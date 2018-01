Proč Topolánek podpořil Drahoše? Představuje alespoň nějakou šanci na změnu

V první řadě Mirek Topolánek konstatoval, že naskočil do prezidentského klání příliš pozdě a zúčastňoval se všech možných debat. Zpětně vidí, že měl začít dřív a místo mnohdy plochých debat měl jezdit po krajích a debatovat s lidmi. V debatách si sice nevedl špatně, ale nezískal tím mnoho voličů. Přibližně 220 tisíc hlasů znamenalo, že dokázal oslovit něco přes čtyři procenta voličů. Interní průzkumy prý přitom ukazovaly, že teoreticky mohl dosáhnout až na 17 procent. Jenže často až ve druhém kole. Tytéž průzkumy prý naznačovaly, že mohl být „mistrem druhého kola“.

„Prohra je to poměrně drtivá. Po intuitivní reakci musí následovat analýza. Jinak se pro mě nic nemění, zkusit jsem to musel. Byl jsem právě proti tomu, aby byl ve druhém kole tandem Zeman – Drahoš. Do kampaně jsem kvůli tomuto riziku vlastně nastoupil. Vítězem voleb je tak Babiš,“ prohlásil Topolánek.

„Jiří Drahoš je nepochybně v určitých ohledech pro Andreje Babiše přijatelnějším partnerem pro příští období než Miloš Zeman. Miloš ve druhém období nebude nikomu nic dlužit, nebude limitován snahou o znovuzvolení a bude si dělat, co bude chtít. V posledních dnech je dobře vidět, jak se Babiš a Zeman drží vzájemně pod krkem. Když odešel Zeman ze sněmovny (v minulém týdnu vystoupil prezident Zeman ve sněmovně na podporu Babišovy vlády – pozn. red.), tak vzkázal Babišovi: ‚Pokud mě nepodpoříš, tak po tobě budu chtít stojedničku (101 hlasů poslanců, tedy většinu ve sněmovně pro případ sestavování další vlády – pozn. red.).‘ Pár minut po vyhlášení výsledků prvního kola mu Babiš vzkázal zpět: ‚Už tě Miloši moc nepotřebuji. Možná abolici. Zbav se ale svého okolí.‘ Naznačil svým voličům, že Drahoš pro něj není žádná prohra. Z tohoto pohledu se mi tedy nepodařilo to, co jsem chtěl. Rozbít předem připravenou hru. Představa, že Jiří Drahoš do situace vnese nezávislost a bude protiváhou oligarchických struktur a premiéra, je velkou iluzí. Kleindienst je nepochybně srovnatelný s Mynářem. Lid chce být ale klamán...,“ posteskl si Topolánek.

Přesto před druhým kolem Jiřího Drahoše podpořil. Podle svých vlastních slov nechtěl dopadnout stejně neslavně jako v první volbě prezidenta Jan Fischer, který před prvním kolem přímé volby prezidenta řekl, že by ve druhém kole podpořil kandidáta proti Miloši Zemanovi, pokud by nebyl sám, ale ve skutečnosti poté udělal něco jiného. A po vítězství Miloše Zemana dostal odměnu v podobě pozice ministra financí v úřednické vládě jmenované Milošem Zemanem.

Tak jako tak se ale voliči musejí rozhodnout sami a říci si, koho podpoří. Topolánek volbu vnímá jako výběr menší špatnou volbou v podobě Jiřího Drahoše a ještě horší volbou Miloše Zemana. Z týmu Miloše Zemana prý také dostal několik nepěkných SMS zpráv.

„Myslím, že za oběma kandidáty stojí ‚temná strana síly‘, takže to bude souboj spíše mediální a marketingový. Už to začalo. Zkušenosti týmu Miloše Zemana jsou v tomto neskonale větší. Půjde spíše o to, kdo udělá jaké chyby. Myslím, že Drahošova první mediální chyba byla už jeho vyhýbavá reakce na Zemanovo vyjádření o účasti ve čtyřech debatách. Chybou bylo i to, že se vyhýbal debatám se mnou. Dělal bych mu dobrého sparing partnera na diskuse s Milošem Zemanem,“ podotkl Topolánek.

Uškodilo mu prý mediální označení „mladšího Zemana“. Topolánkovi přitom šlo především o postavení jasné hráze proti Andreji Babišovi, se kterým Miloš Zeman spolupracuje. Mrzelo ho proto, že se mu nedostalo jasné podpory od ODS, jmenovitě od šéfa ODS Petra Fialy.

On osobně prý vždy byl proti zavedení přímé volby prezidenta. V našem ústavním systému, kde má prezident jen několik málo pravomocí, dává přímá volba hlavě státu na oko silný mandát, který však nemá jak uplatnit.

Nakonec konstatoval, že je vlastně jedno, kdo vyhraje druhé kolo volby.

„Řekl bych, že mi to je téměř jedno. Drahoš představuje alespoň nějakou šanci na změnu. Když si ale vyhodnotím síly, které stojí za ním a které za Zemanem, tak vidím, že jde o válku dvou mně cizích světů. Na druhé straně, tak trochu obrazně, Karel Janeček toho má se Zdeňkem Zbytkem společného více, než by si oba připouštěli a my tušili. O vlastních kandidátech to až tolik není. Někteří ‚velcí kluci‘ udělali portfoliovou investici a vsadili si na oba. Jedním z nich je nepochybně Andrej Babiš. Nepatřím ani do jednoho z těchto světů a ani do nich patřit nechci. Doufám, že až to pochopí současně kavárna i hospoda, tak ještě nebude pozdě a jedni nebudou bez svobody a druzí bez bezpečí. Z ‚vůdce smečky‘ tak bude na nějaký čas zase ‚vlk samotář‘. Nový kopec před sebou ještě nevidím, ale on tam někde určitě je.“

