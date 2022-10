Privatizace nemocnic? “Střelili jste se do vlastní nohy,” vzkazuje jihomoravskému hejtmanovi Michal Hašek

Připravuje Jihomoravský kraj privatizaci nemocnic? Na sociálních sítích proběhla vášnivá názorová přestřelka mezi bývalým a současným hejtmanem. Michal Hašek varoval před podle něho podezřelými kroky krajského vedení, úřadující hejtman Jan Grolich odmítl, že by se chystala privatizace. Padla slova o střelení do vlastní nohy či podraz. Podívejte se sami.

Co přesně si mezi sebou jihomoravské osobnosti vyměnily? Michal Hašek ve středu na svém facebookovém profilu uveřejnil delší text, ve kterém uvedl, že dle jeho informací se měla toho dne v Radě kraje probírat v údajně podezřelé tichosti tématika zdravotnictví, která nebyla na webu kraje uvedena.

“Jde o zásadní materiál ovlivňující budoucí podobu krajského zdravotnictví. Radní pro zdravotnictví za ODS Jan Kasala předkádá dnes materiál k transformaci všech krajských nemocnic do jedné akciové společnosti. Zároveň v materiálu píše o prověření možnosti vstupu "dalšího subjektu" do akciové společnosti. Materiál určuje i člověka, ktery má proces koordinovat a vrabci na střeše si cvrlikají,že má jíz o budoucího předsedu představenstva navrhované a.s. A k tomu všemu má Rada JMK posvětit i přípravu a realizaci nijak blíže neupřesněných veřejných zakázek souvisejících s celou transformací. Mohu se jen domnívat o co jde - "poradci", "marketing a PR", "právníci" ? Žádná bližší specifikace co do obsahu ani do objemu finančních prostředků,” uvedl Hašek.

V minulosti by prý bylo nemyslitelné, aby se taká věc dala na stůl bez předchozí diskuse se všemi zastupitelskými kluby a příslušnými orgány krajské samosprávy. Nebyla mu jasná ani plánovaná nová role koordinátora, když existuje funkce radního pro zdravotnictví, který je za tuto práci odpovídajícím způsobem placen. “Samostatné a podrobné vysvětlení si zaslouží i bod o prověření možnosti "vstupu dalšího subjektu do akciové společnosti". Co je tedy finálním záměrem? Je to příprava na privatizaci krajského zdravotnictví v Jihomoravském kraji? O ničem takovém programové prohlášení nynějšího vedení JMK totiž v části zdravotnictví nehovoří,” připomněl bývalý jihomoravský hejtman.

Apeloval na současného hejtmana Grolicha, aby zastavil podle jeho slov nešťastný, špatný a nebezpečný proces transformace jihomoravského zdravotnictví, který měl prý prosazovat radní za ODS Kasala. Následně se Haškovi dle jeho slov hejtman Grolich ozval a snažil se věc vysvětlit. Přestože se prý oba ve většině věcí shodli, pověstný ďábel prý zůstává skrytý v detailu a dodal, že se liší v tom, jak by měl proces schvalování podobných věcí odehrávat. Grolich následně veřejně odmítl, že by kraj chystal privatizaci zdravotnictví.

“Prý chceme privatizovat nemocnice… NE. To je úplná blbost.Možná si to u lidí z minulosti někde přečtete. Možná i 11x. Ale prostě to nebude pravda. Chceme změnit řízení nemocnic a lépe to organizovat. Co to znamená? Pro lidi vůbec nic. Budete chodit pořád do stejné nemocnice za stejným doktorem. Krajské nemocnice je potřeba zastřešit. Na tom se shodneme úplně všichni včetně předchozího vedení. Navazujeme na kroky kolegů z minulého volebního období a nechali jsme odborníky zpracovat studii, jaká cesta je nejlepší. Co doporučili? Udělat velkou akciovku, kterou bude 100 % vlastnit kraj a pod ní budou jednotlivé nemocnice. Ostatně v jiných krajích jsou nemocnice jako akciovky úplně normálně. A proč to vlastně děláme? Protože chceme udržet kvalitní péči i mimo Brno. V Brně kraj žádnou nemocnici nezřizuje, ale jsou tu silné fakultní nemocnice. A my potřebujeme mít jeden velký subjekt, který například při jednání s pojišťovnami bude mít srovnatelnou pozici jako obří brněnské fakultky. Aby to zkrátka neskončilo tak, že všechno bude jenom v Brně,” sdělil na svém Facebooku Jan Grolich.

Michal Hašek na to reagoval slovy, že když mu před tím Grolich telefonoval, o žádných lidech z minulosti nemluvil a vedli slušnou debatu. “Pokud máte pocit, že je in si kopnout,prosím, je to Vaše vizitka,” napsal Hašek s tím, že doplní hejtmanovo vyjádření o další informace. Vyčítá mu mimo jiné, že se nevedla žádná debata s nemocnicemi. “Dozvěděli se to ředitelé tento týden. Fakt myslíte, že je to dobrá cesta?” ptá se Grolicha.

“Zřídili jste trafiku panu Maráčkovi, který má být "koordinátor" a ke koordinaci jste souhlasili s tím,že budou výběrová řízení. Žádná tabulka na co a za kolik. To nezvládne krajský úřad svými silami? Bude to teda jako Vaše PR teď aktuálně ? V Radě kraje sedí uvolněný politik s odpovědností za zdravotnictví, ten nemůže koordinovat nic a bude to dělat pan Maráček? Kolik to bude rozpočet JMK stát?” pokládá další otázky Hašek a dodal, že se záchranou krajských nemocnic má na rozdíl od Grolicha praktickou zkušenost. “v roce 2008 jsem sepsal a předložil jako poslanec zákon o převodu Úrazovky na Brno a prosadil ho. Díky tomu Úrazovka existuje jako veřejná nemocnice a funguje dodnes. Jako hejtman jsem byl s krajem u záchrany Nemocnice Hustopeče a převodu z města na kraj. Předcházel pokus o privatizaci. Takže mám odžito, co to je bránit veřejné zdravotnictví. Zda to čeká i Vás, ukáže budoucnost. Takže závěrem, ráno jsem Vás chválil,že jste se ozval, teď konstatuji, že jste udělal první faul. Nepředpokládám,že je z Vaší hlavy, ale doporučilo Vám ho (jako mnoho jiných věcí) Vaše osobní PR. To není dobrá cesta. Dnes jste dali zelenou věci, kterou bude třeba opravdu odpracovat. Tady cool fotky a videjka stačit nebudou,” dodal bývalý jihomoravský hejtman.

Do toho ještě přišla zpráva, že zmíněný nový koordinátor projektu transformace nemocnic je člověkem, který se podílel na kontroverzním projektu nové nemocnice ve Zlíně, která od počátku pod vedením tehdejšího hejtmana Jiřího Čunka budila podezření a opozice ji silně kritizovala. Projekt extra drahého projektu ve Zlíně byl následně zastaven. Hašek připomněl Grolichovi, že byl právě Radomír Maráček, který se na tomto projektu podílel. “Jak je to s těmi lidmi z minulosti v jeho případě? To si hejtman Grolich nebo radní Kasala nebyli schopni zjistit před včerejším hlasováním? Posuďte konec konců sami,” konstatoval Michal Hašek.

