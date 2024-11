Příliš mnoho vyznamenaných. „Nemůže o nich nic vědět.“ Klaus se pustil do Petra Pavla

Podle Klause se znova vracíme do světa, kdy je naše suverenita velmi ohrožena. „Jak jsem se snažil říct ve svém projevu, tentokrát to není válkou, násilnou akcí armád, které někam vtrhnou a svrhnou existující vládu, a tak dále. Teď je to trochu něco jiného. Evropská unie je absolutně jiná entita než různá impéria a říše v minulosti, které si nás podřizovaly. Ale ubrání naší suverenity a jisté podřízení jde v každém případě,“ řekl v XTV Klaus, který 28. října promluvil před Obecním domem v Praze.

Za krizí západní civilizace pode Klause stojí především progresivistické blouznění: „Vše se to odehrává na bázi obří krize celé západní civilizace a jejího velmi zřetelného a jasného posunu od svobodné společnosti, založené na individuálních svobodách k progresivistickému blouznění nejrůznějších Zelených, genderistů a dalších takových lidí. Děje se to plíživě, jde o zdánlivě drobné změny, kterých si málokdo všimne, ale když se to sečte, je to veliká věc,“ pokračoval prezident.

Psali jsme: Václav Klaus: Projev k 28. říjnu 2024

Ekonomika ztratila opět jako za komunismu svou autonomnost na politice: „Ekonomika se musí osvobodit od politického diktátu. Politika opět předbíhá ekonomiku a diktuje. Jestliže dříve byla politika rudá, která se zdánlivě mohla tvářit jako politika sociální, tak teď máme ne politiku rudou, ale zelenou, která je ve jménu jiné, stejně nesmyslné, stejně falešné ideologie, jde o nesmyslnou klimatickou změnu. Přicházejí lidi, které nám pod heslem zelené ideologie zakazují myslet a dělat, co si myslíme, že dělat máme a co je správné,“ popsal Klaus,v jakém smyslu je podřízenost ekonomiky politice a ideologii stejná jako za komunismu.

„Západní svět tápe, vydal se na zamlženou cestu do jakýchsi nadějných budoucích zítřků, a přitom likviduje vše, na čem byl Západ založen, čím byl definován. Vydal se do neznáma, myslím, že to je strašná chyba,“ doplnil.

Prozradil, že jej znervózňují očekávání některých jeho příznivců, že Klaus má možnost se současnou situací něco zásadního udělat. „Mám pocit, že lidé mají nerealistické očekávání a představy, že Klaus může mávnout a něco udělat, to už dávno není pravda. Nicméně Klaus může rebelovat, protestovat, nahlas mluvit o těchto věcech. Jen je těžké ho tzv. zastavit než nějakého dezoláta, to se u nás snadno stává,“ pokračoval prezident Václav Klaus.

Ohlédnul se také za pondělním předáváním státních vyznamenání na Pražském hradě, kde jich prezident Petr Pavel předal přes pět desítek. „Já jsem dával 22–23 vyznamenání ročně, celoroční práce, rok se tím zabýváme, obrovská práce. Jak se jich dá vybrat 56, to si nedokážu představit. Ten prezident o nich nemůže nic vědět, to dal na nějaký návrh někoho, to veliké číslo mě zlobí,“ řekl Klaus.

Klausovi se nelíbí, že si prezident v projevu nenastavil jako téma otázku ohrožení české suverenity. Pozastavil se také nad tím, že prezident Pavel při této příležitosti četl svůj projev ze čtecího zařízení.

Psali jsme: Klaus odmítá, aby Fiala a další slavili 28. říjen Hašková Coolidge proti Albrightové. Rána za bombardování Srbska Jaká vládní krize? Klaus je rád, že Piráti jdou od válu. A „pochválil“ Kalouska Josef Mašín: Bojíte se, že vám Putin vezme svobodu. Žádnou nemáte. Vazalové Bruselu