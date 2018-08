Příživník Zeman? Ne, pane Schwarzenbergu, mluvme o Havlovi, zaznělo

01.08.2018 7:05

Karel Schwarzenberg předevčírem kritizoval Miloše Zemana za to, že chce vyznamenat Antonína Švehlu, který se už nemůže bránit a podle něj by vyznamenání odmítl. Zeman prý podporuje destrukci českého venkova velkými podniky, což by se Švehlovi příčilo. Schwarzenbergova slova ale přinutila reagovat Michala Haška, který knížeti vysvětlil, kdo může za současný stav v zemědělství.