Primátor Ostravy: Hodili nás do vody a pomoz si, kdo můžeš

Česko zažívá největší ekonomický propad v novodobé historii. To se dotýká celkového poklesu HDP téměř o 11 procent. Podle ekonomů se to dalo čekat; to říká také premiér, ale zároveň dodává, že je optimistou, co se týče státního rozpočtu. Je primátor Macura také optimistou? „Ohledně státního rozpočtu bych tady nechtěl vést nějaké spekulace. Zabývám se městským rozpočtem, a tam optimisty docela jsme. Udělali jsme taková opatření, abychom ten letošek zvládli docela dobře,“ uvedl Macura.

„Zcela jistě Česko potřebuje urychlit kroky směřující k transformaci ekonomiky. O to více tedy Ostrava a Moravskoslezský kraj, který byl centrem těžkého průmyslu, takže nás to tíží ještě více než zbytek České republiky. Ale já myslím, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. A teď jde jen o to projít tou koronavirovou krizí, neztratit to tempo, a naopak to brát skutečně jako impuls k urychlení,“ dodal.

A byl Macura od začátku přesvědčen o správnosti toho kroku, v podstatě ekonomiku zastavit a vypnout kvůli zdravotním hlediskům? „Já jsem o tom úplně, upřímně řečeno, přesvědčen nebyl. Na straně druhé to ani nikomu nezazlívám, tohle rozhodnutí, protože to je skutečně bezprecedentní událost, záležitost, jev, fenomén, u kterého těžko někdo mohl mít nějaký mustr, jak postupovat, a určitě je z toho delšího odstupu lepší, že zvítězila taková opatrnost a řekněme jakási předvídavost. Jedno je jisté – že si takovéto druhé zavření už dovolit nemůžeme,“ podotkl Macura.

„Pevně věřím, že už to takové ani nebude, že jsme chytřejší, že se některé technologie a postupy nastavily, ale i kdyby přišla druhé vlna v rozsahu první, neřkuli větší, tak myslím si, že už takto utlumit ekonomické činnosti nepůjde jako v rámci té vlny první, protože stále budeme potřebovat někoho, kdo bude péct chleba a vyrábět elektřinu a dodávat vodu. Ono to zkrátka nejde zavřít,“ dodal.

Své pak Macura řekl i k nedostatku ochranných pomůcek, což podle něj skutečně byl problém. „Tam jsme skutečně všichni byli hozeni do vody a pomož si, kdo můžeš. Vyjádření vlády, která říkala, že všechno máme, byla zpočátku skutečně velkoústá, ta realita byla maličko jiná, ale nakonec jsme se s tím všichni vyrovnali a já věřím, že teď už jsme na to daleko lépe připraveni, alespoň my jako město ano,“ řekl.

Co se týče posledních opatření, která Ostravu postihla a kvůli nimž se dokonce konaly demonstrace, tak kvůli nim se zlobil i Macura. „Ale ne snad ani na podstatu těch opatření, ale na způsob jejich vyhlášení. Kdy ta platnost těch opatření byla vyhlášena skutečně z minuty na minutu, bez jakéhokoliv předchozího aviza. Naopak jsme byli dlouhé týdny ujišťováni, přes růst těch nakažených na Karvinsku, že vlastně situace je pod kontrolou a nic nehrozí, tak o to více jsme byli zaskočeni tou okamžitou platností opatření, to za prvé. A za druhé i jejich plošností na území celého kraje, přestože ta incidence případů je dramaticky odlišná od nějaké vísky v Bruntále až po Stonavu v blízkosti černouhelných dolů. Takže to byly dvě věci, vůči kterým ten hněv, to nepochopení bylo namířeno, a nemyslím si, že by někdo principiálně rozporoval potřebnost těch opatření jako takových,“ zmínil.

Otázka směřovala také k dolům. „K zavření šachet, nebo k utlumení jejich provozu mělo skutečně dojít dříve, než se stalo. Asi by to zabránilo tak rychlému šíření nemoci, zejména v té karvinské části regionu,“ dodal.

Závěrem se pak Macura vyjádřil k činnosti vlády jako takové a k častým rozkolům, ke kterým v ní dochází – kdy například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) řekne, že situace není tak dramatická, ale ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce ještě ten den svolávat krizový štáb.

„Mně se to nelíbí. Dívám se na to samozřejmě zpovzdálí, ale upřímně si neumím představit, že by takhle fungovalo vedení města u nás, které je složeno ze čtyř koaličních stran. Kdyby k tomu mělo docházet, musel bych to řešit. Naštěstí vystupujeme jedním hlasem, a přál bych si, aby to tak bylo i na straně vlády. Byť na straně druhé nelze nevidět, že se blíží krajské volby a že si každý svým způsobem čechrá peří a pochopitelně má to i tenhle aspekt,“ sdělil.

„Každý teď vystupuje trošku razantněji, každý se chce více zviditelnit, možná to začal ne úplně šťastně vicepremiér Hamáček (ČSSD), ale máme dva měsíce před volbami. ČSSD hraje o všechno a ta reakce ministrů za hnutí ANO na sebe nenechá dlouho čekat,“ dodal primátor Macura.

