Problémy s deportacemi migrantů, policie má svázané ruce. Padlo k Německu

Před pár dny v německém Solingenu nožem zabil tři lidi Syřan hlásící se k Islámskému státu. Tato tragédie vyostřila v Německu už tak intenzivní debatu o migraci a o bezpečnosti v ulicích. S napětím se čeká na to, jak se poslední události projeví v zemských volbách v Durynsku, v Sasku a v Braniborsku.

Podle Eberleho je migrace nejvýznamnějším politickým tématem v Německu. „Dnes kvůli útokům, jako je tento, je migrace v Německu chápána primárně jako bezpečnostní otázka, jako bezpečnostní problém. S tématem války na Ukrajině je migrace tématem, které dlouhodobě rezonuje,“ uvedl Jakub Eberle v rozhovoru pro Český rozhlas.

Německé vládě je opozicí vyčítáno, že nedělá dost. Podle lídra CDU/CSU Friedricha Merze je třeba zcela znemožnit příchod žadatelů o azyl ze Sýrie a z Afghánistánu.

To ale podle Eberleho není v souladu s německou ústavou ani s mezinárodním právem: „Jde spíše o symboliku v rámci předvolebního boje. Ukazuje to ale, že se celá debata posouvá a tvrdší tón vůči migraci dominuje,“ uvádí expert.

Spolková vláda SRN začala již po červnovém útoku v Mannheimu připravovat zpřísnění zbraňové legislativy ve vztahu k nožům, například omezením maximální délky čepele nožů, které se smí nosit na veřejnosti. V centrech měst mají dále vzniknout zóny se zákazem nošení zbraní a dojít má také k posílení namátkových kontrol.

K tomu ale Eberle poznamenává, že německá policie má v tomto směru omezené možnosti, ať už kvůli spolkovému (federálnímu) uspořádání země a existenci celostátních a zemských složek, nebo kvůli historické zkušenosti, čímž je veřejnost ostražitá vůči náznakům policejního státu.

Psali jsme: Hraba: Dominik Hašek mi nepotvrdil duel. Pryč s migranty, co nesdílejí naše hodnoty

„Zastavit. A ne, že to nejde.“ Exšéf „německé BIS“ rozstřelil téma migrace

„Pomoc“ migrantům: Německo a EU platí stránku, jak se vyhnout deportaci

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 14% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 82% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 26174 lidí

Komentoval také sliby kancléře Olafa Scholze z SPD ohledně urychlení deportací, kterých od loňska přibylo o třetinu. Eberle poukázal, že se to však celkově týká jen zlomku osob, u nichž bylo rozhodnuto o tom, že v Německu nemají nárok zůstat.

Otázkou spíše zůstává, kam by měli být deportováni. „Onen Syřan měl být deportován do Bulharska, kde měla být posuzována jeho žádost o azyl. Deportace probíhají v rámci Evropské unie a do států severní Afriky, s nimiž existují dohody. To ale není případ Afghánistánu nebo Sýrie. Takže je problém, jak to fyzicky udělat,“ pokračuje expert.

Kvůli migraci počet obyvatel Německa roste; nyní dosahuje 84 milionů. Nedávná zpráva OECD Německo chválí za to, že se mu ve srovnání s jinými státy daří učit nově příchozí německy a zapojit je do vzdělávání i na pracovní trh. „Stále ovšem jde o miliony lidí jen za posledních 10 let,“ poznamenal Eberle.

V Německu je politické násilí nejčastěji motivováno krajně pravicovou ideologií – ale tváří v tvář teroristickým útokům islamistů voliči po politicích žádají zajištění bezpečí. „Problém je, pokud se rozevírají nůžky mezi tím, co politici slibují – všechny odsuneme a zavřeme hranice – a tím, že se to pak neděje,“ dodal Eberle.

A že výhodou pro stále populárnější AfD je, že její jednoduché recepty přiléhavě odpovídají na podstatné obavy a přání širokých vrstev obyvatelů, čili voličů.