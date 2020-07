Připravte si roušky. Na podzim by měly být zase povinné, ohlásil z rádia doktor Maďar

reklama

Maďar souhlasil s tvrzením, že za ohniska lze stále považovat Karvinsko, Frýdeckomýstecko, Kutnohorsko a Jihlavsko s tím, že Praha je stabilizovaná. Na Jihlavsku připustil, že se bude zavádět povinnost nosit roušky. „Je potřeba zasáhnout včas,“ řekl.

Co se týká situace na Karvinsku, tam podle něj nedochází ke komunitnímu šíření. „Nic zásadního se tam neděje,“ uvedl s tím, že situace v nemocnicích je stabilizovaná. Drtivá většina pacientů není připojena na umělé plicní ventilaci. Moderátor Tomáš Pancíř v tomto kontextu upozornil na nakažení fotbalového týmu na Karvinsku. Epidemiolog Maďar nesouhlasí s tím, že by se jednalo o komunitní šíření. K rozšíření do týmu došlo podlě něj z jednoho trenéra, který pracuje současně v OKD. Jedná se tedy o primární kontakt, nikoliv o komunitní šíření. Současně poděkoval i všem obyvatelům Karviné za zodpovědný přístup včetně horníků a jejich rodin.

V současné době je nemocných necelých čtyři a půl tisíce, tedy obdobný počet jako na začátku dubna. Při tomto porovnání moderátora zajímá, zda není potřeba dalších opatření. Podle Maďara pozitivita neznamená infekčnost. Takhle falešně pozitivních zůstává do dnešní doby část lidí. Připustil, že někteří lidé jsou v izolaci i přesto, že už nejsou infekční.

Moderátor rovněž vyzdvihl skutečnost, že tak, jak roste počet nemocných, neroste počet hospitalizovaných. Počet hospitalizovaných je čtyrnásobně menší než v dubnu. Znamená to, že virus je mírnější? „Já si to nemyslím,“ odpověděl Maďar s tím, že to spíše ukazuje na efektivní vyhledávání v ohnisku nákazy. „To skutečně dokazuje, jak dobře kolegové v terénu vyšetřují ohniska nákazy,“ uvedl s tím, že toto do velké míry také přispívá k tomu, že je dnes situace v České republice stabilní.

V počtu provedených testů je možné pozorovat obrovské víkendové propady. „Já si myslím, že i nižší počty víkendové jsou stále slušné počty,“ reaguje s tím, že kdyby akutně hořelo nějaké ohnisko, tak by testy neklesaly. Soukromé laboratoře se vracejí k testování v pracovní dnech.

Poslanecká sněmovna minulý týden debatovala o opatřeních na Karvinsku, zda byla dostatečná a dostatečně rychlá. „Já myslím, že budeme potřebovat větší časový odstup na vyhodnocení. Podle mého názoru nic zásadního,“ opověděl na to, zda se mělo udělat něco v rámci daných opatření jinak. Podle něho byla opatření dostatečná a rychlá. „Kdyby je uzavřeli tak brzy, byl by tam virus možná zpět,“ řekl na adresu OKD. Není podle něho potřeba drakonické opatření, které by tak obrovský podnik nemusel ustát. Pokud se nám virus začlení do standardních sezónních onemocnění, tak se budeme muset naučit, jak s ním žít a jak nadále ochránit rizikové části populace. „Museli jsme najít způsob fungování, aby se nemuselo uzavírat,“ uvedl s tím, že až následně se přistoupilo k jinému řešení.

Pro testování horníků v první fázi se použily rychlotesty, které nemají vypovídající hodnotu. „Kolegové využili to, co měli rychle,“ hájil hygieniky a dodal, že rychlotest mohl odhalit promořenost horníků.

Podle svého čistě osobního názoru se přiklání k zavedení povinného nošení roušek na podzim. „Někdy od října bychom se k tomu měli vrátit,“ myslí si Maďar s tím, že u žádného symptomu nebude jistota, že se nejedná o koronavirus. Povinné nošení roušek by také přispělo k tomu, aby se nezahltil systém orgánů ochrany veřejného zdraví. Slibuje si od toho i pokles běžných respiračních chorob. Podstatné podle něho bude, aby lidé s příznaky zůstali doma.

Nyní je léto, tedy doba dovolených. „Mnohem menší riziko je, když cestuje osobním vozem,“ okomentoval Maďar preferovaný způsob dopravy v rámci cestování do zahraničí. Osobní dopravu tak vyzvihl nad uzavřené prostory s větším počtem lidí, jako například autobus, letadlo nebo přeplněný vlak. Rizika spatřuje také v hotelech, kde se lidé setkávají s turisty z celého světa. „Na prevenci musí myslet každý,“ apeloval závěrem.

