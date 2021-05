Pro koho se šila kauza Vrbětice? Exposlanec ukazuje na tendr Dukovan

reklama

„Americký Westinghouse byl dlouho paní Columbovou tendru na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Od české politické bitvy o podobu superzakázky si držel odstup. Nebyl v Česku vidět ani slyšet," napsal server Seznam.cz 27. dubna. „Nyní vstupuje Westinghouse na scénu. Manažerka společnosti Marta Newhartová Seznam Zprávám v prvním rozhovoru pro česká média potvrdila zájem Westinghousu zúčastnit se tendru," informoval server.

Klán k tomu kromě výše zmíněného píše: „Od začátku to bylo průhledné. Od chvíle, kdy se o zakázku ucházel Rosatom, to na naší pravicové politické scéně vřelo antiruskou hysterií, protože Čína byla vyškrtnuta už dávno.“ A dále shrnuje. „Westinghouse nám před lety dodával palivo do našich jaderných reaktorů, ale jelikož palivové tyče praskaly, tak se vyměnil dodavatel a odebíráme palivo z Ruska (společnost TVEL). Jak to dopadlo s mixem dvou různých technologií (sovětské a americké), jsme mohli vidět v Temelíně – neustálé poruchy. No a v roce 2017 Westinghouse prošel bankrotem. Co si o tom myslet?“ ptal se.

On sám více věří Rosatomu, a to dokonce stokrát. A to proto, že je vlastněn státem, a stojí tedy dle něj na pevných základech oproti soukromé instituci. „Jinak totiž reálně hrozí, že společnost zbankrotuje a nám tady zůstane rozestavěný projekt. Navíc si jasně řekněme, že soukromým korporacím jde primárně o zisk, takže pokud bude Dukovany stavět Westinghouse, tak nás to bude stát mnohonásobně více než stavba Rosatomu. Současný stav věcí můžeme nazvat jako obchodní válku mezi USA a Ruskem o Dukovany v režii naší zpravodajské služby BIS za přispění naší neoliberální pravice,“ domníval se.

Naše země byla použita a zneužita zpravodajskými službami k eskalaci napětí mezi USA a Ruskem

Bývalý poslanec také na sociální síti komentuje vyjádření vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který tvrdí, že existuje jen jedna vyšetřovací verze ohledně výbuchu ve Vrběticích, a vyvrací tím tvrzení prezidenta Zemana o verzích dvou. „Jak může ministr vnitra a v době oné kauzy i ministr zahraničí Hamáček vědět, že existuje jen jedna verze? Musí zcela jistě vědět, co se v roce 2014 vyšetřilo. Šlo o neodbornou manipulaci s výbušným materiálem, a ta následně zapříčinila výbuch. Mám vyjádření Hamáčka rozumět tak, že v roce 2014 se onen průšvih špatně vyšetřil? Nebo se vyšetřoval na oko, aby byl v současné době upozaděn, protože se nehodí do krámu?“ otázal se.

Pravda je dle něj taková, že existují dvě verze Vrbětic. „První říká to samé, co říkaly orgány činné v trestním řízení v roce 2014–2015, že výbuch byl zapříčiněn neodbornou manipulací s výbušninami. Druhá verze, BIS, která říká, že to tam vyhodili do vzduchu dva ruští agenti, kteří se pohybovali napříč Evropou a někde se pokusili někoho otrávit a jinde něco vyhodit do vzduchu,“ konstatoval. Už jen prohlášení Jana Hamáčka podle názoru Klána jasně ukazuje, že je to celé hra zpravodajských služeb, aby bylo Rusko jasně označeno za nepřítele a mohlo být vyřazeno z dostavby Dukovan a nemohla se napřímo dodat vakcína Sputnik V. „Do všeho se pečlivě přimíchala ideologická stránka věci, kdy našimi zachránci jsou USA a NATO, a čirým ztělesněním zla je Rusko. Naše země byla použita a zneužita zpravodajskými službami k eskalaci napětí mezi USA a Ruskem, a naše vládnoucí politické elity (vyjma prezidenta Zemana se do toho nechaly vtáhnout na základě domněnek BIS,“ myslel si.

Ve svém textu „Vrbětice: pokus o převzetí vlády zpravodajskými službami?“ se zamýšlí nad tím, proč BIS nyní přišla s tím, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští agenti. „Patrně nyní vyhovuje uvést kauzu v jiných souvislostech (než v roce 2014), aby dobře zapadala do americké eskalace vztahů s Ruskem, aktuálně při vyhošťování ruských diplomatů a při pořádání vojenského cvičení na Ukrajině, a také do českých podmínek,“ uvedl Jan Klán.

Psali jsme: Svátek práce. Vrbětice? Protiruské provokace! Lámou se na tom charaktery a pravda! Byli jsme mezi komunisty

Kdo by mohl takovým zpravodajským službám dnes věřit?

V dalším svém článku na toto téma, „Americká kauza Vrbětice“, sdělil: „Pokud začneme rozplétat celý scénář, dost se podobá fake news a konspiracím, které americké a britské tajné služby sestavovaly USA v roce 2002–2003 při ilegálním útoku na Irák. V té době rovněž lhaly, aby poskytly podklady, které si vyžádali v Bílém domě pověstní jestřábi. Vylhaná tvrzení o zbraních hromadného ničení v Iráku vyústila v ilegální válku s destrukcí země a půlmilionem až milionem mrtvých. Kdo by mohl takovým zpravodajským službám dnes věřit? A jejich českým spojencům, či asi přesněji jejich českým podřízeným?“

Scénář byl dle Klána jasný – viník byl předem určen, jen se musela připravit účelová podezření. „Malá Česká republika jen na základě podezření vyhostila enormní počet ruských diplomatů, více než USA. Presumpce neviny neplatí, nejsme tedy už asi právním státem. Stačí vyhrabat nějakou starou kauzu po 7 letech, která tehdy s ruskými aktéry vůbec nebyla spojována,“ domníval se.

Česká kauza je podle něj jen součástí podstatně větší geopolitické hry USA, které jsou v úpadku, a to v době, kdy řada jiných států, včetně rozvojových, roste a je schopna svého domácího rozvoje. „Navíc Čína, Rusko, Indie a řada dalších jsou schopny hrát stále větší roli ve světě. Už nejsme v devadesátých letech v éře amerického triumfalismu. Světová ekonomická krize v roce 2008 zasadila USA těžkou ránu, kterou se všem na světě ukázalo, jaký je stav věcí. Asociální přístup amerického zdravotního a politického systému k americkým občanům v době pandemie vloni ukázal tamní krizi ještě více. USA teď kolem sebe kopu jako raněné zvíře,“ uzavřel Jan Klán.

