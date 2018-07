Přísnější tresty pro přistěhovalce z ghetta a jiná tvrdá pravidla. Dánsku došla trpělivost

Dánská vláda přijala balík zákonů, s jejichž pomocí chce k integraci do společnosti donutit i ty migranty, kteří se dosud začlenění do dánské společnosti vyhýbali. Děti migrantů by se měly povinně učit dánsky a měly by si osvojit, jaké tradice jsou spojeny s Velikonocemi a Vánocemi. Pokud se některé rodiny budou vyhýbat plnění zákonných povinností, podle balíku nových zákonů může přijít trest...

Server deníku New York Times se rozhodl popsat, jak dánští politici přitvrdili ve vztahu k migrantům. Prý to bude tak, že se z uprchlíků koncentrovaných na jednom místě stanou „obyvatelé ghetta“ a děti, které se jim narodí, budou také mít status „dětí z ghett“. Co to bude znamenat v praxi?

Nový zákon stanoví, že děti z ghett starší jednoho roku budou muset být odděleny od rodičů 25 hodin týdně. Po tuto dobu si budou osvojovat „dánské kulturní hodnoty“. Děti by se měly učit dánsky a měly by se naučit, jaké tradice se pojí s Vánoci či Velikonoci. Pokud si rodiče z ghett nebudou plnit své povinnosti, mohou jim být odebrány sociální dávky. Tento zákon má podle vlády donutit k integraci i ty migranty, kteří se dosud spíše bránili začlenění do dánské společnosti. Pokud by kabinet nepřikročil k prosazení balíku integračních zákonů, podle dánského premiéra Larse Lokka Rasmussena by hrozilo, že se v dosud soudržné společnosti objeví nebezpečné trhliny.

Ministr spravedlnosti Soren Pape Poulsen důrazně odmítl, že by nově přijaté zákony byly diskriminační a útočily na muslimy. Podle člena vlády je to nesmysl, protože zákon bude platit pro všechny obyvatele, ať už budou muslimové nebo budou jiného vyznání.

Sociální demokratka Yildiz Akdogan však nabídla dosti odlišný pohled. Lidé už podle ní slyšeli tolik kritiky na „obyvatele ghett“, že už si přestávají uvědomovat nebezpečnost nových zákonů, které Dánsko údajně přibližují k židovským ghettům známým z nacistického Německa.

Zatímco migranti žijící v ghettech si stěžují na diskriminaci a upozorňují, že jejich děti mluví často plynnou dánštinou, ale se svými prarodiči už se arabsky prakticky nedomluví, řada rodilých Dánů nový soubor zákonů vítá. „Spotřebovávají příliš mnoho dánských peněz,“ rozzlobila se kadeřnice Dorthe Pedersenová. „Platíme jim nájemné, oblečení i jídlo a oni v jednu chvíli přejdou do lámané dánštiny a říkají: ‚Nemůžeme pracovat, protože máme bolesti‘,“ vyjádřila se k novým zákonům kadeřnice.

Šéf levicového liberálního deníku Dagbladet Information Rune Lykkeberg dodal, že oddělovat děti od rodičů na základě zákona je absolutně nepřijatelné. Liberální tradice vlastní Dánsku počítá i s tím, že každý může své sítě vychovávat tak, jak uzná za vhodné. Svobodně.

Vláda oponuje, že migrantům vyplácí dávky a na oplátku za to něco vyžaduje. Příjemci dávek by si prý měli zvyknout, že kromě práv mají i povinnosti. Jednou z jejich povinností je začlenit se do dánské společnosti, pokud chtějí žít v Dánsku.

