyk a politická zkušenost. EU může tedy být „pánem" v tom smyslu, že se stane nedemokratickým impériem, které bude uplatňovat panství bez jakékoliv demokracie. V tomto smyslu již dnes Evropská komise vystupuje proti Polsku a Maďarsku, kdy je šikanuje v oblastech, ve kterých by podle mého názoru neměla jakkoliv ingerovat.

Nemáte obavy, že tento přístup „dokud slouží, je to dobré, ale nesmí začít panovat“ by se mohl považovat za účelový?

Je účelový a má být účelový. EU vznikla jako EHS jako jistá „servisní“ organizace spolku suverénních národních států a pouze v této účelovosti má EU smysl.

Jak se podle vás posunula Česká republika od vstupu do EU? A do jaké míry je to zásluha bruselských byrokratů?

Posunula se jako všechny ostatní členské státy – pomalou ztrátou vlastní suverenity, kdy původně členské státy byly „pány smluv“ a Evropská komise (EK) servisní organizací. Dnes se však prosazuje pojetí, kdy se EK chová jako vláda a Evropský parlament se tváří jako skutečné demokratické těleso, kterým však ze zjevných důvodů není a nemůže být, jak jsem vysvětlil na začátku. V tomto pojetí podporovaným nálezy evropského soudního dvora (ESD), jsou členské státy pouhými členy „federace“, kdy evropské právo je nadřazeno právu národnímu. Jednotlivé členské státy se tomuto postupu EK a ESD brání např. nadřazeností ústavního práva členského státu nad právem EU. Proto i my chceme nadřazenost našeho českého práva nad právem EU.

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí, nebo dokonce jediná. Je toto prohlášení a uvažování od českého politika v pořádku?

Jak jsem uvedl výše, ono pojetí, kdy vzniká evropské byrokratické impérium, nemá žádnou demokratickou legitimitu. Díky onomu deficitu legitimity se snaží své Raison d’État zdůvodnit nějakou ideologií. To je dnes prototalitní ideologie neomarxismu kombinovaná s ekologismem. Což je blízké našim vlastním neomarxistům, jako jsou Piráti. Tak jako Klement Gottwald hleděl k Moskvě, tak Ivan Bartoš hledí k Bruselu. Historie se v tom opakuje.

Když už jsme u Pirátů. Co říkáte na jejich program a představy o světě? Mám na mysli třeba jejich program ekonomický, vzhlížející se v elektromobilitě, sdílené ekonomice a dalších moderních vlnách, nebo jejich výzvy ke kulturním novotám typu zrušení kolonky pohlaví v občanském průkaze…

Je to program, jako byl Košický vládní program z roku 1945 nebo spíše volební program komunistické strany z roku 1946. Některé věci jsou jen „naznačeny“, ale cíl je trvale stejný jako u zapálených komunistů: prosadit svou utopii i přes odpor reality. Cíle zde legitimizují prostředky. Výsledkem bude to, co bylo vždy v minulosti: utopie narazí na realitu a výsledkem bude utrpení obyčejných lidí.

Hlavním heslem hnutí Trikolóra, součásti vaší koalice, je „braňme normální svět“. Myslíte si, že tento „normální svět“ je v ohrožení? A co případně dělat pro jeho obranu?



Když už jsme u těch volebních hesel, hlavní moto celé vaší koalice je „máte právo žít“. Co jsou podle vás největší hrozby pro naši svobodu?

Nositel Nobelovy ceny ekonom von Hayek rozlišoval dva řády světa. Přirozený, vzniklý běžnou interakcí tzv. Kosmos, a řád nadiktovaný Taxis. Jde nám o to, abychom měli „právo žít“ v našem normálním přirozeném světě, aby nás nikdo netlačil do nesmyslných ideologií, které deformují náš svět a ničí efektivitu našeho konání.

Kandidujete v Jihomoravském kraji, který v posledním měsíci postihla tragédie v podobě tornáda. Co tato tragédie a její řešení ukázalo o naší společnosti a co ukázalo o státu a institucích?

Ukázala, že se Češi skrze celou zemi umějí semknout jak lidsky, tak finančně. Když jsem byl pomáhat v Lužici, potkal jsem lidi z Prostějova, Liberce, Teplic atd. Když pak vidíte, že se vybralo přes miliardu korun, jsem na naše lidi hrdý. A musím říci, že i celý systém integrovaného záchranného systému funguje. Bohužel někteří politici „neodolali“ a rozhodli se na lidské tragédii „natahovat si volební triko“.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský krátce po řádění tornáda na Moravě zveřejnil prezidentské volební výsledky z obcí, kde tornádo řádilo. Ve všech vyhrál s přehledem Miloš Zeman. Tweet byl ovšem některými vykládán tak, že Lutonský jaksi dává pohromu na Moravě do rovnítka s tím, jaké mají tamní lidé politické názory. Nemáte pocit, že tohle politické rozdělení společnosti už začíná přesahovat únosnou míru a zasahuje do základních společenských vazeb?

Myslím, že společnost není rozdělená, naopak reakce obyčejných lidí na živelní pohromu na Moravě ukazuje, že čeští lidé se semknout umějí. To, co se děje, je „odtržení“ mediální a politické elity od oněch mas běžných lidí. Výrok Františka Lutonského je svědectvím o tom, že progresivisté zneužijí „cokoliv“, aby si dokázali svoji morální nadřazenost nad těmi „hlupáky“, co chodí do práce a platí své účty svojí vlastní prací. Tato morální povýšenost a pocit vlastní morální exkluzivity je ukázkou namyšlenosti tzv. intelektuálů. Jde však pouze o trubce, kteří žijí na úkor skutečných včel.

