Proběhla beseda o šíření dezinformací: PL jsou jedna z nejnebezpečnějších platforem. A morální laťka jejich novinářů...

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci spolu s Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) uspořádaly seminář k informační válce a dezinformacím. Záznam semináře je k dispozici na serveru DVTV. Seminář vedli Tomáš Čižík z Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Jonáš Syrovátka z Prague Security Studies Institute a Roman Máca, který v minulosti působil v think-tanku Evropské hodnoty a nyní působí v Institutu pro politiku a společnost spjatém s hnutím ANO a premiérem v demisi Andrejem Babišem.

Propaganda provázela každý válečný konflikt, byla nedílnou součástí studené války. Setkáváme se s ní i dnes.

V dezinformační válce proti sobě nestojí jen Západ a Rusko

Máca hned na úvod semináře prozradil, že měl možnost pohybovat se v povstaleckých oblastech na Ukrajině – v Doněcku a Luhansku. Od ukrajinských vojenských expertů slyšel, že klasická válka s minomety, tanky a granáty dnes představuje asi 15 procent z celého konfliktu. Drtivá většina „bojů“ se na Ukrajině odehrává na internetu. „Klasická válka je již překonána, protože tanky jsou strašně drahá záležitost, zatímco když destabilizujete společnost nebo ji nějak nahlodáte, je to podstatně levnější,“ podotkl Máca.

Čižík upozornil, že ruská informační válka je vlastně poměrně široký pojem. V každé zemi probíhá trochu jinak. Zatímco v pobaltských státech Rusové využívají ruské menšiny žijící v Pobaltí, ve střední Evropě šíří Rusko dezinformace skrze média. Naše školství občany nepřipravuje tolik na to, že by měli pátrat po zdrojích informací a snažit se je ověřit. V severských zemích se toto šíření dezinformací příliš nedaří. Díky kvalitnímu školství.

Syrovátka doplnil, že internet, sociální sítě a propaganda šířená na nich ovlivňují společnost i v době míru. Informační prostředí se mění, tradiční média slábnou a už tolik nepůsobí jako informační filtr, který mohl dezinformace zachytávat skrze ověřování různých údajů.

Neměli bychom prý také zapomínat na to, že v dezinformační válce proti sobě nestojí jen Západ a Rusko. To je jen jedna rovina informační války. V té však hrají roli také nestátní organizace, např. teroristické organizace, které skrze šíření dezinformací nabírají nové členy, případně je nabádají ke spáchání teroristického útoku. Stejně tak může být informační válka vedena mezi pravicovými radikály a liberálními demokraty. S tím vším podle Syrovátky musíme v informační válce počítat.

Roman Máca podotkl, že dezinformační válku nevede jen Rusko. Mnohdy je to tak, že si s šířením dezinformací vystačí i sami Češi, kteří často naslouchají tzv. alternativním médiím. Velký problém u nás nastává ve chvíli, kdy ruským dezinformacím věří třeba členové uskupení Českoslovenští vojáci v záloze, protože ti už chřestí zbraněmi a chystají se bránit republiku proti domnělým nebezpečím.

Samotní Rusové jsou v domácích médiích ovlivňováni neziskovými organizacemi, homosexuálními průvody a hordami uprchlíků. Když sledujete kanál Russia Today, tak se vám zdá, jako by na západě Evropy takřka zuřila občanská válka. Takto dnešní Rusko popsal Roman Máca. „Je to servírované v takové tendenci jako v Severní Koreji, i když zase asi bych řekl, že ne až tak úplně,“ sdělil posluchačům Máca. Severokorejci věří, že jen jejich vůdce je ochrání před strašlivým vnějším světem. V Rusku to funguje podobně, jen ve slabší podobě.

Syrovátka poté posluchače uklidňoval, že to s Českou republikou není tak zlé. „Já myslím, že v Česku si vedeme relativně dobře, protože ten problém, třeba na rozdíl od Maďarska, je tady vlastně oficiálně uznán, je součástí zpráv bezpečnostních služeb a je tady Centrum pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám,“ podotkl Syrovátka s tím, že i občanská společnost je v této oblasti poměrně aktivní.

Morální laťka novinářů serveru ParlamentníListy.cz je srážena

I v Česku se ale šíří dezinformace o tom, v čem všem má údajně prsty americký miliardář George Soros a jak je všechno špatně. Lidé v Česku si mohou přečíst, že existuje nějaká temná zahraniční síla, která chce Čechům, Moravanům a Slezanům sebrat našeho skvělého prezidenta.

V naší zemi prý hraje zvláštní roli server ParlamentníListy.cz, kde na jedné straně čtenáři najdou rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, ale na straně druhé i s Tomiem Okamurou. Syrovátka poznamenal, že marketingově se to definuje jako platforma otevřená všem názorům. Fakticky jde o politický bulvár, který si klade za cíl přilákat co nejvíc čtenářů. Čím více čtenářů tento server má, tím je pravděpodobnější, že mu nějaký politik poskytne rozhovor, protože ví, že tak osloví mnoho svých voličů. Problém je v tom, že v zájmu bulvárnosti je prý potlačována pravda.

„To sráží morální laťku toho novináře, nějaký morální důraz na to, že bychom měli psát pravdu, a pak samozřejmě server ParlamentníListy.cz je jedna z těch nejnebezpečnějších platforem, na které lze dezinformace nalézt, a to vlastně z toho důvodu, že poskytuje prostor lidem, kteří jinak jsou relativně marginální a nedůležití, projektovat své názory do toho mainstreamu,“ uvedl Syrovátka.

Máca dal najevo, že není nakloněn vypínání podobných jevů, i když společnost ovlivňují. „Když někam pošlete tanky, tak porušíte mezinárodní právo, ale když někde stvoříte nějaký web, tak s ním vedete válku, řekl bych, legálními prostředky, protože lež sama o sobě není trestná,“ upozornil. Čechům by prý prospělo, kdyby se zamýšleli i nad informacemi, se kterými nesouhlasí, a nečetli jen zprávy, které je utvrzují v jejich pohledu na svět.

Podle Syrovátky se dezinformace šíří i přes server YouTube. Pokud chceme omezit prostor konspiračním webům, měli bychom je zbavit peněz, podnikatelé by se měli zamyslet nad tím, na které servery umísťují své reklamy.

Čižík zdůraznil, že vůbec nejdůležitější je ukázat lidem, jak vznikají dezinformace. Prý vede besedy se středoškoláky, a když je přesvědčuje o tom, že Evropská unie nereprezentuje všechno zlo, naše členství v EU je prospěšné a tak podobně, tak stejně slyší, že je placený Bruselem, že šíří lži a tak dále. Zkusil proto jinou cestu. Předložil studentům fotku a řekl jim: sepište podle fotky článek, který by zaujal vaše rodiče. Čižík zjistil, že studenti jsou opravdu kreativní a jsou schopní vymyslet ledacos. Když studenti vidí, jak snadno vznikají vymyšlené zprávy, jsou opatrnější vůči tomu, co čtou na internetu.

Kromě vzdělání českých občanů je také třeba budovat jejich důvěru ve stát. Pokud by lidé věřili svým institucím, byli by méně náchylní přijmout nejrůznější dezinformace o tom, jak je všechno špatně.

Máca poté v debatě trvající hodinu a půl popsal své osobní zkušenosti z Facebooku. „Já mám spoustu fanoušků na Facebooku, kteří mi chtějí uříznout hlavu, postavit ke zdi a oběsit. To je v podstatě můj takovej každodenní život,“ uvedl Máca s tím, že jde často o lidi, kteří věří dezinformacím.

