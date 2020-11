Přijde falešný instalatér a babičku vykrade. Policistka posvítila na covidové šmejdy, je to masakr

Hostem pořadu Nebezpečně na XTV byla vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová. Prozradila, na co by si měli v dnešní době dávat senioři pozor a jak se ubránit takzvaným šmejdům. Vysvětlila také, jakým způsobem může pomoci selfie při pátrání po ztraceném seniorovi.

reklama

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5872 lidí

„Tento zvláštní rok 2020, který je doprovázen pandemií, utlumil naše sociální kontakty, ekonomické toky a vůbec dění ve společnosti, ale nedá se zcela říci, že by utlumil kriminalitu, a senioři jsou opravdu často terčem trestných činů a ‚šmejdi‘ na ně útočí i v téhle době.“ Řekla úvodem Pidrmanová. Podle ní to má i jasný důvod. „Senioři jsou skutečně doma, mají omezeny své sociální kontakty a prahnou po jakémkoliv kontaktu s nějakou další osobou, se kterou by mohli hovořit, takže i pod záminkou zabezpečení, výměny zámku, instalace nějakých bezpečnostních prvků do vstupních dveří je šmejdi mohou oslovovat.“

Šmejdi mají podle Pidrmanové i nové triky, jak důchodce oklamat. Zejména v souvislosti s koronavirem. „Často se na koronavirus odvolávají. Ta komunikace se seniory po telefonu se tak mění. Šmejdi se často vemlouvají právě pod záminkou, že onemocněli koronavirem a potřebují pomoci i s finančními prostředky, třeba zaplatit léčbu,“ říká policistka.

Je podle ní potřeba, aby senioři věděli, že na žádné takové prosby nemají reagovat a odpovídat. „Vždy by si vše měli ověřovat u své rodiny a při vydávání finančních prostředků se se svými rodinnými příslušníky poradit.“ Nebezpečí je prý třeba seniorům také vysvětlit na nějakých konkrétních případech, které se již odehrály. Zločinci se nejčastěji vloudí do domácnosti pod záminkou odečtu elektroměru, plynoměru nebo třeba kontroly televizního signálu.

Psali jsme: Razie Rumunů v Kauflandu a zásah českých policistů. Incident má drsné pokračování jinde

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5872 lidí

Pidrmanová promluvila i k nebezpečí přeplatků elektřiny a plynu, kdy se podvodníci snaží do domácností vetřít pod záminkou, že nesou seniorům peníze: „Přeplatky žádná společnost nevyplácí v hotovosti a už vůbec nenosí ty peníze do domácností. Přeplatky se řeší vrácením na účet, ročním vyúčtováním, které přijde v písemné podobě. Takže až někdo přijde s tím, že jde vrátit přeplatek za vodu, tak se zcela jistě nebude jednat o nějakou kalou praktiku a ten senior by s takovým člověkem vůbec neměl komunikovat.“

Moderátorka pak také upozornila na to, že v poslední době se vyskytlo hodně případů, kdy se senior ztratil v přírodě. Policie na to konto vydala prohlášení, že v případě pátrání po důchodci pomůže i selfie. Pidrmanová k tomu vysvětlila: „Máme dnes moderní mobilní telefony, a když si senior pořídí selfie a pošle ho svému sousedovi, rodině, vnoučatům, tak zanechá ten nejlepší vzkaz pro případ, že by se zranil, měl nějakou zdravotní indispozici nebo se ztratil, protože my tak máme aktuální fotografii, víme,co měl na sobě, jak vypadá a třeba i jakým směrem šel,“ upřesnila Pidrmanová.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Nechá vláda s podporou komunistů spadnout budovu ÚSTR? Studovali v hospodě. Miliardář Ovčaří: Technické vzdělání upadá. Jeden egyptolog stačí Rozvoral (SPD): Odsuzujeme jakoukoli formu násilí páchanou na ženách Platit, platit, jinak nic. Chtěla pravdu o covidu a přišel dopis od Hamáčka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.