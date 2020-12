Primátor Ostravy: Umím se vžít do situace restauratérů. Ale zdravotníci mi říkali, ať zatáhneme za brzdu

reklama

„Vím od ředitele městské policie, že ve spolupráci s Policií ČR kontrolovali 221 zařízení a skutečně jenom v jednom z nich se setkali s tím problémem, a sice že neměli zavřeno po osmé hodině,“ podotkl ke včerejší situaci v Ostravě Macura. Přestupek bude řešit hygienická stanice. Jak by měli podle Macury být majitelé potrestáni? „Víte co, to je těžká otázka. Já osobně nejsem přítelem represivních opatření, snažím se spíš věci vysvětlovat, a teprve když vysvětlení není pochopeno, přistupovat k nějakým tvrdším opatřením. Musím ale říct, že já nesouhlasím s těmi protesty tou formou, která by znamenala porušení těch opatření,“ podotkl Macura.

Podle svých slov se však umí vžít do situace restauratérů a hoteliérů, kteří jsou ze situace frustrováni. „A mnohdy jsou na hranici existence,“ dodal. „Když se podíváte do okolních zemí, tak je třeba říct, že v řadě z nich jsou daleko tvrdší opatření, v řadě z nich zase měkčí. Žádná vláda nemá na situaci mustr, učí se za pochodu. Restauratérům a podnikatelům doporučuji, aby respektovali současná opatření. Doporučuji v maximální míře využít podpor a možností, které nabízí stát i města, je možné se zkusit domluvit na zaměstnanci. Je třeba přežít těžkou dobu a nezvyšovat to napětí ve společnosti a tu zátěž toho viru, který by se mohl samozřejmě komunitním přenosem šířit,“ dodal.

„Nechci být špatným prorokem, ale předpokládám, že příští týden nejspíš dojde k přeřazení ze stupně 3 do stupně 4,“ míní Macura. „Ze své úrovně opravdu nechci hodnotit jednotlivé kroky vlády, protože nemám všechna data k dispozici. Mohu říct svůj názor, já osobně bych nepřistoupil k tak velkému uvolnění ty dva týdny zpátky. Ale to je můj osobní názor, a pakliže vláda dospěla k jinému řešení, tak doufám, že na základě pečlivého zvážení všech okolností,“ dodal.

Hovořil i o možné formě chaosu ohledně vydávaných opatření. „Toto by se nemělo stávat a zrovna tyhlety okolnosti nesvědčí o dobré legislativní práci,“ poznamenal Macura k dnešnímu chaosu ohledně toho, že vláda povolila, aby si lidé mohli odnést pivo z výdejních okének, ale zároveň zakázala prodej piva točeného uvnitř restaurace. Tuto chybu už napravila. „Není ale dobré se na ta opatření celkově vykašlat, protože tím ohrožujeme všichni sebe navzájem,“ zdůraznil Macura.

Na vlně laciné kritiky podle svých slov Macura jet nechce. „Když se podíváte kolem sebe, ať ta vláda rozhodne jakkoliv, vždycky polovinu lidí naštve. A to je vidět i z těch reakcí,“ domnívá se Macura. „Dnes jsem se pohyboval mezi zdravotníky a ti naopak říkají: pojďme zatáhnout rychleji. Čím rychleji, tím lépe,“ poznamenal Macura, co slýchá.

A co je podle něj nejčastějším prohřeškem, který odhalují strážníci v Ostravě? „Je to nenošení roušek, konzumace alkoholu na veřejnosti, i když je to zakázáno... jsou to různé přestupky i v prostředcích veřejné dopravy a podobně,“ dodal.

