Problém pro Ukrajinu: V Polsku jim blokují kamiony. Jde o živobytí

Financial Times, komplikuje jak válečné úsilí Kyjeva proti Rusku, tak i vztah Kyjeva s Evropskou unií vzhledem k tomu, že Polsko představuje hlavní cestu na Ukrajinu pro vojenskou a humanitární pomoc.

Protesty blokují pomocí nákladních automobilů a traktorů tři hlavní přechody pro veškerou nákladní dopravu pouze s výjimkou vojenského nákladu. Řidiči požadují, aby Evropská unie obnovila přepravní kvóty, které platily před Ruskou invazí na Ukrajinu a omezovaly počet ukrajinských kamionů, které mohly vjet do Polska a následně do zbytku Evropské unie.

Svůj protest obhajují polští řidiči kamionů slovy, že tím brání své živobytí. „Myslím, že Evropská unie chtěla Ukrajině pomoci, a to je v pořádku. Ale nedomyslela to, že Ukrajina převezme naše trhy,“ uvedl pro BBC předseda stávkového výboru Pawel Ozygala.

Ozygala dodal, že jeho vlastní firma od počátku války přišla kvůli ukrajinským firmám zhruba o sto tisíc eur – téměř dva a půl milionu korun. „Podporujeme Ukrajinu, ale musíme také podporovat své vlastní rodiny. Pro naše firmy je to nyní otázka ‚být, nebo nebýt‘,“ uvedl předseda výboru. Zatím propouštějí přes přechod pouze jeden kamion za hodinu. Povolení protestovat mají až do ledna.

BBC informovala, že kolona ukrajinských kamionů se kvůli protestům táhne více než dvacet kilometrů od východní hranice Polska. Ukrajinští řidiči nyní spí v kabinách nákladních aut a čekají na přejezd. V pátek mnozí z nich uvedli, že k hranici se posouvají rychlostí jeden kilometr za den.

About 3,000 trucks are parked at the borders of Poland/Ukraine as the protest/blockade continues.



I don't get how this is allowed to happen ... pic.twitter.com/3y8qrLSMOV