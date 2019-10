Pro Klause ml.: „Nebojte se jich!“ Po slovech Moláčka a spol. přišel vážný ohlas

Jana Zwyrtek Hamplová má za to, že i Trikolóra Václava Klause mladšího by měla dostat šanci ukázat, co umí. Na blogu serveru Aktuálně.cz dáma vyjádřila názor, že by si Trikolóra v prvních sto dnech zasloužila klasickou dobu hájení. V tuto chvíli se Hamplové zdá, že Trikolóra může překvapit, má totiž v rukávu několik silných karet. Silnou kartou hnutí je podle jejího názoru garant kapitoly zahraniční politiky Václav Klaus starší nebo ústavní právník Zdeněk Koudelka, více než 20 let člen ČSSD a bývalý poslanec za tuto stranu.

Důkazem, že Trikolóra může uspět, je i to, jak na ni kdekdo útočí. Ať už jde o politiky, nebo o další spoluobčany vyjadřující svůj názor.

„Trikolora je jen SPD pro lidi, co radši hajlujou v obleku od Hilfigera než v teplákovce,“ napsal jeden z voličů. „Ne ne, Trikolóra není SPD pro chytrý. Trikolóra je taky pro blbce,“ přisadil si další.

Novinář Jan Moláček z Deníku N na sociální síti Twitter prohlásil, že Trikolóra posune naši zemi zpět tak o 40 let, tedy přibližně do roku 1980, do tuhé komunistické normalizace. „Trikolóra říká, že chce vrátit zemi zpět lidem. Ve skutečnosti chce pouze vrátit zemi zpět. Tak o čtyřicet let, cca,“ konstatoval.

Na sociálních sítích také zaznělo, že Trikolóra je SPD pro lidi, kteří jsou pyšní na to, že zvládnou jíst příborem.

Komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin varoval, že Klaus s Trikolórou rozjíždí kulturní válku.

Lidovecký poslanec Ondřej Benešík připomněl, co jsme od Václava Klause staršího slýchali dřív. Pokud je dnes garantem zahraniční politiky Trikolóry, měl by nás prý Bůh raději chránit před podobnými odborníky.

„2009 – Bývalý prezident Václav Klaus st., toho času garant zahraniční politiky hnutí Trikolora, rezolutně podporoval vstup Turecka do EU. Bůh chraň Českou republiku před takovými ‚odborníky‘,“ poznamenal doslova Benešík.

Nejen tyto útoky podle Hamplové ukazují, že Trikolóra může uspět, pokud si tedy neodradí voliče svými vlastními chybami, přešlapy a nenaplněnými sliby.

„Už proto, že současná politická scéna je tak nějak stagnující. Chtělo to prostě rozčeřit vody větami typu ‚Vzali jste mi dětství, a ukradli jste mi i celé odpoledne...‘ Vtipu prostě lidi budou dnes tleskat víc než těm útokům. Myslete na to. Buďte tvrdí, ale jiní než ti ostatní. A co jinak s těmi útoky a vytahování kdečeho na vaše lidi a na vás jako celek? Vnímejte je pozitivně, a čím víc jich bude, tím lépe. Proč? Kdyby se vás nebáli, tak mlčí,“ uzavřela Hamplová.

autor: mp